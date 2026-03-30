साताऱ्याचे पोलीस अधीक्षक सक्तीच्या रजेवर; मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले...
जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडणुकीतील राडा आणि मंत्र्यांना झालेल्या धक्काबुक्कीचं प्रकरण पोलीस अधीक्षक तुषार दोशींना चांगलंच भोवलं आहे.
Published : March 30, 2026 at 6:50 PM IST
सातारा - पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवल्याने जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीतील राडा त्यांना चांगलाच भोवला आहे. दोन सदस्यांना मतदान करू न देता कथित गुन्ह्यात केलेली अटक तसेच दोन मंत्री, एक खासदार आणि एका आमदाराला पोलिसांकडून झालेल्या धक्काबुक्कीचे पडसाद विधान परिषदेत उमटल्यानंतर आता संपूर्ण घटनाक्रमाची चौकशी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत केली जाणार आहे.
शंभूराज देसाई काय म्हणाले? - पोलीस अधीक्षक तुषार दोशींना सक्तीच्या रजेवर पाठवलंय का? या प्रश्नावर पालकमंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले की, एसपी साताऱ्याच्या कार्यालयात नाहीत. त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवलं असून मुख्यालय सोडून जायची परवानगी मिळाली असल्याची माहिती मला सकाळी मिळाली. यासंदर्भात गृह विभाग, पोलीस महासंचालक कार्यालयाच्या काही सूचना आहेत का? याबद्दलची माहिती घ्यायला मी माझ्या मंत्रालयीन कार्यालयाला सांगतो.
अप्पर पोलीस अधीक्षकांकडं कार्यभार - चौकशीच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस अधीक्षक तुषार दोशींना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आलं असून, त्यांनी पोलीस मुख्यालय देखील सोडलं आहे. कायदा, सुव्यवस्था विभागाच्या अप्पर पोलीस महासंचालकांच्या देखरेखीखाली या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी होणार असल्याचे समजते. दरम्यान, अप्पर पोलीस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडूकर यांच्याकडे कार्यभार देण्यात आला आहे.
काय घडलं होतं नेमकं? - सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडणुकीत अपहरण नाट्य, धक्काबुक्की आणि मोठा तणाव पाहायला मिळाला होता. एका सदस्याच्या कथित अपहरणाच्या गुन्ह्यात सभागृहाच्या बाहेर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन सदस्यांना पोलिसांनी बळजबरीने ताब्यात घेतले होते. त्यांचा मतदानाचा अधिकार हिरावून घेतला होता. भाजपाने पोलीस बळाचा वापर करून राष्ट्रवादीच्या सदस्यांना अटक करण्यास भाग पाडल्याचा आरोप शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी केला होता.
विधान परिषदेत पडसाद - जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदाची निवडणूक या गोंधळात पार पडली आणि भाजपाचे उमेदवार निवडून आले. या गोंधळाचे आणि पोलिसांनी मंत्र्यांना केलेल्या धक्काबुक्कीचे पडसाद थेट विधान परिषदेत उमटले. पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रचंड टीका झाली. त्यामुळे उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी पोलीस अधीक्षक तुषार दोशींना निलंबित करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळाची कार्यकारी समिती चौकशी करेल, असे सांगून तुषार दोशींना वाचवण्याचा प्रयत्न केला.
SP सक्तीच्या रजेवर - या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर तुषार दोशी अचानक रजेवर गेल्याने त्या गोंधळाची लवकरच चौकशी सुरू होणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. पोलीस महासंचालकांनी दोशींना सक्तीच्या रजेवर पाठवले असताना अर्जित रजा मंजूर झाली असून कार्यभार अप्पर पोलीस अधीक्षकांकडे सोपवल्याच्या आदेशाची प्रत पद्धतशीरपणे व्हायरल करण्यात आली आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषदेतील राडा प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत ते रजेवर असणार असल्याचे समजते.
