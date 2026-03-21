'धर्माच्या आडून समाजाचं शोषण, अशोक खरातच्या ट्रस्टींना ताब्यात घ्या'; राधाकृष्ण विखे पाटलांची प्रतिक्रिया
भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणावर अहिल्यानगरचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली.
Published : March 21, 2026 at 6:57 AM IST
शिर्डी - अशोक खरात उर्फ तथाकथित भोंदूबाबा खरातच्या कारनाम्यांची व्याप्ती आता दिवसेंदिवस वाढताना दिसतेय. शिर्डीत महिनाभरापूर्वी पहिला गुन्हा दाखल झाला. त्यानंतर या प्रकरणाने गंभीर वळण घेतलं आणि आता नाशिक क्राईम ब्रँचनं अखेर खरातला बेड्या ठोकल्या आहेत.
राधाकृष्ण विखे पाटील यांची पहिली ठोस प्रतिक्रिया - धर्म, श्रद्धा आणि अध्यात्माचा मुखवटा घालून समाजाची फसवणूक आणि महिलांचं शोषण केल्याचा आरोप असलेल्या या प्रकरणावर आता अहिल्यानगरचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची पहिली ठोस प्रतिक्रिया समोर आलीये.
ट्रस्टवरील ट्रस्टींना ताब्यात घेऊन सखोल चौकशी करावी - अशोक खरातनं धर्माचा आधार घेत समाजाचं शोषण केलं, हा प्रकार अत्यंत क्लेशदायक आणि संतापजनक असल्याचं विखे पाटील यांनी स्पष्ट म्हटलंय. इतकंच नाही, तर खरातच्या ट्रस्टवरील ट्रस्टींना ताब्यात घेऊन सखोल चौकशी करावी, तसेच त्याने कोणाची प्रापर्टी बळकवली का याची देखील चौकशी व्हावी, अशी थेट आणि कठोर मागणीही त्यांनी केली. त्यामुळे आता या प्रकरणाची व्याप्ती केवळ एका आरोपीपुरती मर्यादित न राहता, त्याच्या संपूर्ण जाळ्यावर कारवाई होणार का? याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय.
रुपाली चाकणकर यांचा राजीनामा - दरम्यान, अशोक खरात याच्याबरोबर रुपाली चाकणकर यांचे फोटो शिवसेना - उबाठा नेत्या सुषमा अंधारे यांनी पत्रकार परिषदेत दाखवत राजीनाम्याची मागणी केली होती. या प्रकरणावरुन विरोधकांनी रुपाली चाकणकर यांच्यावर जोरदार टीका केली होती. अखेर रुपाली चाकणकर यांनी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडं दिला आहे. खरात हा माझ्या कुटुंबाचा फक्त गुरु होता. त्याच्या वयक्तिक आयुष्याशी आमचा काहीही संबंध नसल्याचा खुलासा रुपाली चाकणकर यांनी केला.
