आमदार विलास भुमरे यांची कृती चुकीची, मात्र हेतू चुकीचा नाही; पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी व्यक्त केली दिलगिरी

जिल्हा परिषद निवडणुकीचं मतदान करत असताना पैठणचे आमदार विलास भुमरे यांनी आपल्या मुलाला मतदान केंद्रात घेऊन जात मतदान केलं. यावरुन राजकारण तापलं आहे.

प्रतिक्रिया देताना पालकमंत्री संजय शिरसाट (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 7, 2026 at 7:02 PM IST

2 Min Read
छत्रपती संभाजीनगर - जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांसाठी शनिवारी मतदान झालं. मतदान करताना आमदार विलास भुमरे यांनी मुलाला घेऊन मतदान केलं. त्याबाबतचा व्हिडिओ समोर आला. या घटनेवरुन विरोधकांनी जोरदार टीका केली. आमदार भुमरे यांनी आरोप फेटाळले आहेत. "भुमरे यांनी मुलाला घेऊन मतदान केलं ते चुकीचं आहे. पण, त्यातून काही चुकी करण्याचा त्यांचा उद्देश नव्हता," असं स्पष्ट करत पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी दिलगिरी व्यक्त केली.

भावनेच्या भरात झालं असेल - जिल्हा परिषद निवडणुकीचं मतदान करत असताना पाचोड मतदान केंद्रावर पैठणचे आमदार विलास भुमरे यांनी सहकुटुंब मतदानाचा हक्क बजावला. त्यावेळी आमदार भुमरे यांनी आपल्या मुलाला घेऊन मतदान केलं. त्याचा व्हिडिओ समोर आल्यावर त्यांच्या या कृतीवर टीका करण्यात आली. मात्र, आपलं मतदान आपणच केलं असल्याचं स्पष्टीकरण आमदार विलास भुमरे यांनी देत चूक केली नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. या मुद्द्यावर शिवसेनेचे नेते तथा पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी दिलगिरी व्यक्त केली. "भावनेच्या भरात छोट्या मुलाला घेऊन गेले हे चुकीचं आहे. त्यासाठी मी दिलगिरी व्यक्त करतो. पण, त्यांचं त्यातून बोगस मतदान किंवा चुकीचं करण्याचा उद्देश नव्हता. त्यामुळं हा विषय जास्त मोठा करायला नको," असं संजय शिरसाट यांनी सांगितलं.

माझ्यासाठी पक्षाचा आदेश महत्त्वाचा - महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपासोबत शिवसेना जाणार हे निश्चित झालं असून, उपमहापौरपदी राजेंद्र जंजाळ यांची निवड करण्यात आली. त्यावर पालकमंत्री संजय शिरसाट नाराज असल्याचं समोर आलं होतं. "उपमहापौर पदाच्या नावाबाबत माझा विरोध होता हे सत्य आहे. पण, पक्ष आदेश आमच्यासाठी महत्त्वाचा असतो. पक्षाचा आदेश आल्यानंतर मी पक्षाच्या आदेशानुसार काम केलं," असं पालकमंत्री शिरसाट यांनी स्पष्ट केलं.

इम्तियाज जलील खोटारडे - महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपा पक्षाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी विरोधकांना सोबत घेऊन सत्ता स्थापन करू, असं वक्तव्य एमआयएम पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील यांनी करत असताना शिवसेना सोबत येईल, असे संकेत त्यांनी दिले होते. "त्यावर इम्तियाज जलील हा खोटारडा माणूस आहे. त्यांची एकही गोष्ट खरी नाही," अशी टीका मंत्री संजय शिरसाट यांनी केली. "माझी काय लायकी आहे हे त्यांना सांगण्याची गरज नाही. त्यांच्यासारखे दारोदार आम्ही महानगरपालिकेत वेगळं काहीतरी करू यासाठी फिरलो नाही. भगवा झेंडा महानगरपालिकेतून उतरवायचा त्यांचा मनसुबा होता. तो आम्ही पूर्ण होऊ दिला नाही. आम्ही महायुतीत काम करू," असं शिरसाट यांनी स्पष्ट केलं.

संपादकांची शिफारस

