मराठी भाषा भवन उभारणीला सुरुवात : मराठीचा जागतिक स्तरावर प्रसार करण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न - उदय सामंत
मराठी भाषा भवनाच्या उभारणीला सुरुवात झाली आहे. याबाबतची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत दिली.
Published : March 12, 2026 at 1:47 PM IST
मुंबई : विधान परिषदेत मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर मराठी भाषा विभागानं कोणती कामं केली, या संदर्भात झालेल्या चर्चेला उत्तर मंत्री उदय सामंत यांनी उत्तर दिलं. ते म्हणाले की, मराठी भाषा भवन उभारणीसह मराठीच्या जागतिक प्रसारासाठी विविध उपक्रम सुरू आहेत. मराठीवर हिंदी सक्तीचा आरोप विरोधकांनी राजकीय हेतूनं केल्याचा दावा करत त्यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट असल्याचं सांगितलं.
अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर पुढे काय झाले : विधान परिषदेमध्ये भाई जगताप यांनी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर पुढं काय झालं आणि मराठी भाषा विभागानं नेमकं काय केलं, या संदर्भात प्रस्ताव मांडला होता. त्यावर उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी काहीच काम झालं नाही, असा आरोप चुकीचा असल्याचं स्पष्ट केलं.मराठीवर हिंदी सक्तीचा विषय महाराष्ट्र सरकारनं कधीही आणलेला नाही आणि भविष्यातही आणणार नाही, ही सरकारची ठाम भूमिका असल्याचं त्यांनी सांगितलं. हिंदी सक्तीचा मुद्दा उपस्थित करत विरोधकांनी चुकीचा प्रचार केल्याचंही त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना नमूद केलं.यावेळी त्यांनी माशेलकर समितीचा संदर्भ देत सांगितलं की, "या समितीच्या यादीमध्ये शिवसेनेचे उपनेते देखील होते. त्या समितीत पहिली ते बारावीपर्यंत मराठीसोबत हिंदीही अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. तो प्रस्ताव तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि उबाठा नेतृत्वानं स्वीकारला होता. मात्र महानगरपालिका निवडणुका जवळ आल्यावर विरोधकांनी मराठीच्या पर्यायाला हिंदी सक्ती केली जात असल्याचा ‘फेक नॅरेटिव्ह’ तयार करण्याचा प्रयत्न केला," असा आरोप त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला.
मराठीच्या जतन आणि संवर्धनासाठी अनेक उपक्रम : मराठीच्या जतन आणि संवर्धनासाठी राज्य सरकार अनेक उपक्रम राबवत असल्याचं सांगताना उदय सामंत यांनी मराठी भाषा भवन उभारणीबाबत माहिती दिली. मराठी भाषा भवन हे देशातील सर्वात देखणं भाषाभवन म्हणून उभारलं जात असून त्याच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. याशिवाय उपकेंद्रांसाठीही टेंडर काढण्यात आलं असल्याचे त्यांनी सांगितले.तसेच मराठीचा जागतिक स्तरावर प्रसार व्हावा यासाठी ‘मराठी वैश्विक केंद्र’ उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावानं लंडनमध्ये हे केंद्र उभारलं जाणार असून त्यासाठी राज्य सरकारने पाच कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.“आता सातासमुद्रापलीकडे जाऊनही मराठी भाषा पोहोचली पाहिजे, तिचे समर्थन झाले पाहिजे आणि मराठीचा जागतिक स्तरावर गौरव व्हावा, हीच आमची भूमिका आहे,” असं उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केलं.
