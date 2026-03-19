'शिष्यवृत्तीतील तांत्रिक अडचणी लवकर होणार दूर'; सैनिकी शाळांतील भत्ता १५ हजारांवरून ५० हजारांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव - संजय शिरसाट
विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी राबवण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांमधील तांत्रिक अडचणी लवकरच दूर केल्या जाणार आहेत. याबाबतची माहिती मंत्री संजय शिरसाट यांनी आज सदनात दिली.
Published : March 19, 2026 at 1:11 PM IST
मुंबई : राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी राबवण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांमध्ये येत असलेल्या तांत्रिक अडचणी लवकरच दूर केल्या जाणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी विधानपरिषदेत दिली. केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त सहभागातून या योजना राबवल्या जात असल्या, तरी निधी वितरणाच्या वेगवेगळ्या पद्धतींमुळे अडचणी निर्माण होत असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. सदस्य किशोर दराडे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना मंत्री शिरसाट म्हणाले की, "केंद्राचा निधी थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा होत असल्यानं काही वेळा ती रक्कम महाविद्यालयात न भरता इतर कारणांसाठी वापरली जाते. त्यामुळे निधी थेट महाविद्यालयांकडं देण्याबाबत राज्य शासनानं केंद्राकडं प्रस्ताव पाठवला असून प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी चर्चा सुरू आहे. केंद्र शासनासोबत लवकरच बैठक घेऊन यावर निर्णय घेतला जाणार आहे."
निधी उशीरा मिळाल्यास विद्यार्थ्यांचे निकाल, कागदपत्रं अडवू नयेत : केंद्राकडील प्रलंबित निधी तत्काळ मिळावा यासाठीही पाठपुरावा सुरू असून निधी उशीरा मिळाल्यास विद्यार्थ्यांचे निकाल किंवा कागदपत्रं अडवू नयेत, असे स्पष्ट निर्देश सर्व विद्यापीठं व महाविद्यालयांना देण्यात आले आहेत. तसेच विद्यार्थ्यांना दरवर्षी नव्यानं अर्ज करावा लागू नये, यासाठी पहिल्या वर्षानंतर शिष्यवृत्तीचे ‘ऑटो रिन्यूअल’ करण्याची प्रक्रियाही सुरू आहे, असं त्यांनी सांगितलं. दरम्यान, राज्यातील सैनिकी शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात वाढ करण्याबाबत शासन सकारात्मक असून सध्या दिला जाणारा १५ हजार रुपयांचा भत्ता ५० हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. सदस्य शिवाजीराव गर्जे यांनी मांडलेल्या सूचनेवर उत्तर देताना मंत्री शिरसाट यांनी सांगितले की, "शालेय शिक्षण विभागाकडून प्रस्ताव प्राप्त झाला असून समितीचा अहवाल मिळाल्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. २०२५-२६ या वर्षासाठी या योजनेसाठी ७.१५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. काही शाळांकडून प्रस्ताव प्रलंबित असून काही ठिकाणी भत्ता वितरण पूर्ण झाले आहे."
मुलींच्या शिक्षणासाठी शासनाकडून सर्वांगीण प्रयत्न : याचवेळी शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी मुलींच्या शिक्षणासाठी शासनाकडून सर्वांगीण प्रयत्न सुरू असल्याचं स्पष्ट केलं. "मुलींची शाळेतील उपस्थिती वाढणं आणि गळती कमी करण्यासाठी विविध योजना प्रभावीपणे राबवण्यात येत आहेत. १९९२ पासून सुरू असलेल्या ‘उपस्थिती भत्ता’ योजनेला आधुनिक योजनांची जोड देण्यात आली आहे. पूर्वी इयत्ता पहिली ते चौथीतील आदिवासी व अनुसूचित जाती-जमातीतील दारिद्र्यरेषेखालील मुलींना ७५ टक्के उपस्थितीच्या अटीवर दररोज १ रुपया, कमाल २२० रुपये वार्षिक भत्ता दिला जात होता. १३ मे २०२२ पासून ही योजना जिल्हा नियोजन समितीकडं वर्ग करण्यात आली असून जिल्हास्तरावर अंमलबजावणी होत आहे." विद्यार्थिनींसाठी मध्यान्ह भोजन, मोफत पाठ्यपुस्तकं, गणवेश, सायकल वाटप आणि बारावीपर्यंत मोफत शिक्षण यांसारख्या योजना राबविल्या जात आहेत. तसेच शाळांमध्ये सीसीटीव्ही, महिला शिक्षकांची नियुक्ती, स्वतंत्र व स्वच्छ शौचालयं आणि ‘पिंक रूम’सारख्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जात आहे. जिल्हा नियोजन समितीमार्फत शिक्षणावर किमान ५ टक्के निधी खर्चाची तरतूद असली तरी अनेक जिल्ह्यांत १० ते १२ टक्क्यांपर्यंत खर्च केला जात असल्याचे भुसे यांनी नमूद केलं.दरम्यान, आमदार ज मो अभ्यंकर यांनी कमी पटसंख्या आणि शिक्षकांच्या अभावामुळं काही शाळा बंद होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत या प्रश्नाकडंही सरकारनं गांभीर्यानं लक्ष देण्याची मागणी केली.
