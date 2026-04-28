मीरा रोड हल्ला प्रकरणाचा तपास एटीएसकडे; आरोपीला 4 मेपर्यंत पोलीस कोठडी, 'इसिस’शी संबंध असल्याचा संशय

मीरा रोड येथील नया नगर परिसरात सोमवारी (27 एप्रिल) पहाटे सुमारे 4 वाजता ही धक्कादायक घटना घडली.

Mira Road Stabs Security Guard
मीरा रोड हल्ला प्रकरणाचा तपास एटीएसकडे (ETV Bharat)
Published : April 28, 2026 at 4:58 PM IST

पालघर : मुंबईजवळील मीरा रोड इथं दोन सुरक्षारक्षकांवर चाकूनं हल्ला केल्याप्रकरणी 31 वर्षीय व्यक्तीला पोलिसांनी अटक केली आहे. आरोपीची ओळख झैब जुबेर अन्सारी अशी असून, हल्ल्यापूर्वी त्यानं सुरक्षारक्षकांना त्यांच्या धर्माबाबत विचारणा केली होती. तसेच ‘कलमा’ म्हणता येतो का? असा सवालही केला होता. त्यांनी नकार दिल्यानंतर त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला. तपासादरम्यान आरोपी ISIS संबंधित प्रचार व्हिडिओ पाहत असल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेमागं कोणते वैचारिक किंवा दहशतवादी संबंध आहेत का? याचा पोलिसांकडून तपास सुरू आहे. तसेच त्यानं पहलगाम येथील हल्ल्याचा व्हिडिओ पाहून प्रेरणा घेतली का? याचाही शोध घेतला जात आहे.

मीरा रोड येथील नया नगर परिसरात सोमवारी (27 एप्रिल) पहाटे सुमारे 4 वाजता ही धक्कादायक घटना घडली. पोलिसांच्या माहितीनुसार, आरोपी झैब जुबेर अन्सारीनं एका बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीत तैनात सुरक्षारक्षकांवर चाकूने जीवघेणा हल्ला केला. या हल्ल्यात सुब्रतो सेन आणि राजकुमार मिश्रा हे दोघं जखमी झाले. त्यापैकी राजकुमार मिश्रा यांची प्रकृती गंभीर असून, सुब्रतो सेन यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती आहे.

थोडक्यात जीव वाचला : हल्ल्यावेळी दोन्ही रक्षकांनी स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी जवळील सुरक्षा केबिनमध्ये धाव घेत दरवाजा बंद केला. त्यामुळे त्यांचा जीव वाचला. हल्ल्यानंतर आरोपी घटनास्थळावरून फरार झाला. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केलं. घटनेनंतर अवघ्या दीड तासात पोलिसांनी आरोपीला अटक केली. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे त्याची ओळख पटवण्यात आली आणि मीरा रोड पूर्वच्या नया नगर भागातील त्याच्या भाड्याच्या घरातून त्याला ताब्यात घेण्यात आलं. सुब्रतो सेन यांच्या तक्रारीवरून नया नगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.



आरोपी उच्चशिक्षित, अमेरिका रिटर्न- या प्रकरणातील संशयीत आरोपी झैब जुबेर अन्सारी हा उच्चशिक्षित असून तो अमेरिकेत वास्तव्यास होता, अशी माहिती तपासात समोर आली आहे. तो २००० मध्ये अमेरिकेत गेला होता आणि सुमारे 19 वर्षांनंतर भारतात परतला. सध्या तो मीरा रोड इथं एकटाच राहत होता. माहितीनुसार, काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत तो एका कोचिंग क्लासमध्ये फिजीक्स आणि गणित विषय शिकवत होता. घरमालकानं त्याला 5 मेपर्यंत घर रिकामं करण्यास सांगितलं होतं, अशीही माहिती समोर आली आहे.



दहशतवादी संबंधाचा शोध सुरू : घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेऊन हे प्रकरण राज्य दहशतवाद विरोधी पथकाकडे सोपवण्यात आलं आहे. आरोपीच्या मोबाईलमध्ये पहलगामशी संबंधित काही व्हिडिओ आढळल्याचे संकेत मिळाले असून त्यांची पडताळणी सुरू आहे. पोलिसांकडून आरोपीची मानसिक स्थिती, पार्श्वभूमी आणि संभाव्य दहशतवादी संबंध यांचा सखोल तपास सुरू आहे.

