मिसिंग लिंक उद्घाटनाच्या उंबरठ्यावर; आज उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करणार पाहणी
पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावरील प्रवासाचा वेळ अर्धा तास कमी करणाऱ्या मिसिंग लिंकचे 1 मे रोजी उद्घाटन होण्याची शक्यता आहे. या मिसिंग लिंकबाबत सविस्तर जाणून घ्या.
Published : April 26, 2026 at 1:28 PM IST
मुंबई- पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावरील बहुप्रतिक्षित ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्प अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. 1 मे रोजी उद्घाटनाचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं आहे. मात्र, पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे कच्च्या मालाचा तुटवडा निर्माण झाल्यानं प्रकल्पाचं अंतिम टप्यातील काम पूर्ण होणार का, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज प्रकल्पाची पाहणी करणार आहेत. अंतिम टप्प्यातील कामाबाबत ते काय भूमिका मांडतात, याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
30 मिनिटांची होणार बचत- 6,695 कोटींचा ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्प खोपोली ते कुसगावदरम्यान उभारला जात आहे. हा प्रकल्प खंडाळा-लोणावळ्याच्या वळणावळणाच्या आणि वाहतूककोंडीच्या घाटमार्गाला पर्याय ठरणार आहे. सध्याचा 19.8 किमीचा मार्ग 6 किमीहून अधिक कमी होणार आहे. त्यामुळे मुंबई-पुणे प्रवासात 25 ते 30 मिनिटांची बचत होणार आहे. या प्रकल्पाची सुरुवात खोपोलीजवळील 900 मीटरच्या व्हायाडक्टनं होते. हा व्हायाडक्ट जमिनीपासून सुमारे 60 मीटर उंचीवर असून, पुढे 1.64 किमीच्या बोगद्यात प्रवेश होतो. त्यानंतर मार्ग टायगर व्हॅलीवरील 650 मीटरच्या केबल-स्टेड पुलावरून जातो. 180 मीटर उंचीचे 2 पायलॉन असलेला हा पूल भारतामधील सर्वात उंच रोड केबल-स्टेड पूल मानला जातो. या पुलाचं काम Afcons Infrastructure Ltd कंपनीकडून करण्यात येत आहे. हा मार्ग जवळपास 9 किमी लांबीच्या बोगद्यातून जात कुसगाव येथे बाहेर पडतो. हा नवा 4-लेन कॉरिडॉर सध्याच्या घाटमार्गावरील ताण कमी करत वाहतुकीची क्षमता वाढवणार आहे. एमएसआरडीसीच्या अंदाजानुसार, हा मार्ग सुरू होताच मोठ्या प्रमाणात हलकी वाहने नव्या मार्गावर वळतील. विशेषतः पुणे ते मुंबई प्रवास करणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. घाटातील चढावर संथगतीनं जाणाऱ्या जड वाहनांमागे खोळंबण्याची वेळ टळू शकणार आहे.
मिसिंग लिंक’ प्रकल्पात नेमकं काय?-13.3 किमी लांबीच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात अभियांत्रिकीचा अनोखा संगम पाहायला मिळतो. यात 850 मीटरचा व्हायाडक्ट 1.75 किमीचा बोगदा
640 मीटरचा केबल-स्टेड पूल 8.9 किमीचा लांब बोगदा यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, टायगर व्हॅलीवरील केबल-स्टेड पुलाचे 180 मीटर उंच टॉवर्स या प्रकल्पाची ओळख ठरत आहेत. तर जवळपास 9 किमीचे बोगदे डोंगर फोडत आणि लोणावळा तलावाखालून मार्गक्रमण करतात.
डेडलाईन 4-5 दिवसांनी पुढे गेली?- एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या प्रकल्पातील केबल-स्टेड पुलावर अंतिम डांबरीकरणाचं काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. मात्र, बिटुमिन आणि वॉटरप्रूफिंग मटेरियलच्या तुटवड्यामुळे कामाचा वेग मंदावला आहे. बिटुमिन हे कच्च्या तेलापासून तयार होत असल्यानं पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीचा त्याच्या पुरवठ्यावर थेट परिणाम झाला आहे. परिणामी, बाजारात त्याची उपलब्धता कमी झाली असून दरात मोठी वाढ झाली आहे. बिटुमिनचा दर 48 हजार ते 51 हजार प्रतिटन होता. मात्र, आता तो 50 टक्क्यांहून अधिक वाढला आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितलं, “बिटुमिन आणि वॉटरप्रूफिंग मटेरियल मर्यादित प्रमाणात मिळत आहे. त्यामुळे पुरवठा उशिरा आणि कमी प्रमाणात होत आहे. यामुळे कामात 2 ते 4 दिवसांचा विलंब झाला. याआधी 25 एप्रिलपर्यंत काम पूर्ण करण्याचं नियोजन होते. मात्र, ती मुदत ओलांडली जाईल. आता 1 मेपर्यंत काम पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.”
