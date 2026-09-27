विरोधकांचं काम केवळ टीका करणं, दुष्काळात सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी - मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला. महाविकास आघाडी काळातील आठवण त्यांनी काढली.
Published : September 27, 2026 at 6:50 AM IST
शिर्डी - कर्जमाफी असो किंवा सध्याच्या दुष्काळजन्य परिस्थिती आम्ही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी अतिशय खंबीरपणे उभे आहोत. मध्यंतरी काही लोकांनी त्यावर राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला. पण, या राजकारण्यांना काहीही काम उरलेले नाही. त्यांनी त्यांच्या अडीच वर्षांच्या महाविकास आघाडीच्या काळात लोकांना काय दिले? लोकांनी कोविडच्या काळात ज्या हालअपेष्टा सहन केल्या, त्यात ते उद्ध्वस्त झाले. तेव्हा एका रुपयाचीही मदत या सरकारने केली नाही, अशी जोरदार टीका मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ठाकरेंनवर केली.
राहाता येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सर्वसाधारण सभेच्या कार्यक्रमानंतर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना म्हणाले की, आमचे सरकार केवळ घोषणा करत नाही, तर प्रत्यक्ष कृती करते. स्वतः मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री शेताच्या बांधावर गेले आहेत. त्यांनी शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधला आहे. तातडीने पहिल्या ट्रिगरमध्ये राज्यातील 200 हून अधिक तालुके दुष्काळसदृश म्हणून जाहीर झाले आहेत. यामध्ये अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सर्वच्या सर्व 14 तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. सरकारने उचललेल्या या पावलांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांनी अत्यंत समाधान व्यक्त केले आहे.
NDRF च्या तरतुदीनुसार आणि 100 टक्के मदतीबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री विखे पाटील म्हणाले, "मुख्यमंत्री यांनी आधीच स्पष्टपणे जाहीर केले आहे की, आम्ही केवळ NDRFच्या मदतीवर अवलंबून राहणार नाही. यापूर्वीही जेव्हा-जेव्हा राज्यातील शेतकऱ्यांवर पुराचे किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तीचे संकट आले, तेव्हा आपण केंद्र सरकारच्या NDRF निकषांपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त मदत शेतकऱ्यांना दिलेली आहे. NDRF कडून मिळणारी मदत ही केंद्राची एक प्रक्रिया असते. पण महायुती सरकार त्याच्याही पुढे जाऊन शेतकऱ्यांना तातडीने मदत पुरवणार आहे."
महाविकास आघाडीच्या जुन्या इतिहासावरून घणाघात - विरोधकांच्या आंदोलनांवर आणि टीकेवर निशाणा साधताना ते म्हणाले, "निवडणुका नसतानाही आमच्या सरकारने 33 हजार कोटींची कर्जमाफी दिली होती. मग विरोधकांमध्ये त्यावेळी थोडे तरी सौजन्य किंवा नैतिकता होती का की त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले? नाही. कारण त्यांना फक्त टीका करायची आहे. मला त्यांचा जुना इतिहास आठवून द्यायचा आहे. पण आज माझ्याकडे तेवढा वेळ नाही. बांधावर जाऊन 50 हजार रुपयांची मागणी करणारे जेव्हा स्वतः सत्तेत आले तेव्हा शेतकऱ्यांना पूर्णपणे विसरून गेले. अडीच वर्षांच्या सत्तेत एक रुपयाची मदत न देणारे आज कोणत्या तोंडाने टीका करत आहेत?"
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