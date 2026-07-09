ऑनलाईन पेमेंट केलं अन् नागपूरचं बेपत्ता कुटुंब सापडलं पुण्यात: कर्जाचा बोजा वाढल्यानं झालं होतं बेपत्ता
दोन आठवड्यांपासून नागपूर शहरातून परसवानी कुटुंबातील बेपत्ता पाच जणांचा शोध लागला आहे. हे कुटुंब पिंपरी चिंचवडमधील नातेवाईकांकडं सुरक्षित असल्याचं आढळून आलं आहे.
Published : July 9, 2026 at 3:18 PM IST
नागपूर : ऑनलाइन व्यवहार आणि तांत्रिक तपासाच्या आधारे धंतोली पोलिसांचा शोध यशस्वी झाला आहे. गेल्या दोन आठवड्यांपासून नागपूर शहरातून परसवानी कुटुंबातील बेपत्ता पाच जणांचा शोध लागला आहे. हे कुटुंब पिंपरी चिंचवडमधील नातेवाईकांकडं सुरक्षित असल्याचं आढळून आलं आहे. कर्जाचा डोंगर उभा झाल्यानंतर पैसे परत मागणाऱ्यांचा सततचा तगाद्याला कंटाळून परसवानी कुटुंब नागपूर सोडून पिंपरी-चिंचवड इथं नातेवाइकांकडं वास्तव्यास गेलं होतं. बेपत्ता झाल्यानंतर या कुटुंबाच्या सदस्यांनी ऑनलाइन बँक व्यवहार केले. त्या आधारे नागपूर पोलिसांनी या गूढ बेपत्ता प्रकरणाचा छडा लावला.
14 दिवसानंतर लागला शोध : धंतोली पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक साईनाथ रामोड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 24 जून रोजी हर्षा सुरेश परसवानी (57), जितेंद्र सुरेश परसवानी (42), ईशिता जितेंद्र परसवानी (40), खुशी जितेंद्र परसवानी (21) आणि कृष्णा जितेंद्र परसवानी (12) हे नागपुरातील बलराज मार्गावरील दुर्गा सदन येथील घरातून कोणालाही न सांगता निघून गेले होते. त्यानंतर नातेवाइकांनी धंतोली पोलीस ठाण्यात हे कुटुंब बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल केली होती. तपासाच्या दरम्यान सुरुवातीला कुटुंबातील एका सदस्याचा मोबाईल पुणे परिसरात असल्याचं समोर आलं. मात्र, त्यानंतर मोबाईल बंद झाल्यानं तपासाला अडथळा निर्माण झाला होता.
ऑनलाइन ट्रांजेक्शनमुळे लागला सुगावा : पिंपरी- चिंचवड परिसरात झालेल्या एटीएम व्यवहाराचा माग काढत पोलिसांनी तातडीनं विशेष पथक तिथं रवाना केलं. तांत्रिक पुरावे आणि स्थानिक चौकशीच्या आधारे पथकानं नातेवाइकांच्या घरी हे संपूर्ण कुटुंब सुरक्षित असल्याचं निष्पन्न केलं. पोलिसांच्या चौकशीत कुटुंबीयांनी मोठ्या प्रमाणावर कर्जबाजारी झाल्याचं आणि कर्जदारांच्या सततच्या तगाद्यामुळे मानसिक तणाव वाढल्यानं नागपूर सोडून जाण्याचा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं. सध्या ते नातेवाइकांकडंच राहणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. पाचही सदस्यांचे जबाब नोंदवून आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येत आहे. या प्रकरणात कोणत्याही प्रकारचा गुन्हा अथवा घातपात झाल्याचं आतापर्यंत आढळून आलं नसल्याचं पोलिसांनी स्पष्ट केलं आहे. धंतोली पोलिसांचे पथक आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करून नागपूरला परतणार आहे, अशी माहिती धंतोली पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक साईनाथ रामोड यांनी दिली.
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