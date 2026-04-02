मेळघाटातील कांद्री बाबाचं जागृत देवस्थान; हनुमान जन्मोत्सवाला दुर्गम जंगलात भक्तांची गर्दी

Crowds of devotees gather in a remote forest for Hanuman Jayanti celebrations
हनुमान जन्मोत्सवाला दुर्गम जंगलात भक्तांची गर्दी (Source- ETV Bharat)
Published : April 2, 2026 at 12:51 PM IST

अमरावती- संपूर्ण महाराष्ट्रात हनुमान जन्मोत्सवाचा उत्सव उत्साहात साजरा होत असताना मेळघाटातील चिखलदरा तालुक्यात अतिदुर्गम तारूबांदा परिसरातील कांद्रीबाबा हे हनुमान मंदिर श्रद्धेच प्रमुख केंद्र आहे. घनदाट जंगल आणि डोंगररांगांच्या कुशीत वसलेलं हे देवस्थान आज आदिवासी बांधवांसह राज्याबाहेरील भाविकांचंही आकर्षण बनलंय. गत दोन ते अडीच दशकांत या ठिकाणच्या माहात्म्याची ख्याती मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. कांद्री बाबा मंदिरासंदर्भात "ईटीव्ही भारत"चा हा स्पेशल रिपोर्ट.

दुर्गम जंगलातील श्रद्धेचं केंद्र : तारूबांदा गावापासून सुमारे साडेतीन किलोमीटर अंतरावर असलेलं हे मंदिर पूर्णपणे घनदाट जंगलात वसलेलं आहे. वड आणि पिंपळाच्या झाडांनी वेढलेला परिसर, टेकडीवरील मंदिर आणि सभोवतालची शांतता यामुळं येथे एक वेगळंच आध्यात्मिक वातावरण अनुभवायला मिळतं. हनुमान मंदिरासोबतच येथे श्रीराम, लक्ष्मण आणि सीता यासोबतच अंजनी माता यांची स्वतंत्र मंदिरं उभारण्यात आली असून, संपूर्ण परिसर भक्तिमय झालाय.


कांद्री‌ बाबा नावातील अर्थ : स्थानिक कोरकू आदिवासी बोलीत कांद्री या शब्दाचा अर्थ जंगलातील पवित्र जागा असा मानला जातो. त्यामुळे जंगलात वास करणाऱ्या हनुमानाला कांद्री बाबा असं संबोधलं जातं. आदिवासी परंपरेनुसार देवाला बाबा म्हणण्याची प्रथा असल्यामुळे हनुमंताला देखील बाबा म्हणण्याची प्रथा या ठिकाणी रूढ झाली.

कांद्री बाबाची अशी आहे कहाणी : तारूबांदा या गावापासून साडेतीन किलोमीटर घनदाट जंगलाच्या आतमध्ये श्रीहनुमंताचे मंदिर असणार कांद्री बाबा हे स्थान आहे. सुमारे दोन-तीनशे वर्षांपूर्वी या जंगल परिसरात एका डोंगरावर कांद्री बाबा अर्थात हनुमंताची मूर्ती तारूबांदा गावातील आदिवासी बांधवांना आढळली. त्यावेळी ही मूर्ती गावात आणून तिची मंदिरात प्राणप्रतिष्ठा करावी, असं ग्रामस्थांनी ठरवलं. ही मूर्ती आणण्याकरिता हत्ती नेण्यात आला. हत्तीवर ही मूर्ती बांधताच हत्ती खाली कोसळला आणि ठार झाला. त्यावेळी श्रीहनुमंताला हे ठिकाण सोडायचं नाही, त्यांना इथेच राहायचं असल्यामुळे ग्रामस्थांनी आज आहे, त्याच परिसरात मंदिर उभारून हनुमंताची स्थापना केली, असं ग्रामस्थ सांगतात. श्रीहनुमंताचा या परिसरात कांद्री बाबा या नावानं उल्लेख केला जातो, असं तारूबांदा येथील आदिवासी बांधव सांगतात.

