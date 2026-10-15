मांजरीवरून झालेल्या भांडणात किशोरवीयनं मुलीनं 18 महिन्यांच्या बाळाला सहाव्या मजल्यावरून खाली फेकलं?
मुंबईतील पश्चिम उपनगरातील गोरेगाव परिसरात एका 10 वर्षांच्या मुलीने शेजारी राहणाऱ्या महिलेच्या घरातील 18 महिन्याच्या बाळाला उचलून इमारतीखाली फेकून दिल्याचा प्रकार घडला आहे.
Published : October 15, 2026 at 10:29 PM IST
मुंबई : एका धक्कादायक प्रकारानं सध्या मुंबई हादरून गेलीय. मुंबईतील पश्चिम उपनगरातील गोरेगाव परिसरात एका 10 वर्षांच्या मुलीने शेजारी राहणाऱ्या महिलेच्या घरातील 18 महिन्याच्या बाळाला उचलून इमारतीखाली फेकून दिल्याचा प्रकार घडला आहे. या घटनेने खळबळ उडाली आहे. या घटनेचा सीसीटीव्ही तपासले असता हा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणातील धक्कादायक सत्य आता उघडकीस आले आहे. या प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी अपघाती मृत्यूची नोंद करत एडीआर दाखल केला आहे.
काय घडलीय घटना? - ही घटना 14 ऑक्टोबर रोजी गोरेगाव पूर्वेतील नागरिक निवारा परिसरातील शिवशाही बिल्डिंग नंबर 1 मधील सहाव्या मजल्यावर घडलीय. CCTV त रेकॉर्ड झालेली दृश्य हादरवून टाकणारी होती. एका 10 वर्षांच्या मुलीनं 18 महिन्यांच्या बाळाला उचललं होतं आणि नंतर अचानकपणे जिन्यातून खाली फेकून दिलं. मिळालेल्या माहितीनुसार, 1 ऑक्टोबरपासूनच हे कुटुंब इथं राहायला आलं होतं. 14 ऑक्टोबर रोजी रात्री 9 वाजण्याच्या सुमारास सहाव्या मजल्यावरून एक मुल खाली पडल्याचं उघडकीस आलं आणि परिसरात एकच खळबळ उडाली.
पोलीस तपास सुरू - सध्या दिंडोशी पोलीस या प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहेत. संबंधित 10 वर्षीय मुलगी आणि तिची आई दोघंही सध्या पोलिसांच्या ताब्यात आहेत. मृत मुलीच्या कुटुंबीयांनी सांगितलं की, आधी या दोघांत मांजरावरून भांडण झालं होते. संबंधित अल्पवयीन मुलगी ही गतिमंद असल्याचंही समोर आलंय. "आम्हाला न्याय हवाय," अशी भावना पीडित कुटुंबियांकडून व्यक्त होत आहे.