मराठा आरक्षण आंदोलन : नवीन मसुदा तयार केला, मनोज जरांगेंनी प्रतिसाद द्यावा - राधाकृष्ण विखे पाटील
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगेंनी पुन्हा आंदोलनाचं हत्यार उपसलं असून त्यांची प्रकृती खालवली आहे. सरकारच्या प्रतिनिधींनी नवीन ड्राफ्ट केला, त्यावर मनोज जरांगेंनी प्रतिसाद देण्याचं आवाहन केलं.
Published : September 2, 2026 at 7:30 AM IST
छत्रपती संभाजीनगर : "मराठा आरक्षणाबाबत नवीन मसुदा तयार करून पाठवला आहे, त्यावर मनोज जरांगे यांनी प्रतिसाद द्यावा, म्हणजे पुढील कार्यवाही करता येईल," असं मत मंत्री राधाकृष विखे पाटील यांनी व्यक्त केलं. "सरकार सकारात्मक असल्यानं त्यांच्या आंदोलनाची दखल घेत नवीन मसुदा सादर केला. यात त्यांच्या मागण्याबाबत आम्ही माहिती दिली आहे. आता अभ्यासकांनी चर्चा करून कळवल्यास चर्चा करणं शक्य होईल," असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं. तर "मनोज जरांगे यांनी गैरसमज करून न घेता विचार करून बोललं पाहिजे," असं मत मंत्री उदय सामंत यांनी व्यक्त केलं.
नवीन मसुदा तयार केला, प्रतिसाद द्यावा : "अंतरवाली इथं मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनस्थळी शासनाची भूमिका मांडण्यासाठी अधिकारी गेले होते. मसुदा तयार करून दिला आहे. विशेष करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांच्या मान्यतेनं मसुदा तयार केला आहे. सगळ्यांनी मिळून विभागीय आयुक्तांच्या माध्यमातून सादर केला. त्यांच्याकडं प्रस्ताव पाठवण्याचा उद्देश्य एकच आहे, की त्यांनी तो तपासावा, त्यात काय उणीव आहे, त्याची दुरुस्त करण्याची गरज आहे, ते पहावं म्हणजे दुरुस्त करता येईल," अशी माहिती राधाकृष विखे पाटील यांनी दिली. "जिल्हाधिकारी गेले होते, मसुदा तयार केला तो दिला, त्यावर त्यांनी त्यांचं मत मांडायला हवं. सकाळपर्यंत त्यांनी बदल सांगितले, तर त्यावर विचार करता येईल. त्यांच्याकडून निर्णय येईल, त्यावेळी पाहू, शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून अधिकारी गेले होते. शासनाची भूमिका त्यांनी मांडली. त्यांनी काय बोलावं हा त्यांचा अधिकार आहे, मात्र मसुदा सादर केल्यावर त्यांनी बोललं पाहिजे," अशी भावना राधाकृष विखे पाटील यांनी व्यक्त केली.
बोलताना आवर घालावा : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे हे गेल्या काही दिवसांपासून मंत्री राधाकृष विखे पाटील यांच्याबाबत जहरी विधानं करत आहेत. त्यावर बोलताना, "दोन्ही तिन्ही वेळेस शासनानं प्रतिसाद दिला. त्यांच्या अनेक मागण्याबाबत पूर्वीच कार्यवाही झालेली आहे. त्यांनी बदल सुचवावे, तसा प्रयत्न केला जाईल. शिष्टमंडळाला भेटण्यासाठी अडचण नाही. मराठा बांधवांच्या प्रश्नावर कोण काय भाषा वापरते, याला महत्त्व नाही. मात्र बोलताना आवर घातला पाहिजे. लोकशाहीत आपण कोणाबद्दल काय बोलतो, त्याबाबत पथ्य पाळलं पाहिजे," असं विखे पाटील यांनी सांगितलं.
सरकार सकारात्मक : मराठा आरक्षणाबाबत सरकार सकारात्मक असल्याची माहिती शिवसेना मंत्री तसेच मंत्री उदय सामंत यांनी दिली. मराठा आरक्षण समितीच्या अध्यक्षांनी सांगितले की आम्ही सकारात्मक आहोत, उपसमिती देखील सकारात्मक आहे. प्रश्न सोडवण्यासाठी आंदोलन मागे घ्यावे, मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रकृतीची चिंता सर्वांना आहे, म्हणून शिस्त मंडळ आले आहे. मसुदा जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत पाठवला आहे, त्यांनी तो मान्य केला तर पुढे जाता येईल. या भावनेतून आम्ही जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षकांना पाठवले आहे. समितीच्या अध्यक्षांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याशी संवाद साधला. सर्वांचा एकच विचार आहे की त्यांनी प्रकृतीची काळजी घेतली पाहिजे अस देखील उदय सामंत यांनी सांगितले. मनोज जरांगे पाटील यांच्या भाषेवर बोलताना, प्रत्येकाला व्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, मात्र विखे पाटील अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या मागण्यासाठी मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री सकारात्मक आहेत. मागील काही वर्षात अनेक मागण्या करत अनेक निर्णय घेतले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी गैर समज करून घेऊ नये. त्यांनी बोलताना विचार केला पाहिजे, आम्ही सकारात्मक काम करत असल्याने आम्ही हितचिंतक आहोत, सकारात्मक आल्याने येथे येतो. त्यांनी देखील सकारात्मक पुढे यावे अस देखील उदय सामंत यांनी सांगितले.
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