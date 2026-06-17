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'खासदार दिल्लीला रवाना; संध्याकाळपर्यंत अनेक गोष्टी स्पष्ट होतील!'- मंत्री उदय सामंत यांचं सूचक वक्तव्य

उदय सामंत यांनी शिवसेना उबाठा पक्षाचे दोन खासदार दिल्लीला गेल्याचे सांगितलं. 'ऑपरेशन टायगर'च्या पार्श्वभूमीवर संध्याकाळपर्यंत मोठं राजकीय फेरबदल होण्याचे त्यांनी संकेत दिलेत.

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माध्यमांशी बोलताना उदय सामंत मंत्री (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 17, 2026 at 6:47 PM IST

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नांदेड : राज्यात पुन्हा एकदा 'ऑपरेशन टायगर'च्या चर्चांनी राजकीय वातावरण ढवळून निघालं आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातील काही खासदार शिवसेनेच्या संपर्कात असल्याच्या चर्चांना उधाण आलं आहे. असं असतानाच मंत्री उदय सामंत यांनी नांदेडमध्ये केलेल्या वक्तव्यामुळं या चर्चांना आणखी हवा मिळाली आहे. "शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे दोन खासदार दिल्लीला रवाना झाल्याची माहिती माध्यमांतून मिळाली आहे. संध्याकाळपर्यंत अनेक गोष्टी स्पष्ट होतील," असं सूचक विधान उदय सामंत यांनी माध्यमांशी बोलताना केली.

...त्यांच्या पक्षात अस्थिरता : "शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या पत्रकार परिषदेला सहा खासदार गैरहजर होते. त्यांच्या पक्षात अस्थिरता आहे. एखाद्या पक्षामध्ये नेतृत्वाशी संपर्क राहत नसेल, निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना महत्त्व दिलं जात नसेल, तर नाराजी निर्माण होणं स्वाभाविक आहे," असं म्हणत मंत्री उदय सामंत यांनी संजय राऊत यांनी केलेल्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिलं.

माध्यमांशी बोलताना उदय सामंत मंत्री (ETV Bharat Reporter)

...म्हणून जनतेचा महायुतीला पाठिंबा : "रोज पत्रकार परिषद घेऊन संजय राऊत बोलत असल्यामुळंच शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचं अस्तित्व जाणवतं. गेल्या चार वर्षांपासून विविध आरोप आणि टीका सुरू असली तरी त्याचं रूपांतर मतांमध्ये झालेलं नाही. उलट जनतेनं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वावर विश्वास दाखवत अनेक निवडणुकांमध्ये महायुतीला पाठिंबा दिला," असं म्हणत मंत्री सामंत यांनी खासदार संजय राऊत यांच्यावर टीका केली.

...त्या चर्चांमध्ये तथ्य नाही : "भाजपा, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांनाच मतदान करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेत. अपक्ष उमेदवारांना पाठिंबा देण्याच्या चर्चांमध्ये कोणतेही तथ्य नाही", असं उदय सामंत यांनी सांगितलं.

राजकीय घडामोडींकडं राज्याचं लक्ष : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातील खासदारांच्या हालचाली, दिल्लीतील घडामोडी आणि 'ऑपरेशन टायगर'च्या चर्चांमुळं राज्याच्या राजकारणात उत्सुकता निर्माण झाली आहे. येत्या काही तासांत नेमक्या कोणत्या राजकीय घडामोडी घडतात याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

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TAGGED:

MAHARASHTRA POLITICAL CRISIS
OPERATION TIGER
ऑपरेशन टायगर
UDAY SAMANT NANDED PRESS CONFERENCE
UDAY SAMANT ON OPERATION TIGER

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