'आता महायुतीतील पक्षांमध्ये आपसातील पक्ष प्रवेश बंद'; मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत तोडगा, मंत्री सरनाईक यांनी दिली माहिती
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीआधी महायुती सरकारमधील अंतर्गत धुसफूस चव्हाट्यावर आली आहे. यावर मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सारवासारव करुन तडजोड काय झाली ते सांगितलं.
Published : November 18, 2025 at 8:48 PM IST|
Updated : November 18, 2025 at 8:59 PM IST
मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाची आज बैठक पार पडली. मात्र या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वगळता कोणताही शिवसेनेचा मंत्री उपस्थित नव्हता. त्यामुळं स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीआधी महायुती सरकारमधील अंतर्गत धुसफूस चव्हाट्यावर आली आहे. कारण कल्याण-डोंबिवलीसह ठाणे जिल्ह्यात भाजपाकडून सुरू असलेलं फोडाफोडीचं राजकारण आणि शिवसेनेविरोधातील आक्रमक प्रचार यावर आक्षेप नोंदवत शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार टाकला. या पक्षप्रवेशांवरुन शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. तसंच याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली असून, यावर तिन्ही पक्षांनी मिळून तोडगा काढला आहे. उद्यापासून महायुतीत तिन्ही आणि घटकापक्षातील कोणताही नेता, माजी नगरसेवक, पदाधिकारी एकमेकांच्या पक्षात घेतले जाणार नाहीत. यावर तिन्ही पक्षाचं एकमत झालं असून, आमच्यात कोणतीही नाराजी नाही, असं प्रताप सरनाईक यांनी सांगितलं.
बैठकीतून तोडगा निघाला, नाराजी नाही : "निवडणुकीच्या धरतीवर पक्ष प्रवेशाचे वारे जोरात वाहू लागले आहेत. आमच्या पक्षातील त्यांच्याकडं लोक जातात किंवा त्यांच्या पक्षातील लोक इकडे येतात. यावर थोडीफार आमच्या लोकांनी नाराजी व्यक्त केली. पण एका कुटुंबात वाद विवाद होत राहतात. मनातली भावना व्यक्त करायची असते. आम्ही आमच्या भावना मुख्यमंत्र्यांकडं मांडल्या आहेत. निवडणुका सुरू आहेत पक्षप्रवेश सुरू आहेत. त्यामुळं थोडीशी नाराजी होती. जी नाराजी आहे याबाबत चर्चा झाली आहे. कुणीही महायुतीमधील नेते, पदाधिकारी आणि माजी नगरसेवक एकमेकांच्या पक्षात घेणार नाहीत. अशी बैठकी चर्चा झाली आहे आणि उद्यापासून एकमेकांच्या पक्षात महायुतीत अन्य पक्षातील नेते, पदाधिकारी, माजी नगरसेवक यांना प्रवेश दिला जाणार नाही. यावर आमचं एकमत झालं आहे." त्यामुळं आता कोणतीही नाराजी नसल्याचं सरनाईक यांनी सांगितलं.
खडे बोल सुनावले नाहीत : काही नाराजी वगैरे नाही. एकत्र काम करत असताना काही मतभेद होत असतात. त्याबाबतीत आम्ही आमच्या भावना बोलून दाखवल्या. खडेबोल मुख्यमंत्र्यांनी कोणालाही सुनावले नाहीत. तुम्ही लोक काहीही चालवता. भावना बोलून दाखवली म्हणजे नाराजी नाही. आमच्या तिन्ही पक्षांचं आणि इतर घटक पक्षांचं असं ठरलं आहे की, उद्यापासून कोणीही मित्र पक्षांनी एकमेकांचे नेते माजी आमदार, माजी नगरसेवक यांना घ्यायचं नाही. याची अमंलबजावणी उद्यापासून होईल. यावर सकारात्मक तोडगा मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी काढला आहे. गुण्यागोविंदाने चर्चा झाली आहे. अद्वय हिरे यांच्यावर प्रश्न विचारले असता, कोण हिरे? असे माणिक पाचू निवडणुकीच्या धरतीवर सगळीकडं असतात, असं सगळीकडं पक्ष प्रवेश करतात. त्यामुळं आता असं ठरलं की, यापुढे एकमेकांचे नेत्यांचे प्रवेश घ्यायचे नाही, अशी माहिती मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली आणि शिंदेंच्या मंत्र्यांमध्ये नाराजी असल्याची सारवासारव केली.
