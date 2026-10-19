'कलाकारांना धमक्या देणाऱ्यांची गय नाही,गुंडगिरीविरुद्ध सरकारचे झिरो टॉलरन्स'- गृह राज्यमंत्री कदम
अभिनेता टायगर श्रॉफवर गोळीबार झाल्यानंतर विरोधकांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावरून सरकारवर टीका केली आहे. या टीकेला गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी पत्रकार परिषदेत प्रत्युत्तर दिलं.
Published : October 19, 2026 at 5:32 PM IST|
Updated : October 19, 2026 at 5:58 PM IST
मुंबई- मुंबईत बॉलीवूड कलाकारांना मिळणाऱ्या धमक्या देऊन दहशत पसरवणाऱ्या आणि कायदा-सुव्यवस्था हातात घेणाऱ्या कोणत्याही गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा बीमोड करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. अशा प्रवृत्तींना जागीच ठेसून काढण्यासाठी झिरो टॉलरन्स धोरण राबवलं जाईल, असे गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी स्पष्ट केलं आहे.
अभिनेता टायगर श्रॉफ यांच्यावर गोळ्या झाडल्यानंतर बॉलीवुड इंडस्ट्रीमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. सिने अभिनेत्यांना मिळणाऱ्या धमक्यांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. हल्लेखोरांच्या तपासासाठी पोलिस पथक नेमण्याचे आदेश देत, एकाही गुन्हेगाराला सोडणार नाही, असा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी इशारा दिला. तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी टायगर श्रॉफ यांची भेट घेऊन त्यांना सुरक्षेचं आश्वासन दिलं. कलाकारांच्या सुरक्षेचा आढावा घेऊन गरजेनुसार पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात येईल, असे ते म्हणाले. त्यानंतर योगेश कदम यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सरकारची भूमिका मांडली.
कलाकारांनी घाबरून जाऊ नये - मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांनी अभिनेत्यांना आश्वासन दिले आहे. यापूर्वी ९० च्या दशकात युती सरकारने ज्याप्रमाणे मुंबईतील गँगवॉर मुळापासून संपुष्टात आणले होते, त्याच धर्तीवर पुन्हा मान उंचावू पाहणाऱ्या गुन्हेगारीवर कठोर पावले उचलली जातील, असे मत गृहराज्य मंत्री कदम यांनी स्पष्ट केले. तसेच परदेशात बसून मुंबईत दहशतीचा प्रयत्न करणाऱ्या गुन्हेगारांचे नेटवर्क आणि मोडस ऑपेरंडी उद्ध्वस्त करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि आंतरराष्ट्रीय तपास यंत्रणांची मदत घेतली जात असून या संपूर्ण साखळीचा शोध घेऊन दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल. मुंबई पोलिसांवर सिनेसृष्टीचा विश्वास कायम राहील, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. कलाकारांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
फडणवीस गृह खाते योग्य प्रकारे हाताळत आहेत - दरम्यान, शिवसेना (यूबीटी) नेते संजय राऊत यांनी सरकारवर केलेल्या टीकेला कदम यांनी प्रत्युत्तर दिले. ते म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकार असताना गृहखातं हे एकाच व्यक्तीकडे होते. मात्र त्या काळात स्वतः काम करू शकले नाहीत. उद्योगपतीच्या घराबाहेर पोलिसांनी जिलेटिन कांड्या ठेवल्या. याचा साधा पत्ताही गृह खात्याला लागला नाही. स्वतःच्या सरकारमध्ये गुंड तयार केले. त्यांनी सरकार कसे चालवायचे हे आम्हाला शिकवू नये. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे गृह खाते उत्तम प्रकारे हाताळत असून कायदा आणि सुव्यवस्था राखत आहेत. ठाण्यात हत्या झालेल्या पुर्णेकर प्रकरणाचाही योग्य तपास होईल, असे त्यांनी सांगितलं.
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