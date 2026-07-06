दोन महिन्यांत मिसिंग लिंकच्या कामाची पोलखोल; विरोधकांकडून कोट्यवधीच्या भ्रष्टाचाराचे आरोप
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) केलेल्या सुरक्षिततेच्या आणि गुणवत्तेच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, विकासाच्या दाव्यांची पोलखोल झाल्याची टीका विरोधकांकडून केली जात आहे.
Published : July 6, 2026 at 2:47 PM IST
मुंबई- जगातील सर्वात रुंद बोगदा आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा गाजावाजा करीत देशातील सर्वात उंच केबल स्टेड पूल म्हणजेच मुंबई-पुणे ‘मिसिंग लिंक’ राज्य सरकारने बांधला. परंतु प्रकल्पाची दोनच महिन्यांत पोलखोल झालीय. नैसर्गिक आपत्तींनाही समर्थपणे तोंड देऊ शकणारा आणि जागतिक दर्जाच्या अभियांत्रिकीचा नमुना म्हणून या प्रकल्पाची प्रसिद्धी करण्यात आली. मात्र, पहिल्याच मुसळधार पावसात बोगद्याजवळ दरड कोसळल्याने सरकार आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) केलेल्या सुरक्षिततेच्या आणि गुणवत्तेच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, विकासाच्या दाव्यांची पोलखोल झाल्याची टीका विरोधकांकडून केली जात आहे.
7,120 कोटींचा प्रकल्प पाण्यात? : बोगद्याजवळ दरड कोसळून संरक्षक भिंतीचा भाग थेट पुलावर कोसळल्याने प्रकल्पाची सुरक्षितता आणि कामाच्या दर्जावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय. सुदैवाने त्यावेळी पुलावर कोणतेही वाहन नसल्याने मोठी जीवितहानी टळली; अन्यथा हा अपघात भीषण ठरला असता. या घटनेनंतर मिसिंग लिंकवरील वाहतूक तातडीने बंद करण्यात आली. या प्रकल्पासाठी तब्बल 7,120 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. मात्र, उद्घाटनानंतर अवघ्या दोन महिन्यांतच प्रकल्पाची अशी अवस्था झाल्याने सार्वजनिक पैशांचा अपव्यय झाल्याची टीका विरोधकांकडून होत आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या विकासाच्या गाजावाजामागे निकृष्ट दर्जाचे काम आणि प्रशासनाची निष्काळजीपणा लपवण्यात आला का, असा सवालही आता उपस्थित केला जात आहे.
विकासाच्या नावाखाली दलाली आणि भ्रष्टाचार- राऊत : या घटनेनंतर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर विकासकामांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप केला. पत्रकारांशी संवाद साधताना संजय राऊत म्हणाले, “मुख्यमंत्री मिसिंग लिंकवर केवळ दोन खड्डे पडल्याचे सांगत आहेत. मात्र, त्यांनी स्वतः घटनास्थळी जाऊन वास्तव पाहावे. खड्डे सोडा, तिथे तर संपूर्ण मिसिंग लिंकच कोसळल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.” राज्यात विकासाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार सुरू असल्याचा आरोप करत राऊत म्हणाले की, “भाजपाच्या ताब्यातील प्रत्येक शहराची पावसामुळे झालेली अवस्था मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष जाऊन पाहावी. विकासाचा मोठा गाजावाजा केला जातो; मात्र प्रत्यक्षात त्यामागे दलाली, निकृष्ट दर्जाची कामे आणि बेफिकिरी दडलेली आहे.”
ठेकेदारांकडून आधीच 30 ते 35 टक्के वसूल : सरकारवर आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप करत राऊत पुढे म्हणाले, “बहुमताच्या जोरावर हे सरकार अहंकाराने वागत आहे. ठेकेदारांकडून आधीच 30 ते 35 टक्के वसूल करण्यात आलेत. त्यातील काही रक्कम भाजपाच्या पक्षनिधीत गेली, तर उर्वरित हिस्सा मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांच्या निकटवर्तीयांकडे पोहोचला. ज्या विकासकामांचा इतका गाजावाजा करण्यात आला, त्यांची प्रत्यक्ष अवस्था पाहण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सहकुटुंब घटनास्थळी जावे.” यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरही त्यांनी उपरोधिक टोला लगावला. “या विकासाच्या धक्क्यानेच उपमुख्यमंत्र्यांना अजीर्ण झाले असून ते आजारी पडले आहेत,” अशी टीका राऊत यांनी केली.
