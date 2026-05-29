'मराठा आरक्षणाबाबत आढावा घेऊन अडचणी सोडवणार'; मंत्री विखे पाटील, प्रसाद लाड अंतरवाली सराटीत

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली.

Minister Radhakrishna Vikhe Patil
मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयात आढावा घेतला
Published : May 29, 2026 at 7:05 PM IST

छत्रपती संभाजीनगर - मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आंदोलन करण्याचा इशारा दिला. त्यानंतर सरकारच्या वतीने वेगवेगळे नेते त्यांच्या भेटीसाठी जात आहेत. राज्याचे मंत्री तथा भाजपा नेते राधाकृष्ण विखे पाटील आणि प्रसाद लाड यांनी अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. तत्पूर्वी त्यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयात जाऊन आतापर्यंत जात प्रमाणपत्राबाबत आढावा घेतला. त्यावेळी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना आतापर्यंत प्रमाणपत्र किती दिले? काय काय कार्यवाही केली? त्याची माहिती दिली. जसे अर्ज येतील तशी कार्यवाही सुरू आहे. त्यामध्ये सुधारणा सुरू आहेत. जिथे हलगर्जीपणा होत आहे तिथे कारवाईच्या सूचना दिलेल्या आहेत. अडचणी येत आहेत त्या अडचणी दूर करण्याच्या सूचना दिल्या असून, सुधारणा करून पुन्हा काम जोराने सुरू करणार आहोत, अशी माहिती त्यांनी दिली.

समिती गठित करण्याआधीच अनेक अर्ज - "लोक अर्ज करत नाहीत, असं म्हणलं जात आहे. त्याच्याशी मी सहमत नाही. कारण, आपण समिती स्थापन केली तेव्हा लोकांना गावोगावी जाऊन सूचना केल्या होत्या. दवंडी देखील दिली होती. ग्रामसभेतही प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्यासाठी विनंती केली आहे. समिती गठन होण्याच्या अगोदर अडीच लाख दाखले दिले गेले आहेत. ज्या जुन्या लिपी आहेत तिथे अडचण येत आहेत. हैदराबाद गॅझेटमध्ये सगळ्यात मोठी समस्या आहे ती म्हणजे तिथे नंबर आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये आणि अजून काही ठिकाणी नावाने नोंदी आहेत आणि आपल्याला नंबरनुसार नोंद घ्यायच्या सांगितले आहे. आता त्यामध्ये आपण बदल करत आहोत," अशी माहिती मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. हैदराबाद गॅझेट्सनुसार, 6 महिन्यात 61 हजार दाखले आतापर्यंत दिले आहेत. हैदराबाद गॅझेट्समध्ये फक्त नंबर आहे. त्यासाठी पुढील कार्यवाहीसाठी प्रयत्न करणार असल्याचं त्यांनी सांगितले.

समाधान होईल - "आतापर्यंत काय काय कार्यवाही करण्यात आली आणि वस्तुनिष्ठ माहिती देण्यात यावी, असं विभागीय आयुक्तांना सांगितले आहे. त्यामुळे भेट घेण्यासाठी आलो आहे. काही ठिकाणी अधिकाऱ्यांविषयी तक्रारी आहेत. काही ठिकाणी व्हॅलिडीटी असूनही दाखले दिले गेले नाहीत. अशा तक्रारी होत्या. त्याचा आढावा आमदार प्रसाद लाड यांच्याबरोबर घेतला. मनोज जरांगे पाटील यांना उपोषणाचा अधिकार आहे. त्यांनी जे मुद्दे उपस्थित केले, आमच्या चर्चेनंतर ते समाधानी होतील," अशी अपेक्षा राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केली.

"जरांगे पाटील यांची पत्रकार परिषद पाहिली. त्यांनी मला भावनिक आवाहन केले. त्यांची इच्छा होती की, समितीचे अध्यक्ष यांच्यासोबत चर्चा करायची. त्यामुळे आम्ही सोबत आलो. त्यांनी आमच्या आवाहनाकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहिले पाहिजे. मराठा समाजाचा कार्यकर्ता म्हणूनच मी आवाहन केले आहे," अशी प्रतिक्रिया प्रसाद लाड यांनी दिली.

