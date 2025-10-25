ETV Bharat / state

बाप-लेकीच्या नात्याला कोल्हापुरात काळीमा; जन्मदात्या बापानेच केला लेकीवर लैंगिक अत्याचार

बापानेच मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना कोल्हापूर जिल्ह्यात घडली आहे. याप्रकरणी पीडित मुलीच्या आईनं पोलिसात तक्रार केल्यानंतर पोलिसांनी संशयित बापाला ताब्यात घेतलं आहे.

बाप-लेकीच्या नात्याला कोल्हापुरात काळीमा (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 25, 2025 at 6:21 PM IST

कोल्हापूर : राज्यात सर्वत्र दिवाळीचा उत्साह शिगेला पोहोचला असताना कोल्हापूर जिल्ह्यातील एका गावात माणुसकीला काळीमा फासणारी घटना घडली आहे. कोल्हापुरात जन्मदात्या बापानं अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आलाय. याप्रकरणी पीडित मुलीच्या आईनं करवीर पोलिसात तक्रार नोंदवल्यानंतर पोलिसांनी संशयित बापाला ताब्यात घेतलं आहे. याप्रकरणामुळं कोल्हापूरसह परिसरात संतापाची लाट उसळली आहे.

नराधाम बापानं मुलीवर केला लैंगिक अत्याचार : कोल्हापूर जिल्ह्यातील एका गावात संशयित आपली पत्नी आणि मुलीसह राहतो. मागील काही दिवसांपासून तो आपल्या मुलीसोबत गैरवर्तन करत होता. पीडित मुलीनं याबाबत कुठंही वाच्यता केली नव्हती. मात्र, दोन दिवसांपूर्वी नराधम बापानं अल्पवयीन मुलीसोबत लैंगिक अत्याचार केल्याचा प्रकार समोर आला. याबाबत पीडित मुलीनं आईकडं तक्रार केली. यानंतर आईनं करवीर पोलीस ठाण्यात धाव घेत नराधम पती विरोधात तक्रार दाखल केली. या घटनेनंतर जिल्ह्यात संतापाची लाट उसळली आहे. या प्रकरणाचा तपास करवीर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक किशोर शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.

समाजात संतापाची लाट : या घटनेची माहिती वाऱ्यासारखी पसरल्यानंतर परिसरात संतापाची लाट उसळली आहे. बाप-लेकीच्या नात्याला काळीमा फासणाऱ्या प्रकाराबद्दल नागरिकांतून तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. पीडित मुलीला न्याय मिळावा आणि आरोपीवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. या प्रकारामुळं अल्पवयीन मुलांच्या संरक्षणासंदर्भात प्रशासन आणि समाजातील जबाबदारी पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी समाजातील प्रत्येक घटकानं दक्ष राहणं गरजेचं असल्याचं पुन्हा एकदा निदर्शनास आलं आहे.

प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू : "तेरा वर्षीय मुलीवर खुद्द बापानेच लैंगिक अत्याचार केला आहे. घटनेची गंभीर दखल घेत आरोपीला अटक करून पुढील तपास सुरू केला आहे," अशी माहिती करवीर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक किशोर शिंदे यांनी दिली.