महिन्यांतच येथे दरड कोसळल्याची घटना घडली : यासोबतच आमदार आदित्य ठाकरे यांनी मिसिंग लिंकबाबत बोलताना एकनाथ शिंदेंवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत. या रस्त्यावरून जाताना बोटीत बसल्यासारखं वाटत असल्याचंही ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. ते याबाबत प्रतिक्रिया देताना म्हणाले “पायाभूत सुविधांच्या विकासाचे कौतुक करणाऱ्यांसाठी हा प्रकल्प आदर्श म्हणून मांडला गेला. मात्र, या प्रकल्पाचा खर्च हजारो कोटी रुपयांनी वाढल्यानंतरही अवघ्या दोन महिन्यांतच येथे दरड कोसळल्याची घटना घडली आणि प्रकल्पाच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले. पुण्याकडे जाताना आणि परत येताना या मार्गाचा वापर केल्यानंतर मी सार्वजनिकपणेही नमूद केले होते की, या रस्त्यावर सलग 50 फूट अंतरही पूर्णपणे सपाट नाही. संपूर्ण रस्ता उंच-सखल असून वाहनातून प्रवास करताना समुद्राच्या लाटांवर बोटीत बसल्यासारखा अनुभव येतो. रस्ते असोत किंवा मंदिरे, भ्रष्टाचार हाच भाजप आणि ‘मिंधे’ सरकारची ओळख बनली आहे.”
नागरिकांच्या सुरक्षिततेचं काय? : मुंबई पुणे ही महत्वाची शहरं आहेत. एका पावसात संपूर्ण महाराष्ट्र कोलमडून गेला आहे. मोठे प्रकल्प करणारं हे सरकार आहे असं मिरवणारे नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा विचार कधी करणार असा सवाल राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे. सुळे माध्यमांशी बोलताना म्हणाल्या, “सातत्याने इन्फा प्रकल्पांमधून विकास करणारं हे सरकार असल्याचे सांगितले जात आहे. या प्रकल्पांमध्ये नागरिकांच्या सुरक्षितेचं आणि नैसर्गिक आपत्तीचा विचार केला नसेल तर या प्रकल्पांचा काय उपयोग?” पुणे मुंबई प्रवास करण्यासाठी तीन रस्ते आहेत. ते तीनही रस्ते या पावसात बंद असल्यामुळे संताप व्यक्त केला जात आहे. या सर्व प्रकल्पांचं ऑडीट करण्याची मागणीही खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे. त्याचबरोबर कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाळ यांनी “दोन खड्ड्यांना “पहिल्या पावसाचं टेस्टिंग” म्हणणारे मुख्यमंत्री, आता मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेच्या हजारो कोटींच्या ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पावर दरड कोसळून रस्ता बंद झाल्यानंतर यालाही “मान्सून ट्रायल” म्हणणार का?” असा सवाल उपस्थित केला आहे. हा ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्प नसून, जबाबदारीच ‘मिसिंग’ असल्याचं चित्र असल्याचं हर्षवर्धन सकपाळ यांनी म्हटलं आहे.
आताची परिस्थिती काय? : सध्या मिसिंग लिंकवरील वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्यात आली असून, दरड कोसळल्यानंतर रस्त्यावर साचलेली माती आणि दगड हटविण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असल्याची माहिती एमएसआरडीसीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. या घटनेत बोगदा किंवा पुलाचे कोणतेही संरचनात्मक नुकसान झाले नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, मुसळधार पावसामुळे मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर अनेक ठिकाणी पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याने तोही तात्पुरता वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे. परिणामी, मुंबई आणि पुणे यांमधील रस्ते संपर्क विस्कळीत झाला आहे. मिसिंग लिंक आणि द्रुतगती महामार्गावरील वाहतूक शक्य तितक्या लवकर पूर्ववत करण्यासाठी यंत्रणा युद्धपातळीवर काम करत असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. याबाबत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दरड दूर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले आहे. पावसामुळे उद्भवलेल्या या परिस्थितीमुळे विधानसभा बरखास्त करण्यात आली. विधीमंडळात काम करणारे अनेक कर्मचारी पोहचू शकलेले नाही. पण विधानसभा बरखास्त करण्याआधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सविस्तर निवेदन केले. मिसिंग लिंकबद्दल त्यांनी ओझरता उल्लेख करत बदलेल्या निसर्गाच्या चक्रामुळे हे घडत असल्याचं ते म्हणाले.
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