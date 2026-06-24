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'हिरवं' 'लाल'  पुस्तक वाचून विधिमंडळात आले असते तर . . .': मंत्री उदय सामंतांचा आदित्य ठाकरेंवर हल्लाबोल !

आमदार आदित्य ठाकरे यांनी मंगळवारी एकनाथ शिंदे यांच्यावर सभागृहातील उपस्थितीवरुन आरोप केले होते. त्यांच्या आरोपांना आज मंत्री उदय सामंत यांनी जोरदार उत्तर दिलं.

Assembly Monsoon Session 2026
मंत्री उदय सामंत (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 24, 2026 at 1:38 PM IST

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मुंबई : "उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर चुकीचे आरोप करून चुकीचा प्रचार पसरवून काही होणार नाही. मंत्रिमंडळ हे सामूहिक रित्या विधिमंडळाला जबाबदार असते. काल जो विरोधकांनी आरोप केला, तो अतिशय चुकीचा होता. आदित्य ठाकरे यांनी केलेले आरोपही चुकीचे होते. जर विरोधकांनी विधानसभेचं 'हिरवं' व विधानपरिषदेचं 'लाल' पुस्तक विधानभवनात येण्याआधी वाचलं असतं, तर नक्कीच त्यांनी हे आरोप केले नसते," असा हल्लाबोल मंत्री उदय सावंत यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी बोलताना केला.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विभागाची उत्तरं किंबहुना विभागाचं ज्ञान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडं नाही, असा आरोप आमदार आणि उबाठाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी केला होता. या प्रकरणी आक्षेप घेत विरोधी पक्षांतील नेत्यांनी सभा त्याग देखील केला होता. यावर आज मंत्री उदय सामंत यांनी विरोधकांना जोरदार उत्तर दिलं.

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री नसताना मंत्री देतात उत्तरं : यावेळी बोलताना उदय सामंत पुढं म्हणाले की, "विधिमंडळामध्ये संपूर्ण मंत्रिमंडळाची जबाबदारी ही सामूहिक असते. मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री नसताना त्यांच्या खात्याचं उत्तर इतर मंत्री देऊ शकतात. तशा प्रकारचं पत्र हे विधानसभा अध्यक्षांना देण्यात आलेलं आहे. या पत्रानुसार आशिष शेलार यांच्याकडं सामान्य प्रशासन, दादा भुसे यांच्याकडं सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उदय सामंत त्यांच्याकडं नगर विकास विभाग, शंभूराज देसाई यांच्याकडं गृहनिर्माण विभाग अशा प्रकारची विभागणी ही करण्यात आली आहे, या नियमात काहीही नवीन नाही. यामुळे सर्वांनी सभागृहात उपस्थित राहावं, हा नियम सगळ्यांसाठी आहे. सभागृहामध्ये उपमुख्यमंत्री व मुख्यमंत्री नेहमी उपस्थित असतात. मात्र एकनाथ शिंदे यांना कारण नसताना टार्गेट करून काहीही होणार नाही," असं यावेळी उदय सामंत म्हणाले. त्यांच्या विभागाची जबाबदारी माझ्याकडं दिली असल्यामुळे त्याची उत्तरं मी दिली."

मराठी भाषेची चूक होणार नाही याची खबरदारी घेऊ : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या मराठीवरून चांगलाच गदारोळ झाला होता. याविषयी बोलताना उदय सामंत म्हणाले की, "विधानसभा अध्यक्ष हे सर्वोच्च पद आहे. नक्कीच बोलताना कधीतरी चुका होतात, पण नाहक त्याचं राजकारण करण्याची गरज नाही. यापुढं अशाप्रकारे मराठी भाषेची चूक होणार नाही, याची खबरदारी आम्ही घेऊ." मुंबईमध्ये पहिल्या पावसामध्ये शहराची दैना झाली आहे, त्याविषयी बोलताना उदय सामंत म्हणाले की, "पडलेला पाऊस ही नैसर्गिक आपत्ती आहे. याविषयी कोणीही राजकारण करू नये. मात्र 25 वर्षात मिठी नदीचा गाळ काढला असता, तर ही वेळ आली नसती. यामुळे नाहक विरोधकांनी राजकारण करण्याची गरज नाही."

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TAGGED:

UDAY SAMANT SLAMS ADITYA THACKERAY
DCM EKNATH SHINDE
आदित्य ठाकरेंवर हल्लाबोल
मंत्री उदय सामंत
ASSEMBLY MONSOON SESSION 2026

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