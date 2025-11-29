नवी मुंबईतून अल्पवयीन मुली बेपत्ता, पालकांच्या चिंतेत वाढ
नवी मुंबई शहराच्या विविध भागांतून अल्पवयीन मुली दिवसेंदिवस गायब होत आहेत. रबाळे, एपीएमसी आणि कोपरखैरणे ठाण्यांच्या हद्दीतून चार मुली गायब झाल्यात.
Published : November 29, 2025 at 5:26 PM IST
नवी मुंबई : नवी मुंबई मधून तब्बल सहा अल्पवयीन मुली गायब झाल्याने, पालकांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. रबाळे, एपीएमसी आणि कोपरखैरणे पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतून चार मुली बेपत्ता झाल्या. त्यानंतर लगेच तुर्भे आणि एनआरआय सागरी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतून आणखी दोन मुली बेपत्ता झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
पालकांच्या चिंतेत वाढ : नवी मुंबई शहराच्या विविध भागांतून अल्पवयीन मुली दिवसेंदिवस गायब होत आहेत. रबाळे, एपीएमसी आणि कोपरखैरणे ठाण्यांच्या हद्दीतून चार मुली गायब झाल्या असताना आता, तुर्भे आणि एनआरआय सागरी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतून आणखी दोन मुली बेपत्ता झाल्याची माहिती समोर आली आहे. दिवसेंदिवस मुली गायब होण्याच्या प्रकारामुळे नवी मुंबईत अल्पवयीन मुलींच्या सुरक्षेबाबत पालकांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. तुर्भे पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत १४ वर्षीय अल्पवयीन मुलगी घरातून बाहेर पडल्यानंतर परत न आल्याची तक्रार कुटुंबीयांनी नोंदवली आहे. एखाद्याने फूस लावून तिला पळवून नेल्याचा संशय पोलिसांकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर एनआरआय सागरी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतून १६ वर्षीय मुलगी गायब झाली आहे. या अगोदर देखील संबंधित मुलगी गायब झाली होती आणि पश्चिम बंगाल येथील मूळ गावी पळून गेली होती. पोलिसांनी संबंधित मुलीला शोधून परत आणले होते. मात्र ही मुलगी आता पुन्हा बेपत्ता झाली आहे तसंच तिचा मोबाईल बंद येत आहे.
रबाळे, एपीएमसी आणि कोपरखैरणे पोलीस ठाण्यांतही अशाच प्रकारे चार मुली घराबाहेर पडल्यावर परत न आल्याच्या तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. या मुली गायब होण्याची कारणे अजून समोर आली नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अल्पवयीन मुलगी हरवल्यास तातडीने अपहरणाचा गुन्हा नोंदविणे बंधनकारक असल्याने सर्व प्रकरणांत भा. दं. वि. ३६३ च्या अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, असं अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कक्षाचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक पृथ्वीराज घोरपडे यांनी सांगितलं.
माहिती मिळाल्यास पोलीस ठाण्यांत देण्याचे आवाहन : नवी मुंबई शहरातील नागरिकांनी सतर्क राहून अल्पवयीन मुली बेपत्ता प्रकरणी कोणतीही संशयास्पद माहिती मिळाल्यास पोलीस ठाण्यात देण्याचं आवाहन पोलिसांनी नागरिकांना केलं आहे. आपल्या अल्पवयीन पाल्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे सुरक्षिततेबाबत त्यांना मार्गदर्शन करणे आवश्यक असल्याचंही पोलिसांचं म्हणणे आहे. शहरातील वाढत्या बेपत्ता मुलींच्या तक्रारींनी नवी मुंबईत चिंता निर्माण झाली आहे. या सर्व मुलींचा तातडीने शोध लागावा अशी मागणी नागरिक करत आहेत. परिसरातील सीसीटीव्ही, मार्गावरील हालचाली आणि मोबाईल लोकेशन्स यांचा तपास सुरू आहे असंही अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कक्षाचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक पृथ्वीराज घोरपडे यांनी सांगितलं.
हेही वाचा...