अज्ञात कारणावरून ठाण्यात अल्पवयीन बालकाची आत्महत्या; पोलीस तपास सुरू
अज्ञात कारणामुळं आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केलेल्या अल्पवयीन मुलाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झालाय. या प्रकरणाचा तपास पोलीस करत आहेत.
Published : February 6, 2026 at 10:56 AM IST
ठाणे : देशभरात मोबाईल गेमिंगमुळं विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येचे प्रकार सुरू असताना ठाण्याच्या मेंटल हॉस्पिटल परिसरात गगनगिरी सोसायटीत राहणाऱ्या अल्पवयीन मुलानं आत्महत्या केल्याची घटना घडली आहे. तीन दिवसांआधी अल्पवयीन विद्यार्थ्यांनं आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता. त्यात तो गंभीर जखमी झाला. त्याला खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. रुग्णालयात बालक हा मृत्यूशी झुंज देत असतानाच बुधवारी रात्री त्याचा मृत्यू झाला. आता पोलिसांनी याबाबत अपमृत्यूची नोंद केली असून, आत्महत्येच्या कारणांचा शोध सुरू केलाय.
आत्महत्येचं कारण अद्याप अस्पष्ट : "आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केलेल्या अल्पवयीन मुलाचा उपचारादरम्यान ठाण्यातील एका नामांकित रुग्णालयात बुधवारी रात्री मृत्यू झाला. हा प्रकार मंगळवारी ठाण्यातील मेंटल हॉस्पिटल परिसरात गगनगिरी सोसायटी, रेश्मा कॉम्प्लेक्स परिसरात घडला. मात्र अल्पवयीन मुलानं आत्महत्या का केली? याचं कारण अद्याप समोर आलेलं नाही," अशी माहिती वागळे इस्टेट पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शिवाजी गवारे यांनी दिलीय.
शाळेतून आल्यावर केला आत्महत्येचा प्रयत्न : 3 फेब्रुवारी अल्पवयीन मुलानं शाळेतून घरी गेल्यावर आत्महत्येचा प्रयत्न केला. त्यात तो गंभीर जखमी झाला. त्यामुळं अल्पवयीन मुलाला ब्रेन हेमरेज झालं. त्याच्यावर उपचार सुरू असताना त्याचा मृत्यू झालाय. त्याच्या या आत्महत्येच्या प्रयत्नानंतर रुग्णालय प्रशासनानं पोलिसांना माहिती दिली, त्यानंतर या प्रकाराचा उलगडा झाला. मात्र आता अल्पवयीन मुलानं आत्महत्या का केली? याचा शोध पोलीस घेत आहेत.
खेळाडू असलेला अल्पवयीन विद्यार्थी सगळ्याच्या आवडीचा : इमारतीमध्ये खेळाडू अशी ओळख अल्पवयीन मुलाची होती. तो कोपरी हरि ओम नगर मधील नालंदा शाळेत शिकत होता. आता शाळेतील शिक्षकांसोबत राहत्या इमारतीमधील नागरिकांशी बोलून ठाणे पोलीस आत्महत्येच्या कारणांचा शोध घेणार आहेत.
टीप - आत्महत्या हा उपाय नाही : जर तुमच्या मनात आत्महत्येचे विचार येत असतील, किंवा तुम्हाला एखाद्या मित्राची काळजी वाटत असेल, किंवा तुम्हाला भावनिक आधाराची गरज असेल, तर तुमचे ऐकण्यासाठी नेहमीच कोणीतरी आहे. स्नेहा फाउंडेशन - 04424640050 (24x7 उपलब्ध) किंवा आयकॉल, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस हेल्पलाइन 9152987821 वर कॉल करा (सोमवार ते शनिवार सकाळी 8 ते रात्री 10 पर्यंत उपलब्ध).
