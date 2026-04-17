मंत्री प्रताप सरनाईक यांची कोल्हापूर बसस्थानकावर रेड! स्वच्छतागृह साफ दिसल्यानं झाले थक्क; 1 जूनपासून राज्यातील 'एसटी स्वच्छतागृहे मोफत'
प्रताप सरनाईक यांनी कोल्हापूर बस स्थानकाची पाहणी करत अस्वच्छता आणि जादा दराबाबत कर्मचाऱ्यांना धारेवर धरलं. 1 जूनपासून सर्व बस स्थानकांतील स्वच्छतागृहे मोफत करण्याची घोषणा केली.
Published : April 17, 2026 at 3:01 PM IST
Updated : April 17, 2026 at 7:55 PM IST
कोल्हापूर : राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक शुक्रवारी (दि.17) कोल्हापूर दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी कोल्हापुरातील मध्यवर्ती बस स्थानक परिसराला अचानक भेट देत बस स्थानकातील उपहारगृह आणि स्वच्छतागृहाची पाहणी केली. यावेळी कॅन्टीनमधील दर फलकाबाबत विचारणा केली. स्वच्छतागृहात भेट देताच त्यांची स्वच्छता पाहून 'मी आज आलोय म्हणून इतकी स्वच्छता केली आहे का?' असं म्हणत कर्मचाऱ्यांची झाडाझडती घेतली. उपहारगृहामध्ये जादा पैसे आकारण्याच्या तक्रारीबाबत प्रताप सरनाईक यांनी संबंधित कंत्राटदाराला जाब देखील विचारला. दरम्यान 1 जूनपासून राज्यातील सर्व बस स्थानकातील स्वच्छतागृह प्रवाशांसाठी मोफत करणार असल्याची घोषणा देखील त्यांनी केली.
नियमाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी झालीच पाहिजे : कोल्हापुरातील मध्यवर्ती बस स्थानक परिसराची शुक्रवारी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी पाहणी केली. "शौचालय आणि उपहारगृहाची स्वच्छता पाहून मी भारावून गेलो. एवढी स्वच्छता पाहून आता मला पाहणी दौरे रद्द करावे लागतील. नंतर मला समजलं की, मी येणार म्हणून एका रात्रीत हे सर्व केल्याचं समजलं. मात्र, उपहारगृहात 30 रुपयांमध्ये प्रवाशांना हवं ते खाण्याची योजना राज्य सरकारची आहे. याबाबतचा दरफलक कुठंही दिसला नाही. उपहारगृह चालकाला याबाबतचा बोर्ड दर्शनी भागात लावण्याच्या सूचना केल्या आहेत. याबाबत कारवाई करणं मला उचित वाटत नाही. मात्र, महामंडळानं ठरवून दिलेल्या नियमाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी झाली पाहिजे," अशी प्रतिक्रिया परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
महामंडळ एसटी ना नफा, ना तोटा तत्त्वावर चालवण्याची भूमिका : "कोल्हापुरात तीन ठिकाणी आम्ही बस स्थानकाचे उद्घाटन करणार आहोत. प्रामुख्यानं प्रत्येक पाहणीच्या अनुषंगानं प्रत्येक ठिकाणी काय काय कमतरता आहेत. बसेसची संख्या किती?, बसेस किती आवश्यक आहे? त्याची माहिती परिवहन मंत्री म्हणून घेत आहे. कोल्हापूरची प्रगती होत आहे. या ठिकाणी बसची सेवा जास्त असणं आवश्यक आहे. उपलब्ध असणारे डेपो उच्च प्रतीचे करणं हे आमचं कर्तव्य समजतो. राज्याचं एसटी महामंडळ हे नेहमी तोट्यातच आहे. तोटा कसा भरून काढायचा याचा प्रयत्न आहे. एसटी ना नफा, ना तोटा तत्त्वावर चालवण्याची भूमिका राज्य सरकारची आहे. देशातील कुठलंच एसटी महामंडळ हे नफ्यामध्ये नसतं कारण ती लोकांना सेवा द्यायची असते. पण तोटा वाढणार नाही आणि परिवहन महामंडळ ना नफा, ना तोटा या तत्वावर चालावी यासाठी आमचा प्रयत्न आहे," असं मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं.
