मीरा भाईंदरच्या महापौरपदी डिंपल मेहतांची निवड, मराठी एकीकरण समितीचा राडा, पोलिसांबरोबर धक्काबुक्की
मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या महापौरपदी डिंपल मेहता यांची निवड करण्यात आली. या निवडीनंतर मराठी एकीकरण समितीने आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
Published : February 3, 2026 at 1:19 PM IST|
Updated : February 3, 2026 at 1:40 PM IST
मीरा भाईंदर - महापौर मराठी व्हावा या मागणीसाठी मराठी एकीकरण समितीकडून मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या मोर्चामध्ये कार्यकर्ते आणि पोलिसांमध्ये धक्काबुक्की झाल्याची घटना घडली. त्यामुळं मीरा भाईंदरमधील वातावरण तापलं असून, परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांकडून मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे. त्यामुळं पुन्हा एकदा मराठी मुद्द्यावरुन राजकारण तापण्याची शक्यता आहे. अशातच महापौरपदी डिंपल मेहता यांची निवड झाल्यानं हा वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे.
महापौरपदी डिंपल मेहता यांची निवड मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या महापौरपदाची निवडणूक पार पडली असून, महापौरपदी डिंपल विनोद मेहता आणि उपमहापौरपदी ध्रुवकिशोर पाटील यांची निवड झाली आहे. पिठासीन अधिकारी म्हणून मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक पार पडली. महापौर आणि उपमहापौर यांना 78 सह एक अपक्ष असे एकूण 79 मतदान झालं. विरोधी पक्षाकडून 16 सदस्यांनी विरोधात मतदान केलं. एका बाजूला महापौरपदाची निवडणूक सुरू असताना मराठी एकीकरण समितीकडून आयोजित करण्यात आलेला मोर्चा चिघळला होता.
मीरा भाईंदर महापालिकेत मराठी महापौर व्हावा : मराठी एकीकरण समिती, शिवसेना - उबाठा व मनसेचे पदाधिकारी यांची धरपकड पोलिसांकडून करण्यात आली. भाईंदर पश्चिमेच्या सुभाषचंद्र बोस मैदानावरून या मोर्चाची सुरुवात करण्यात आली. मात्र, पोलिसांनी त्याच ठिकाणी मोर्चा थांबवल्यानं धक्काबुक्की झाल्याचं समोर आलं. मराठी एकीकरण समितीकडून मीरा भाईंदर महापालिकेत मराठी महापौर व्हावा, ही मागणी जोरदार लावून धरली होती. या मागणीसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला होता .सध्या पोलिसांकडून बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे. शहरातील वातावरण चिघळू नये यासाठी पोलिसांकडून खबरदारी घेण्यात आली आहे.
ध्रुवकिशोर पाटील यांना उपमहापौर पदाचा मान : मीरा भाईंदर शहरात भाजपाला एकहाती सत्ता मिळाली असून, 78 भाजपाचे सदस्य निवडून आले आहेत. काँग्रेसचे 13, शिवसेना 3 आणि एक अपक्ष असे संख्याबळ आहे. मीरा भाईंदर शहरातील जनतेनं भाजपाला कौल दिल्यानंतर मंगळवारी 3 फेब्रुवारीला महापौर पदासाठी निवडणूक पार पडली. आमदार नरेंद्र मेहता यांची वहिनी डिंपल मेहता यांना दुसऱ्यांदा महापौर पदाचा मान मिळाला आहे. सभागृहातील ज्येष्ठ नगरसेवक म्हणून ध्रुवकिशोर पाटील यांना उपमहापौर पदाचा मान मिळाला आहे. महापौरपदी डिंपल मेहता यांची निवड झाल्यानंतर भाजपा कार्यकर्त्यांकडून जल्लोष करण्यात आला.
