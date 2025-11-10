विखे पाटलांची गाडी फोडल्यास मिळणार एक लाख, तर बच्चू कडूंना काळं फासल्यास दोन लाख, कुठं नेवून ठेवलाय महाराष्ट्र माझा?
मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि बच्चू कडू यांच्या समर्थकांमधील वाद पेटण्याची शक्यता आहे. दोघांनीही बक्षिसं जाहीर केली आहेत.
Published : November 10, 2025 at 7:47 PM IST
अहिल्यानगर : राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरील वादग्रस्त वक्तव्यामुळे चांगलीच खळबळ उडाली. कर्जमाफीच्या विषयावर विखे पाटलांनी केलेल्या विधानामुळे संतप्त झालेले माजी मंत्री आणि प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी थेट विखे पाटलांची गाडी फोडणाऱ्यास एक लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर केल्याने विखे - कडू संघर्ष निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. दरम्यान, या संघर्षात आता विखे समर्थक उतरल्याने राजकीय वातावरण चांगलेच तापल्याचे पाहायला मिळत आहे.
विखेंचे वक्तव्य आणि कडूंनी दिलेला इशारा : या वादाची सुरुवात विखे पाटलांनी कर्जमाफीबाबत केलेल्या एका वक्तव्याने झाली. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर बोलताना विखे पाटलांनी कथितरित्या असे विधान केले की, काही शेतकरी वारंवार कर्जमाफीची अपेक्षा करतात, ज्यामुळे त्यांना 'कर्जमाफीची सवय' लागली आहे. शेतकऱ्यांच्या भावना दुखावणाऱ्या या वक्तव्याचा तीव्र निषेध करत, बच्चू कडू यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. शेतकऱ्यांचा अपमान करणाऱ्या विखे पाटलांना धडा शिकवण्यासाठी, त्यांनी थेट आव्हान दिले की, विखे पाटलांची गाडी फोडून निषेध करणाऱ्यास एक लाख रुपयांचे बक्षीस दिले जाईल.
विखे समर्थकांकडून प्रतिआव्हान : बच्चू कडू यांच्या या आव्हानाला प्रतिआव्हान म्हणून, विखे पाटील समर्थक आणि भाजपाचे ओबीसी जिल्हाध्यक्ष दादासाहेब सोनमाळी यांनीही आक्रमक पवित्रा घेतला. सोनमाळी यांनी बच्चू कडू यांना थेट इशारा देत, बच्चू कडू यांना काळे फासणाऱ्यास दुप्पट म्हणजे दोन लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले.
बच्चू कडू यांना काळे फासणाऱ्याला बक्षीस : "विखेंची तिसरी पिढी समाजकार्यात आहे, त्यामुळे कडू यांनी त्यांच्याबद्दल बोलताना आपले तोंड सांभाळावे. अमरावतीचे पालकमंत्री असताना कडू स्वतः अनेक कामांसाठी विखेंकडे येत होते. यापुढे जपून न बोलल्यास, अहिल्यानगर जिल्ह्यात पाय ठेवणे मुश्किल होईल," असा थेट इशाराही सोनमाळी यांनी दिला. तसंच, बच्चू कडू यांचं जितकं वय आहे तेवढं विखे पाटलांचं सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रातील अनुभव असल्याचं देखील सोनमाळी म्हणाले. यावेळी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील विखे समर्थकांनी बच्चू कडू यांना काळे फासणाऱ्याला तसेच गाडी फोडणाऱ्याला बक्षीस जाहीर करत, संघर्षाची पातळी अधिक वाढवली आहे.
मंत्री विखे पाटलांकडून संयमाचे आवाहन : हा संघर्ष टोकाला पोहोचलेला असताना, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मात्र संयमाची भूमिका घेत समर्थकांना शांत राहण्याचे आवाहन केले आहे. आपल्या नेत्याबद्दल कोणी काही बोललं तर अशी प्रतिक्रिया येणं साहजिक आहे, मात्र असे कोणत्याही कार्यकर्त्यांनी करू नये, असे ते म्हणाले. यासोबतच, वाद मिटवण्यासाठी आपण स्वतः बच्चू कडू यांच्याशी बोलणार असल्याचेही विखे पाटलांनी स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा -
- 'नवे-जुने'वरुन भाजपात धुसफूस? 'नितीन गडकरी ज्येष्ठ नेते, मात्र त्यांच्या मताशी मी सहमत नाही' - राधाकृष्ण विखे पाटील
- भुजबळांना भेटून गैरसमज दूर करणार; ओबीसी नेत्यांनी तेढ निर्माण करू नये - राधाकृष्ण विखे पाटील
- मॅनेज केल्याची भाषा; शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्याच्या प्रयत्नात माझ्यावर आत्महत्येची वेळ: बच्चू कडूंचं विरोधकांना सडेतोड उत्तर