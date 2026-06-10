ETV Bharat / state

एकनाथ शिंदे कोणत्याही उबाठा खासदाराला भेटले नाहीत; कोणतीही बैठक झाली नाही, मंत्री उदय सामंतांचा दावा

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची उबाठा खासदारांसोबत दिल्ली इथं गुप्त बैठक झाल्याचा संजय राऊत यांनी दावा केला आहे. त्यावर मंत्री उदय सामंत यांनी पलटवार केला आहे.

Uday Samat On UBT MP Delhi Meeting
मंत्री उदय सामंत (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 10, 2026 at 1:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : "राज्याचे उपमुख्यमंत्री व शिवसेनेचे मुख्यनेते एकनाथ शिंदे हे उद्धव ठाकरे यांच्या उबाठा शिवसेना पक्षाच्या कोणत्याही खासदाराला भेटले नाहीत. दिल्लीमध्ये कोणत्याही प्रकारची बैठक झालेली नाही. गेल्या दीड महिन्यापासून या प्रकारच्या बातम्या सुरू आहेत. आजही अशीच एक बातमी समोर आली आहे. मात्र यामध्ये काहीही तथ्य नाही," असा दावा महाराष्ट्र राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी केला.

उबाठाच्या खासदारांची दिल्लीत बैठक : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उबाठाच्या 7 खासदारांची दिल्लीमध्ये गुप्त बैठक झाल्याचं वृत्त सकाळपासून राजकीय वर्तुळात चर्चिलं जात होतं. मुंबईतील 2 खासदार सोडून महाराष्ट्रातील इतर सर्व 7 खासदार उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडून एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश करतील, अशी चर्चा होती. मात्र या चर्चेला उदय सामंत यांनी पूर्णविराम दिला दिला. अशी कोणतीही भेट झाली नसल्याचं आणि असा कोणताही पक्षप्रवेश होणार नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. याचबरोबर संजय राऊत यांच्या टीकेला उत्तर देताना उदय सामंत म्हणाले की, "आमच्याकडं खासदार येत आहेत, असं मी म्हटलेलं नाही. यामुळे संजय राऊत यांच्या प्रश्नाला किंवा टीकेला मी उत्तर देणार नाही."

विधानपरिषद निवडणुकीमध्ये महायुतीचा विजय होईल : "विधानपरिषद निवडणुकीमध्ये महायुतीचा विजय होईल व नाशिकच्या जागेवर देखील लवकरच तोडगा निघेल, असा विश्वास उदय सामंत यांनी व्यक्त केला. याचबरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 12 वर्ष पंतप्रधान म्हणून पूर्ण झाल्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन केलं. त्याचबरोबर महाराष्ट्रमध्ये जर गुजराती आणि मारवाडी लोकांना प्राधान्य दिलं जात असल्याची जाहिरात होत असेल, तर संबंधित कंपनीच्या मालकाला बोलावून चौकशी करून त्याला समज दिली जाईल," असंही यावेळी उदय सामंत म्हणाले.

रायगड पालकमंत्री पद हे भरत गोगावले यांना मिळावं : "रायगड जिल्ह्याचं पालकमंत्री पद हे भरत गोगावले यांना मिळावं ही आमची शिवसैनिक म्हणून सुरुवातीपासून भूमिका आहे. अनिकेत तटकरे यांना उमेदवारी देताना बैठकीमध्ये मी होतो. त्या बैठकीमध्ये नक्की काय चर्चा झाली, याची मला माहिती आहे. यामुळे बैठकीमध्ये जे काही ठरलंय ते झालं पाहिजे, अशी आमची भूमिका आहे," असंही यावेळी उदय सामंत म्हणाले.

हेही वाचा :

  1. विधानपरिषद निवडणूक 2026 : 5 जागा बिनविरोध, उमेदवारांनी वेळेवर अर्ज मागं घेतल्यानं महाविकास आघाडीला धक्का
  2. 'पार्ट टाईम नेते पंतप्रधान मोदींवर टीका करतात' : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा विरोधकांवर हल्लाबोल
  3. राष्ट्रवादीतील कलहाच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेची मोर्चेबांधणी; 200 मतदारसंघांवर लक्ष, उदय सामंत, श्रीकांत शिंदेंवर मोठी जबाबदारी

TAGGED:

EKNATH SHINDE AND UBT MP MEETING
UDAY SAMAT ON SHIV SENA
एकनाथ शिंदे
उबाठा खासदार बैठक
UDAY SAMAT ON UBT MP DELHI MEETING

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.