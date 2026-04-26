'मराठी शिकावी, जबरदस्ती नाही'; मराठी अनिवार्य मुद्द्यावर मंत्री उदय सामंत यांनी मांडली भूमिका
"मराठी भाषा मुद्द्यावर राजकारण नको. मराठी शिकावी, जबरदस्ती नाही," अशी भूमिका मंत्री उदय सामंत यांनी मांडली.
Published : April 26, 2026 at 7:12 PM IST
नांदेड - सध्या मराठीचा मुद्दा राज्यभर गाजत आहे. राज्यातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी बोलणं आणि लिहिणं सक्तीचं करण्यात आलं आहे. यावर मंत्री उदय सामंत यांनी प्रतिक्रिया दिली. "मराठी भाषा मुद्द्यावर राजकारण नको. मराठी शिकावी, जबरदस्ती नाही," असं ते म्हणाले. ते हदगाव येथील कार्यक्रमात बोलत होते.
उगाच राजकारण करू नये - "मराठीबाबत काही लोकं उगाच राजकारण करत आहेत. मी मराठी भाषेचा मंत्री आहे. मराठीची कुणालाही जबरदस्ती केली जात नाही. पण, जे रिक्षावाले, टॅक्सीवाले आहेत त्यांना प्रामाणिकपणे मराठी बोलता यावी ही भूमिका परिवहन मंडळाची असेल तर त्यात उगाच राजकारण करू नये," असं आवाहन मंत्री उदय सामंत यांनी राजकीय पक्षांना केलं आहे.
गैरसमज पसरवला जात आहे - "तसंच त्यांना मराठी स्वतःहून शिका असं परिवहन मंडळ सांगत नाही तर त्यांना शिकवण्यासाठी ते तयार आहे. मात्र, जो महाराष्ट्रात राहतो त्याला मराठी आली पाहिजे, असं जर मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले असतील तर त्यात वावगं काय? मात्र अमराठी लोकांमध्ये जो गैरसमज पसरवला जात आहे, तशी शिवसेना आणि परिवहन विभागाची भूमिका नाही. एवढंच की त्यांनी मराठी शिकावं, यात कुणीही वावगं वाटून घेऊ नये," अशी स्पष्ट भूमिका मंत्री उदय सामंत यांनी मांडली.
मनसे आक्रमक - 1 मे म्हणजेच महाराष्ट्र दिनापासून राज्यातील रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावरून राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर वाद निर्माण झाला आहे. यावर विविध स्तरातून प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांनी या निर्णयाविरोधात संप करण्याचा इशारा दिलाय. या पार्श्वभूमीवर मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी "ईटीव्ही भारत"शी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांच्या संप करणार, या आडमुठ्या भूमिकेवर टीका करत त्यांच्यामुळं राजकीय वातावरण तापलं आहे, असा आरोप केला. तर दुसरीकडे, रिक्षा-टॅक्सी चालक-मालक संघटनेचे नेते शशांक राव यांनी सावध पवित्रा घेत संप केला नाही तर निदर्शनं केली जाणार आहेत, असं सांगितलं.