हनुमान जन्मोत्सवाला भाविकांची मोठी गर्दी : हनुमान जन्मोत्सवानिमित्त या ठिकाणी चार ते पाच दिवस मोठ्या प्रमाणात भाविकांची गर्दी होते. तारूबांदा आणि आसपासच्या गावांसह मध्य प्रदेशातील इंदूर, खंडवा तसेच महाराष्ट्रातील परतवाडा, अकोट, अकोला येथून भाविक मोठ्या श्रद्धेनं येथे दाखल होतात. नवस फेडण्यासाठी आणि मनोकामना पूर्ण झाल्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी भाविक या ठिकाणी हनुमंताच्या दर्शनाला येतात.

पारंपरिक प्रसादाची परंपरा : कांद्री बाबा मंदिर परिसरात वैशिष्ट्यपूर्ण परंपरा म्हणजे भाविक स्वतः स्वयंपाक करून हनुमंताला प्रसाद अर्पण करतात. रोडगे, बटाटा वांग्याची भाजी, वरण-भात असा साधा पण पारंपरिक आहार येथे बनवला जातोय. विशेषतः शनिवारी आणि मंगळवारी ही परंपरा मोठ्या प्रमाणात पाळली जाते, अशी माहिती तारूबांदा येथील रहिवासी विनोद बेठेकर यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना दिली. कांद्री बाबा मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध असून दुरून दुरून भाविक येथे येतात. मर्यादित दिवसांमध्ये प्रवेश मिळत असला तरी सध्या लोक मोठ्या संख्येनं येतात. नवस बोलल्यावर मनोकामना पूर्ण होते, असा भाविकांचा ठाम विश्वास आहे. ज्यांच्या इच्छा पूर्ण होतात ते मंगळवारी आणि शनिवारी या ठिकाणी स्वयंपाक करतात, असंदेखील विनोद बेठेकर यांनी सांगितलं.


व्याघ्र प्रकल्पामुळं मर्यादित प्रवेश : कांद्री बाबा मंदिराचा परिसर हा अतिसंरक्षित जंगल क्षेत्रात येत असल्यामुळे वनविभाग आणि व्याघ्र प्रकल्पाच्या वतीनं भाविकांच्या प्रवेशावर निर्बंध ठेवण्यात आलेत. केवळ मंगळवार आणि शुक्रवार या दिवशीच भाविकांना प्रवेश दिला जातो. हनुमान जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर नियंत्रित पद्धतीनेच भाविकांना दर्शन दिलं जातं. आता हनुमान जयंतीच्या पर्वावर मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी अनेक जण महाप्रसाद करतात. स्वयंपाकासाठी पेटवलेली आग ही भाविकांनी विझवावी, यासाठी आम्ही या ठिकाणी लक्ष देतो. आता आमचा या ठिकाणी अतिशय चौक बंदोबस्त लागलाय, असं वनरक्षक सुलोचना जांभेकर "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलं.

मेळघाटात जागृत हनुमान मंदिर अशी श्रद्धा
  • घनदाट जंगलात असणाऱ्या मंदिरात केवळ मंगळवारी आणि शुक्रवारी भाविकांना प्रवेश
  • हनुमान जयंतीनिमित्त आठवडाभर उत्सव
  • रोडग्यांच्या जेवणाचा महाप्रसाद

25 वर्षांत वाढलं महत्त्व आणि गर्दी : पूर्वी 25-30 वर्षांपूर्वी ह्या ठिकाणी केवळ तालुका आणि आसपासच्या गावातील आदिवासी बांधव कांद्री बाबांच्या दर्शनासाठी येत असत. मात्र गत 20 ते 25 वर्षांत कांद्री बाबा हे इच्छापूर्ती करणारं जागृत देवस्थान म्हणून प्रसिद्ध झालंय. यामुळे आता मध्य प्रदेशासह अमरावती जिल्ह्यातील परतवाडा, अकोला जिल्ह्यातील अकोट अशा विविध भागांतून भाविक मोठ्या संख्येने येथे दाखल होऊ लागलेत. मनातील अडचणी आणि समस्या दूर होतील, अशी भाविकांची धारणा असल्यामुळे या ठिकाणी शनिवारी भाविकांची गर्दी होते, असं या मंदिरात नियमित येणारे भाविक शुभम धानोरकर "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलं.

