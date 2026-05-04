खासगी क्लासच्या शिक्षिकेनं विद्यार्थिनीला पाठवलं बेडरूममध्ये अन् भाच्यानं केला बलात्कार : नाशिकला पुन्हा हादरा
खासगी शिक्षकेनं विद्यार्थिनीला बेडरुममध्ये पाठवल्यानंतर नराधम भाच्यानं पीडितेवर बलात्कार केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. यामुळे नाशिकमध्ये अत्याचाराची प्रकरणं थांबायची नावं घेत नसल्याचं दिसून आलं.
Published : May 4, 2026 at 8:07 PM IST
नाशिक : टीसीएस कंपनीतील महिला लैंगिक अत्याचार प्रकरण ताजं असताना आता नाशिक शहरातून आणखी एक धक्कादायक अत्याचाराचं प्रकरण पुढं आलं आहे. खासगी क्लासमध्ये अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर काही महिन्यांपासून लैगिंक अत्याचार केला जात असल्याची बाब उघड झाल्यानं मोठी खळबळ उडाली. याप्रकरणी खासगी क्लासची शिक्षिका आणि तिच्या भाच्याविरोधात मुंबई नाका पोलीस ठाण्यात पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून दोघा संशयितांचा शोध सुरू आहे. राशेदा शेख असं त्या खासगी शिक्षिकेचं नाव आहे, तर सिबतेन रजा शेख असं बलात्कारी नराधमाचं नाव आहे.
शिक्षिका पाठवायची बेडरुममध्ये, भाचा करायचा बलात्कार : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडित अल्पवयीन विद्यार्थिनी जुलै 2024 पासून मुंबई नाका परिसरातील पखालरोड येथील खासगी क्लासला जात होती. संशयित राशेदा शेख या शिक्षिकेनं पीडितेच्या असहाय्यतेचा गैरफायदा घेतला. ती विद्यार्थिनीला काहीतरी बहाणा करून जाणीवपूर्वक आपल्या बेडरूममध्ये पाठवत असे. त्या ठिकाणी तिचा भाचा संशयित सिबतेन रजा शेख हा आधीच दबा धरून बसलेला असायचा. तिथं त्यानं पीडित विद्यार्थिनीवर वेळोवेळी अत्याचार केल्याचं तक्रारीत नमूद करण्यात आलं आहे.
काय केला आहे तक्रारीत आरोप : "मी जुलै 2024 ते नोव्हेंबर 2025 या कालावधीत गुलशन कॉलनी, पखाल रोड नाशिक या ठिकाणी राशेदा शेख या शिक्षिकेकडं क्लासला जात असे. यावेळी राशेदा शेख ही मला काही ना काही बहाण्यानं त्यांच्या बेडरूममध्ये पाठवायची. तिथं तिचा भाचा सिबतेन रजा शेख यानं माझ्यावर जबरदस्तीनं शारीरिक संबंध केले. तसेच मी या प्रकाराबाबत कुठंही काही सांगू नये, यासाठी त्या दोघांनी मला वेळोवेळी धमकावून प्रलोभन देऊन सिबतेन यानं माझ्याशी वेळोवेळी जबरदस्तीनं शारीरिक संबंध केले, असं पीडित अल्पवयीन विद्यार्थिनीनं तक्रारीत नमूद केलं आहे.
गुन्हा दाखल होताच आरोपींनी केला पोबारा : "पीडित विद्यार्थिनीच्या तक्रारीवरून आम्ही मुंबई नाका पोलीस ठाण्यात बालकांचे लैंगिक अपराधापासून संरक्षण (पोक्सो ) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. संशयित शिक्षिका राशेदा शेख आणि मुख्य संशयित आरोपी सिबतेन शेख हा गुन्हा दाखल झाल्यापासून फरार झाला आहे. त्याच्या शोधार्थ पोलीस पथक रवाना करण्यात आलं आहे," असं मुंबई नाका पोलीस ठाण्याचे पोलीस उपनिरीक्षक एम एल शेख यांनी सागितलं आहे.
