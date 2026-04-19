महिला आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांना महिला धडा शिकवतील - मंत्री विखे पाटील
मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी महिला आरक्षण विधेयकाचा मुद्दा जोरात उपस्थित करत विरोधकांवर तीव्र टीका केली.
Published : April 19, 2026 at 12:45 PM IST
अहिल्यानगर - महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत नामंजूर झाल्यानं राजकीय आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित करताना विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल केला. विरोधकांनीही केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप केलेत. या विधेयकावरून राज्यातील नेत्यांनी देखील प्रतिक्रिया दिली.
मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी महिला आरक्षण विधेयकाचा मुद्दा जोरात उपस्थित करत विरोधकांवर तीव्र टीका केली. ते म्हणाले, "महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारचा पराभव नाही, तर तो देशातील प्रत्येक महिलेचा अपमान आहे." काँग्रेस, राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) आणि शिवसेना (उबाठा) यांच्या भूमिकेवर निशाणा साधत त्यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, या अन्यायाचा हिशोब महिला मतदानातूनच चुकता करतील.
राहुरी विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वांबोरी गटात भाजपा महायुतीची जाहीर सभा पार पडली. उमेदवार अक्षय कर्डिले यांच्या प्रचारासाठी आयोजित या सभेत कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून यंदा विक्रमी मताधिक्याने विजय मिळवायचाच, असा ठाम निर्धार व्यक्त केला. सभास्थळी घोषणांनी आणि जल्लोषाने वातावरण दणाणून गेलं होतं.
विखे पाटील यांनी ठाम शब्दांत सांगितले की, या पोटनिवडणुकीत महिला मतदार निर्णायक भूमिका बजावतील. ज्या पक्षांनी महिलांच्या अधिकारांना विरोध केला, त्यांना महिला मतदारच धडा शिकवतील.
सरकारच्या कामगिरीचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, केंद्र आणि राज्य सरकार जनतेच्या प्रश्नांवर ठोस काम करत आहे. विशेषतः वांबोरी परिसरातील पाणीटंचाई लक्षात घेऊन पाण्याचे शाश्वत नियोजन करून हा भाग दुष्काळमुक्त करण्याचा निर्धार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. स्थानिक विकासासाठी निधी आणि योजना प्रभावीपणे राबवल्या जातील, असेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा -