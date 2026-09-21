मिरज शासकीय रुग्णालयाच्या गेटवरील कमान कोसळली; सहा ते सात कामगार गंभीर जखमी
मिरज शासकीय रुग्णालयाच्या आवारात मोठी दुर्घटना घडली. रुग्णालयाच्या प्रवेशद्वारावर बांधण्यात येणारी नवीन कमान कोसळली आहे.
Published : September 21, 2026 at 2:44 PM IST|
Updated : September 21, 2026 at 2:51 PM IST
सांगली - मिरज शासकीय रुग्णालयाच्या आवारात मोठी दुर्घटना घडली. रुग्णालयाच्या प्रवेशद्वारावर बांधण्यात येणारी नवीन कमान कोसळली आहे.
कमानीचा स्लॅब कोसळून दुर्घटना घडली. यात सहा ते सात कामगार गंभीर जखमी झाले असून, दोघांचा मृत्यू झाला असल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. मात्र, याला अजून प्रशासनाने अधिकृत दुजोरा दिला नाही.
ढिगार्याखाली अडकल्यांपैकी पाच ते सहा जणांना बाहेर काढण्यात यश आले आहे. घटनास्थळी जेसीबीने स्लॅबचा ढिगारा बाजूला करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. घटनास्थळी मोठी गर्दी झाली असून, पोलिसांसह रुग्णालय प्रशासनही घटनास्थली दाखल झालं आहे.
शासकीय रुग्णालयाच्या प्रवेशद्वारावर नवीन कमान उभारण्यात येत होती. कमानीच्या कामाचा स्लॅब टाकत असताना, स्लॅब कोसळला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मिरजमधील शासकीय रुग्णालयाच्या प्रवेशद्वारावर नवीन कमान उभारण्यात येत होती. त्याच कमानीचं काम सुरू होतं. मात्र, स्लॅब टाकत असताना थोडया वेळापूर्वी अचानक तो स्लॅब खाली कोसळला आणि मोठी दुर्घटना घडली. त्या ढिगाऱ्याखाली अनेक जण अडकले होते. त्यांना बाहेर काढण्यात आलं आहे. घटनास्थळी बचावकार्य सुरू करण्यात आलं आहे.