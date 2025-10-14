ETV Bharat / state

पुण्याची कन्या ऑस्ट्रेलियाची राणी! 'मिस ऑस्ट्रेलिया 2025' विजेती अबोली लोखंडे साई चरणी नतमस्तक

साईबाबांच्या दर्शनासाठी देश-विदेशातून हजारो भाविक दररोज शिर्डीत येतात. 'मिस ऑस्ट्रेलिया 2025' विजेती अबोली लोखंडे हिनं सहपरिवार शिर्डीत साई समाधीचं दर्शन घेतलं.

Miss Australia Aboli Lokhande
मिस ऑस्ट्रेलिया 2025 विजेती अबोली लोखंडे यांचा सत्कार (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 14, 2025 at 7:44 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

शिर्डी : करोडो भाविकांचं श्रद्धास्थान श्री साईबाबांच्या दर्शनासाठी देश-विदेशातून हजारो भाविक दररोज शिर्डीत येतात. 'मिस ऑस्ट्रेलिया 2025' ची विजेती मराठमोळी 'अबोली लोखंडे' हिनं (Aboli Lokhande) सहपरिवार शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं. अबोली ही मूळची पुण्याची रहिवासी असून, व्यावसायानिमित्त गेल्या पाच वर्षांपासून ती ऑस्ट्रेलियात स्थायिक आहे.

फॅशनच्या चकचक दुनियेत आपलं स्थान निर्माण केलं : मूळ पुणे येथील रहिवासी असलेली अबोली लोखंडे हिनं आपलं शिक्षण पुण्यात पूर्ण केल्यानंतर व्यावसायानिमित्त ती ऑस्ट्रेलियात स्थायिक झाली. सुरुवातीपासूनच अबोलीचं स्वप्न होतं की, फॅशनच्या चकचकीत दुनियेत आपलं स्थान निर्माण करायचं. मात्र, अनेक वर्षांपासून प्रयत्न करूनही स्वप्न प्रत्यक्षात उतरत नसल्यानं ती निराश झाली होती. अशावेळी साईबाबांचा 'श्रद्धा आणि सबुरी' हा महामंत्र तिला आठवला. त्या मंत्राचा आधार घेत तिनं मनात श्रद्धा ठेवली आणि सबुरीनं प्रयत्न सुरू ठेवले. अखेर ते स्वप्न साकार झाल्याची प्रतिक्रिया अबोली लोखंडे हिनं दिली.

प्रतिक्रिया देताना मिस ऑस्ट्रेलिया 2025 विजेती अबोली लोखंडे (ETV Bharat Reporter)

'मिस ऑस्ट्रेलिया 2025' स्पर्धेत मिळालं विजेतेपद : मराठमोळी अबोली ही लहानपणापासूनच शिर्डी साईबाबांची परमभक्त आहे. त्यामुळं ती नेहमी साईबाबांच्या दर्शनासाठी शिर्डीत येत असते. फॅशनच्या दुनियेत यश मिळवण्याचं तिचं स्वप्न साईबाबांच्या आशीर्वादानं पूर्ण झाल्याचं ती सांगते. दोन महिन्यांपूर्वी ऑस्ट्रेलियात पार पडलेल्या 'मिस ऑस्ट्रेलिया 2025' या फॅशन स्पर्धेत विजेतेपद पटकावल्यानंतर अबोली लोखंडे हिनं सहपरिवार शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या आरतीला हजेरी लावली आणि साई समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं.

"मी शिर्डी साईबाबांची परमभक्त आहे. मी नेहमी साईबाबांच्या दर्शनासाठी शिर्डीत येते. साईबाबांच्या श्रद्धा-सबुरी या महामंत्रामुळेच मला हे यश मिळालं असून, साईबाबांचे आभार मानण्यासाठीच मी येथे आले आहे." - अबोली लोखंडे, मिस ऑस्ट्रेलिया 2025 विजेती

Miss Australia Aboli Lokhande
मिस ऑस्ट्रेलिया 2025 विजेती अबोली लोखंडे साई दर्शन घेताना (ETV Bharat Reporter)

साईबाबांच्या चरणी ठेवला मुकुट : 'मिस ऑस्ट्रेलिया 2025' स्पर्धेत विजेती म्हणून तिला मिळालेला मुकुट तिने साईबाबांच्या चरणी ठेवून मनोभावे दर्शन घेतलं. आता अबोली लोखंडे 'मिस वर्ल्ड' स्पर्धेसाठी तयारी करत असून, साईबाबांच्या कृपेने मी नक्कीच मिस वर्ल्ड होईन, असा ठाम विश्वास तिने व्यक्त केला. साईबाबांच्या दर्शनानंतर साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी अबोली लोखंडे हिचा साईबाबांची मूर्ती आणि शाल देऊन सत्कार केला आणि पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत.

हेही वाचा -

  1. मिस इंडिया ते लेफ्टनंट ऑफिसर; कशिश मेथवानी यांचा थक्क करणारा प्रेरणादायी प्रवास
  2. देहरादूनमध्ये मिस उत्तराखंड २०२५चा किताब स्मृतीनं जिंकला, वाचा सविस्तर...
  3. मिस युनिव्हर्स इंडिया २०२५चा किताब मनिका विश्वकर्मानं जिंकला, वाचा सविस्तर...

TAGGED:

अबोली लोखंडे
मिस ऑस्ट्रेलिया 2025 विजेती
MISS AUSTRALIA ABOLI LOKHANDE
SHIRDI SAI BABA TEMPLE
MISS UNIVERSE AUSTRALIA 2025

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.