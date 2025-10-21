सांगोल्यात लाखोंच्या शासकीय निधीची अफरातफर; माजी आमदार साळुंखेंच्या विरोधात भाजपाचे देशमुख आक्रमक
सोलापूर ग्रामीण पोलिसांसह विविध यंत्रणांकडे सुमारे 800 हून अधिक पानांचे पुरावे जोडूनही राजकीय हस्तक्षेपामुळे साळुंखेंवर कारवाई होत नसल्याची खंत देखील देशमुख यांनी व्यक्त केली.
Published : October 21, 2025 at 10:10 AM IST|
Updated : October 21, 2025 at 11:43 AM IST
मुंबई – सांगोला-पंढरपूर परिसरातील बंद पडलेल्या पद्मभूषण वसंतदादा पाटील सहकारी सूतगिरणी तसेच विद्याविकास मंडळ संस्थांमधील तब्बल कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहारांबाबत माजी आमदार दीपक आबा साळुंखे-पाटील आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची चौकशी करा, अशी मागणी भाजपाचे पदाधिकारी श्रीकांत देशमुख यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केलीय. दरम्यान, सोलापूर ग्रामीण पोलिसांसह विविध यंत्रणांकडे सुमारे 800 हून अधिक पानांचे पुरावे जोडूनही राजकीय हस्तक्षेपामुळे साळुंखेंवर कारवाई होत नसल्याची खंत देखील देशमुख यांनी व्यक्त केली.
93 लाखांचा भूसंपादन मोबदला केला लंपास : पद्मभूषण वसंतदादा पाटील सहकारी सूतगिरणी, जवळा येथील विद्याविकास मंडळ तसेच बळीराजा फलोत्पादक संघ आदींवर कार्यरत आहेत. या संस्थांमध्ये शासकीय निधीचा अपहार, अवैध जमिनी व्यवहार, बँक फसवणूक व धर्मादाय कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. 93 लाखांचा भूसंपादन मोबदला बोगस संचालक मंडळाने सांगोला शाखेतील महाराष्ट्र बँकेत खोट्या ठरावावरून जमा करून लंपास केला, असा देशमुख यांचा आरोप आहे. सोबतच, विद्याविकास मंडळाच्या मालकीच्या जमिनीवर धर्मादाय आयुक्तांची पूर्वपरवानगी न घेता पाच कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आणि ती रक्कम निवडणुकीत वापरली, असा आरोप त्यांनी केला.
स्वस्त धान्य दुकान मिळविल्याची बाब उघड : साळुंखे यांच्या पत्नी रुपमती साळुंखे-पाटील यांनी चुकीच्या उत्पन्न दाखल्यावर स्वस्त धान्य दुकान मिळविल्याची बाब उघड झाली आहे. या सर्व घटनांनी सांगोला-पंढरपूर-माढा या मतदारसंघात राजकीय समीकरणे ढवळून निघाली आहेत. विरोधी पक्षांनी साळुंखे कुटुंबाविरुद्ध भ्रष्टाचार थांबवा मोहिमेची तयारी सुरू केली असून, काही स्थानिक कार्यकर्त्यांनी या प्रकरणात उच्चस्तरीय चौकशी आणि गुन्हा नोंदणीची मागणी देशमुख यांनी केली आहे.
भाजपामध्ये प्रवेश करणार असल्याच्या हालचाली सुरू : दरम्यान, पोलिसांकडून एक महिन्याहून अधिक काळ चौकशी सुरू असूनही अद्याप गुन्हा नोंद झालेला नाही. आता केलेले घोटाळे वाचवण्यासाठी भाजपामध्ये प्रवेश करणार असल्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. मात्र, साळुंखे यांचा घोटाळेबाज चेहरा पक्ष नेतृत्वाच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे ते म्हणाले. पक्ष नेतृत्वाने याची दखल घ्यावी, अशी मागणी देशमुख यांनी यावेळी केली.
