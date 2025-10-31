"छत्रपतींचा विषय काढल्याशिवाय निवडणुकीत मुद्देच मिळत नाहीत"-शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांची नाव न घेता राज ठाकरेंवर टीका
विरोधकांकडं मुद्दे राहिलं नसल्यानं भावनिक मुद्दे काढण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची टीका मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसलेंनी केली. नमो सेंटरवरूनही त्यांनी नाव न घेता मनसे अध्यक्षांवर निशाणा साधला.
Published : October 31, 2025 at 4:03 PM IST|
Updated : October 31, 2025 at 4:57 PM IST
शिर्डी - मुंबईतील सध्याचे वातावरण आपण बघतोय की निवडणूक आयोगाविरोधात मोर्चे काढण्यात येणार आहेत. यावरून वाटतं की विरोधक हतबल झाले आहेत. विरोधकांना पुढची परिस्थिती दिसतेय की येणाऱ्या निवडणुकीत त्यांना यश मिळणार नाही. महाविकास आघाडीनं कितीही जुळवाजुळव करण्याचा प्रयत्न केला तरी महाराष्ट्रातील जनतेचा त्यांच्यावर विश्वास राहिलेला नाही. लोकसभेत महाविकास आघाडीला यश मिळाले. पण विधानसभेत अपयश आलं. यातून अजून हे सावरले नाहीत, अशी टीका मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी महाविकास आघाडीवर केली आहे.
मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी आज शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं. त्यांनी साईबाबांच्या दर्शनानंतर माध्यमांशी संवाद साधला. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी नमो सेंटर उभं केलं की फोडून टाकणार, यावर प्रतिक्रिया देताना शिवेंद्रसिंहराजे भोसले म्हणाले, छत्रपतींचा विषय काढल्याशिवाय काही लोकांना निवडणुकीत मुद्देच मिळत नाहीत. त्यामुळे आता गडकिल्ल्यावर उभे केलेल्या नमो सेंटरवर बोलत आहेत. नमो सेंटरची माहिती तर घ्यायला पाहिजे. नमो सेंटर काय आहे? त्यामुळं काय होणार आहे? गडकिल्ल्यांवर येणाऱ्या शिवभक्तांना यामुळे काय सुविधा मिळणार आहेत? याची माहिती घेऊन विरोध करावा. निवडणुका येऊ घातल्यानं विरोधाला विरोध काही नेतेमंडळींनी करू नये, अशी टीका मंत्री भोसले यांनी नाव न घेता राज ठाकरे यांच्यावर टीका केली आहे.
भावनिक मुद्दे काढण्याचा प्रयत्न- विरोधकांकडे आता ठोस मुद्दे उरलेले नाहीत. राज्यातील काही भागातील पूरस्थिती पाहता विरोधकांना वाटले होते की, सरकारकडून अपुरी मदत मिळेल. मात्र, तसं झालं नाही. सरकारनं पुरग्रस्त शेतकऱ्यांना उदारहस्ते मदत केली. त्यामुळे विरोधकांकडे हा मुद्दा टीकेसाठी राहिला नाही. म्हणून ते आता भावनिक मुद्दे काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असेही शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी म्हटलं.
अपयश दुसऱ्यावर खपवण्याचा प्रयत्न- उद्या महाविकास आघाडीकडून काढण्यात येणाऱ्या मोर्चावर बोलताना शिवेंद्रसिंहराजे भोसले म्हणाले, मोर्चा आणि आंदोलन करण्याचा अधिकार कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. सरकार आणि शासन म्हणून आमचाही विरोध नाही. पण, पुराव्यांवर बोललं पाहिजे, तथ्यांवर बोललं पाहिजे. नुसते मोकळे आरोप करण्याचे आता काही कारण नाही. मतदार याद्यांचं काम चालू आहे. आधी ईव्हीएम मशीन बदलावर बोलून झालं. निवडणूक आयोगानं सिद्ध करून दाखवा म्हटलं होतं. ते सिद्ध करता आलं नाही. आता मतदार याद्यांवर सुरू झालं आहे. विरोधकांचे बिनबुडाचे आरोप आहेत. यापेक्षा राज्यातील इतर प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळं महायुती सरकारचं लक्ष तिकडं आहे. मतचोरी, मतदार यादी, निवडणूक आयोग असं करतंय, असं म्हणून स्वतःचे अपयश दुसऱ्यावर खपवण्याचा प्रयत्न विरोधक करत आहेत, अशी टीका यावेळी शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी केली.
- महाराष्ट्रमध्ये विधानसभा निवडणुकीत मतचोरीसह मतदार याद्यांमध्ये घोटाळा झाल्याया महाविकास आघाडीचा आरोप आहे. याबाबत राज्यातील निवडणूक आयोग अधिकाऱ्यांना भेटल्यानंतरही कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्यानं महाविकास आघाडीनं 1 नोव्हेंबरला मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.
