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मुंबईच्या पायधुनी परिसरात अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार, वॉचमनला 18 जुलैपर्यंत पोलीस कोठडी

पायधुनी परिसरात एका 7 वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार प्रकरणी आरोपीला पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

Paydhuni Minor girl rape case
पायधुनी अत्याचार प्रकरणातील आरोपीला न्यायालयात नेताना पोलीस (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 13, 2026 at 7:01 PM IST

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मुंबई - रविवारी दुपारी पायधुनी परिसरात एका 7 वर्षांच्या अल्पवयीन बालिकेवर अतिप्रसंग करणाऱया सुरक्षारक्षकाला पोलीस बंदोबस्तात सोमवारी मुंबई सत्र न्यायालयात रिमांडसाठी हजर करण्यात आलं. सुरक्षेचा उपाय म्हणून या सुनवणीकरता केसशी संबधित व्यक्तींव्यतिरिक्त इतर कुणालाही न्यायाधीशांनी प्रवेश दिला नाही. न्यायाधीश शशिकला नागूर यांनी आरोपीला पाच दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. दरम्यान, मुलीची प्रकृती आता हळूहळू सुधारत असून, ती उपचारांना प्रतिसाद देत असल्याची माहिती सोमवारी कोर्टात देण्यात आली. या पीडितेवर सध्या जेजे रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

पोलीस तपास सुरू - या घटनेची माहिती मिळताच पायधुनी पोलिसांनी वेगानं कारवाई करत आरोपीला अटक केली. त्याच्यावर भारतीय न्याय संहिता कलम 69 अंतर्गत बलात्कार आणि पोक्सोच्या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला. पीडितेचे आणि आरोपीचे वैद्यकीय नमुने आणि इतर पुरावे हे न्यायवैद्यकीय प्रयोगशाळेत जमा करण्यात आलेत. आरोपीची याबाबत अधिक कसून चौकशी करण्याची गरज असल्याचं मान्य करत कोर्टानं त्याला 18 जुलैपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. जमावाचा वाढता रोष आणि कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती पाहता, पोलीस ठाणे आणि संपूर्ण पायधुनी परिसरात अतिरिक्त पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता. सध्या परिस्थिती नियंत्रणात आहे.

काय आहे नेमकी घटना? - रविवारी दुपारी पायधुनी परिसरात राहणारी 7 वर्षांची एक पीडित मुलगी इमारतीनजीकच्या वॉशरूममध्ये गेली असताना, जवळच तैनात असलेल्या या नराधम सुरक्षारक्षकाची नजर तिच्यावर पडली. तिच्यापाठोपाठ आत शिरून या नराधमानं तिच्यावर अत्याचार केला. या बाथरूमला जातानाच रस्त्यात एक गोडाऊन होतं. त्या गोडाऊनच्या सुरक्षारक्षकानं या मुलीला एकटं हेरलं, आजूबाजूला कोणीही नसल्याचा फायदा घेत या नराधम आरोपीने मुलीला तोंड दाबून गोदामातील वरच्या माळ्यावर नेलं. तिथंच या आरोपीने मुलीसोबत दुष्कृत्य केलं.

बराचवेळ झाला ती बाथरूमला गेलेली मुलगी परत आली नाही म्हणून तिच्या आईनं तिची शोधाशोध सुरू केली. परिसरात या गोष्टीचा हल्लकल्लोळ झाल्यानंतर सगळीकडे शोधाशोध सुरू झाली. या गोडाऊनच्या इथं काही संशयास्पद गोष्टी घडल्याचा दोन महिलांना अंदाज आला, तेव्हा त्यांनी गोडाऊनच्या आत जाऊन पाहिलं, तर मुलगी चुकीच्या अवस्थेत तिथं पडून होती. त्यावेळी संतप्त जमावानं या वॉचमनची धुलाई करत त्याला पोलिसांच्या ताब्यात दिलं. या अत्याचारात ही बालिका गंभीर जखमी झाली असून, तिला तातडीनं नजीकच्या रूग्णालयात हलवण्यात आलं. त्यानंतर तिला योग्य उपचाराकरता जेजे रूग्णालयात हलवण्यात आलं असून, तिथं तिच्यावर वैद्यकीय पथकाच्या देखरेखीखाली उपचार सुरू आहेत.

नागरिकांचा तीव्र आक्रोश आणि रास्तारोको - या घटनेची माहिती आसपासच्या परिसरात पसरताच संतापाची तीव्र लाट उसळली होती. संतप्त नागरिकांनी एकत्र येत पायधुनी पोलीस ठाण्याबाहेर निदर्शने करत जोरदार घोषणाबाजी केली आणि पोलीस ठाण्याला घेरावही घातला होता. आरोपीला तत्काळ फाशीची शिक्षा द्यावी या मागणीसाठी नागरिकांनी मुख्य रस्त्यावर उतरून काहीकाळ 'रास्तारोको' आंदोलन केलं, ज्यामुळे परिसरातील वाहतूक काहीकाळ पूर्णपणे ठप्प झाली होती. या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी घटनास्थळी पोहोचलेले विधानसभा अध्यक्ष आणि स्थानिक आमदार राहुल नार्वेकर यांनाही संतप्त जमाव आणि पीडितेच्या नातेवाईकांनी थेट घेराव घालून आपला राग व्यक्त केला होता.

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