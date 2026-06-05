ETV Bharat / state

'आशीर्वाद दिल्यानं निवडणुका जिंकत नाहीत'; विधानपरिषद निवडणुकीवरुन संजय शिरसाट यांचा उबाठाला टोला

विधानपरिषद निवडणूक 2026 ची रणधुमाळी सध्या जोरात सुरू आहे. तब्बल 6 विधानपरिषदेच्या जागा बिनविरोध झाल्यानं महाविकास आघाडीनं महायुतीवर आरोप केले. त्यावर संजय शिरसाटांनी पलटवार केला.

Legislative Council Election 2026
सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 5, 2026 at 4:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

छत्रपती संभाजीनगर : विधान परिषद निवडणूक सहा ठिकाणी बिनविरोध झाल्यानं महायुतीवर आरोप करण्यात येत आहे. मात्र ज्यांनी आरोप केला, त्यांच्यात एकमत होते का? असा प्रश्न शिवसेना नेते तथा सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी उबाठाला केला. "उबाठामध्ये उमेदवारी दिली की जाऊन लढ, माझा आशीर्वाद आहे, असं म्हणत जबाबदारी झटकली जाते. त्याला इतर पक्षाचं सहकार्य पाहिजे का नाही? तुमच्या मित्र पक्षांशी संवाद साधला का? आम्ही निवडणूक लढवली, असं सांगण्यासाठी उमेदवारी द्यायची. आता कार्यकर्ता हुशार झालाय. त्याला देखील कळू लागलं, म्हणून तो माघार घेतोय. तर त्याला पैसे खाल्ल्याचा आरोप करतात, काहीच वाटत नाही यांना," असा हल्लाबोल संजय शिरसाट यांनी केला.

उमेदवारी दिली म्हणजे झालं असे होत नाही : "सहा विधानसभा मतदार संघात बिनविरोध निवडणूक झाली. त्यात भाजपा 2, शिवसेना 2, राष्ट्रवादी 2 ठिकाणी विजयी झाली. तिथली परिस्थिती पाहता निकाल माहीत असल्यानं हे घडलं. मात्र त्यावर पैसे वाटल्याचा आरोप होतो. उबाठामध्ये तर उमेदवारी दिली की जा लढ, तुला आशीर्वाद आहे, असं म्हणून पाठवलं जाते. मात्र तसं होत नाही, त्याला पाठबळ देखील लागते. तुम्ही तुमच्या मित्र पक्षांशी कधी बैठक घेतली आहे का? काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यासोबत बोलले आहात का? त्यांची मदत मिळणार नसेल, तर निवडणूक लढवणाऱ्या कार्यकर्त्यांचं मनोबल खराब होईल की नाही? अशा परिस्थितीमध्ये त्याला पराभव होणार माहिती असताना आम्ही निवडणूक बिनविरोध केली नाही, हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. मात्र आता कार्यकर्ता हुशार झाला आहे, घराची राखरांगोळी करून तो निवडणूक लढवणार नाही," असं संजय शिरसाट यांनी स्पष्ट केलं. 17 जागांची निवडणूक झाली, 6 ठिकाणी बिनविरोध झाली, सर्वत्र तुमचे मित्रपक्ष विरोधात होते, असा आरोप देखील त्यांनी केला.

25 कोटी मोठी रक्कम आहे, आरोप खोटे : "हॉटेलमध्ये व्यवहार झाल्याचा आरोप केला, बेछूट आरोप आहेत. 25 कोटी मोठी रक्कम आहे, असं वाटते का की एवढी रक्कम घेऊन खिशात टाकली. जर तुम्हाला हे माहिती होतं तर तुम्ही काय करत होतात, वॉचमन की करत होता का? तुम्हाला कोणाला सांगता नाही आलं का. परंतु आरोप करून भयंकर माहिती बाहेर काढल्याचा बनाव करत आहेत. तुमच्या उमेदवारांनी तुम्हाला सांगून उमेदवारी मागे घेतली, तरी तुम्ही त्यांच्यावर पैसे घेतल्याचा आरोप करत आहात, त्या आरोपांत तथ्य राहिलं नाही. नाशिकमध्ये निवडणुकीच्या धामधुमीत काही राहिलं असेल, तर गिरीश महाजन आणि उदय सामंत नाशिकमध्ये आहेत. त्यांना काही सूचना वरिष्ठांकडून मिळाल्या आहेत. बंडखोरांना समजून सांगण्याचं काम सुरू आहे. मला वाटत कुठंही अडचण येणार नाही," असा विश्वास संजय शिरसाट यांनी व्यक्त केला. तर विनायक राऊत यांच्यावर काही न बोललेलं बरं अशी टोलेबाजी त्यांनी केली.

हेही वाचा :

  1. मंत्री संजय शिरसाट यांच्या सामाजिक न्याय विभागातील अनियमिततेबाबत मनसेकडून चौकशीची मागणी
  2. आमदार विलास भुमरे यांची कृती चुकीची, मात्र हेतू चुकीचा नाही; पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी व्यक्त केली दिलगिरी
  3. 'बाळासाहेबांनी कधीही सत्तेसाठी तडजोड केली नाही, मात्र 'हे' दलाली करणारे 'स्टँडर्ड भिकारी' : मंत्री संजय शिरसाट यांचा हल्लाबोल!

TAGGED:

MINISTER SANJAY SHIRSAT SLAMS UBT
LEGISLATIVE COUNCIL ELECTION
संजय शिरसाट
विधानपरिषद निवडणूक 2026
LEGISLATIVE COUNCIL ELECTION 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.