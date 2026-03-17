उंदराने हात कुरतडल्यामुळं वृद्ध महिलेचा मृत्यू; नामांकित शासकीय रुग्णालयातील ICU वॉर्डातील घटना
मीरा-भाईंदर येथील शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू असलेल्या एका वृद्ध महिलेचा हात उंदराने कुरतडल्यामुळं (Rat Attack) तिचा मृत्यू झाला आहे.
Published : March 17, 2026 at 4:03 PM IST
मीरा-भाईंदर : शहरातील एका नामांकित सरकारी रुग्णालयाचा भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या अतिदक्षता विभागात (आयसीयू) उपचार घेत असलेल्या एका ८९ वर्षीय ज्येष्ठ महिला रुग्णाचा हात उंदराने कुरतडल्याची (Rat Attack) खळबळजनक घटना सोमवारी पहाटे घडली होती. त्या महिलेवर उपचार सुरू असताना आज तिचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळं रुग्णालय प्रशासनाच्या स्वच्छतेवर आणि रुग्णांच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे.
आयसीयूमध्ये उंदरांचा मुक्त संचार कसा? : मिरारोड येथील प्लेझंट पार्क परिसरात राहणाऱ्या एका महिलेला १२ मार्च रोजी उपचारासाठी शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. प्रकृती चिंताजनक असल्यानं त्यांच्यावर चौथ्या मजल्यावरील आयसीयूमध्ये उपचार सुरू होते. सोमवारी सकाळी ६ च्या सुमारास जेव्हा नातेवाईक त्यांना भेटण्यासाठी गेले, तेव्हा त्यांना बेडवर एक उंदीर दिसला, जो नातेवाईकांना पाहताच पळून गेला. बेडच्या पांढऱ्या चादरीवर रक्ताने माखलेल्या उंदराच्या पायाचे ठसे स्पष्ट दिसत होते. उंदराने कुरतडल्यामुळं वृद्धेच्या हाताला जखम होऊन सूज आली होती आणि रक्त वाहत होते. आयसीयू सारख्या विभागात सामान्य नागरिकांना प्रवेशासाठी कडक निर्बंध असतात, तिथे उंदरांचा मुक्त संचार कसा होतो? असा संतप्त सवाल या प्रकरणानंतर विचारला जात आहे. रात्रीच्यावेळी कर्तव्यावर असलेल्या डॉक्टर किंवा परिचारिकांच्या ही बाब लक्षात का आली नाही? याबाबतही नातेवाईकांनी संताप व्यक्त केला आहे.
रुग्णालय स्वतःच व्हेंटिलेटरवर : या घटनेची माहिती मिळताच शिवसेना (उद्धव ठाकरे) आणि मनसेचे पदाधिकारी रुग्णालयात पोहोचले. शिवसेनेच्या जिल्हासंघटक निलम ढवण, उपजिल्हाप्रमुख सुभाष केसरकर, शहराध्यक्ष प्रशांत सावंत तसंच मनसेचे शहराध्यक्ष संदीप राणे आणि सचिन पोपळे यांच्यासह शेकडो कार्यकर्त्यांनी रुग्णालयात ठिय्या मांडला. याप्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन जबाबदार डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांना तातडीने निलंबित करून गुन्हा दाखल करण्याची मागणी नातेवाईकांसह राजकीय पक्ष शिवसेना आणि मनसे यांनी शासनाकडं केली आहे. रुग्णालयात सुविधा सुधारल्याचा दावा वारंवार लोकप्रतिनिधींकडून केला जातो. मात्र, आयसीयूमध्ये उंदीर घुसण्याच्या घटनेने हे रुग्णालय सुविधा आणि स्वच्छतेच्या बाबतीत स्वतःच व्हेंटिलेटरवर असल्याचं दिसत आहे.
महापौर, उपमहापौर यांनी दिली रुग्णालयाला भेट : महिला रुग्णासोबत घडलेल्या घटनेचा आढावा घेण्यासाठी महापौर डिंपल मेहता आणि उपमहापौर ध्रुवकिशोर पाटील यांनी रुग्णालयाला भेट दिली. घडलेली घटना दुर्देवी असून महापौर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. रुग्णालय प्रमुख जाफर तडवी यांच्याशी त्यांनी संवाद साधत घटनेची चौकशी करुन कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
"घडलेली घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे." - डॉ. जाफर तडवी, वैद्यकीय अधीक्षक
रुग्णालयाची प्रतिमा मलिन : सदरील प्रकारामुळं रुग्णालयाची प्रतिमा मलिन झाली आहे. याला जबाबदार असणाऱ्या डॉक्टर, नर्स यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी नातेवाईकांनी केली आहे.
