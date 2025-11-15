ETV Bharat / state

'वन विभागाची निष्क्रियता'; मंत्री विखेंनी बिबट्याच्या हल्ला प्रकरणी वन विभागाला धरले जबाबदार

अहिल्यानगर तालुक्यात बिबट्याने धुमाकूळ घातला आहे. बिबट्याच्या हल्ल्यामुळं परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. यावर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली.

Minister Radhakrishna Vikhe Patil
मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 15, 2025 at 8:07 PM IST

2 Min Read
अहिल्यानगर : अहिल्यानगर, पुणे, नाशिक, कोल्हापूर जिल्ह्यात बिबट्यांचा वावर मोठ्या प्रमाणावर वाढला असून या जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. दोन दिवसापूर्वी अहिल्यानगर तालुक्यातील खारेकर्जुने येथे ५ वर्षाच्या मुलीवर बिबट्याने हल्ला केला. या हल्ल्यात निष्पाप मुलीने आपला जीव गमावला. ही घटना ताजी असतानाच काल रात्री इसळक गावात पुन्हा बिबट्याने १० वर्षाच्या मुलावर हल्ला केला. या सर्व प्रकारावर अहिल्यानगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी वन विभागाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आहेत. वन विभागाच्या निष्क्रियतेमुळं लोकांमध्ये संताप पाहायला मिळत आहे. त्यामुळं जिल्ह्यातील बिबट्याच्या ट्रॅकिंग करिता आवश्यक उपाययोजना राबवण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्याचं पालकमंत्री विखे म्हणाले.


नगर तालुक्यातील ग्रामस्थांमध्ये भीतीचं वातावरण : अहिल्यानगरमधील बिबट्याचा हल्ला झालेल्या या भागातील ग्रामस्थांमध्ये तसंच शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरलं आहे. बिबट्याच्या सततच्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ आज इसळक, निंबळक, खारेकर्जुने यासह परिसरातील गावांनी प्रशासनाच्या दिरंगाई विरोधात कडकडीत बंद पाळला. सकाळीच निंबळक, इसळक या गावाचे ग्रामस्थ मुख्य चौकात जमले आणि बिबट्याच्या हल्ल्याचा निषेध करताना ग्रामस्थांनी सरकारविरोधात संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

प्रतिक्रिया देताना मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (ETV Bharat Reporter)



ग्रामस्थांकडून महामार्गावर तासभर ठिय्या : दरम्यान गावात ग्रामस्थांचा विरोध सुरू असतानाच खारेकर्जुने आणि हिंगणगाव येथील ग्रामस्थांनी अहिल्यानगर शहराच्या बायपास महामार्गावर रास्ता रोको तसंच ठिय्या आंदोलन सुरू केलं होतं. यावेळी आंदोलकांनी दोन्ही बाजूचा मार्ग बंद केला. तसंच सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. पोलीस आणि वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आंदोलकांना समजावण्याचा प्रयत्न केला. परंतु २ दिवस उलटूनही अद्याप एकाही बिबट्याचा बंदोबस्त केला नसल्यानं ग्रामस्थांनी संताप व्यक्त केला. यावेळी वन विभागाने दोन दिवसात केलेल्या कारवाईची माहिती आंदोलकांना दिली. त्यानंतर आंदोलकांनी आंदोलन स्थगित केलं.


वन विभागाच्या निष्क्रियतेचा परिणाम :जिल्ह्यातील बिबट्याच्या हल्ल्याला पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी वन विभागाला अप्रत्यक्ष जबाबदार धरलं आहे. वेळीच उपाययोजना न केल्यानं आज मानवावर हे हल्ले वाढत असल्याची भूमिका विखे यांनी मांडली. यावेळी बिबट्याच्या नियंत्रणाला कायदेशीर मर्यादा असल्याचं त्यांनी सांगितलं. बिबट्या हा वर्ग अ मधील प्राणी असल्यानं त्याबाबत कारवाईसाठी मर्यादा येत आहे. या भागातील शाळा व्यवस्थापनावर जबाबदारी निश्चित करुन शालेय विद्यार्थ्यांना शाळा सुटल्यानंतर घरी नेऊन सोडले पाहिजे किंवा पालकांसाठी एक पिकअप पॉईंट देऊन विद्यार्थ्यांना तिथे पालकांच्या ताब्यात देण्याच्या सूचना करणार असल्याचं ते म्हणाले.


जिल्ह्यातील २०० बिबटे वनताराला पाठवण्याचा प्रस्ताव : बिबट्यांची सरकारी आकडेवारी १२०० ते १३०० असली तरी, किमान २००० बिबटे असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. यातील किमान २०० बिबटे वनतारा येथे पाठवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीनं प्रस्ताव तयार करुन राज्य सरकारकडं पाठवणार असल्याचं मंत्री विखे यांनी सांगितलं.

