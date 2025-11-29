प्रचाराला उरले अवघे काही तास, पदयात्रा अन् कॉर्नर सभांवर भर, कागल नगरपालिकेच्या 'हायहोल्टेज' लढतीत होणार 1996ची पुनरावृत्ती?
कागल नगरपालिकेसाठी शिवसेनेच्या उमेदवारांचा प्रचार करण्यासाठी शनिवारी भव्य पदयात्रा काढण्यात आली. यावेळी वीरेंद्र मंडलिक यांनी 1996 साली झालेल्या निवडणुकीची पुनरावृत्ती होणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केलाय.
Published : November 29, 2025 at 6:29 PM IST
कोल्हापूर : राज्यातील नगरपालिका आणि नगरपरिषद निवडणुकीची रणधुमाळी अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. प्रचार संपण्यासाठी अवघे काही तास शिल्लक असताना राजकीय पक्षांच्या नेत्यांसह उमेदवारांनी कॉर्नर सभा आणि पदयात्रेवर भर दिलाय. 'घर टू घर' पोहोचण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. राज्यासह जिल्ह्यातील लक्षवेधी लढत असलेल्या कागल नगरपालिकेसाठी शिवसेना उमेदवारांच्या प्रचारार्थ शनिवारी कागल शहरात पदयात्रा काढण्यात आली. एका बाजूला वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ आणि समरजीत घाटगे यांची युती विरुद्ध शिवसेना असा रंगतदार सामना कागलच्या राजकीय विद्यापीठात रंगला आहे. मात्र 1996 च्या नगरपरिषद निवडणुकीची पुनरावृत्ती कागलमध्ये होईल, असा विश्वास वीरेंद्र मंडलिक यांनी व्यक्त केला.
उमेदवारांच्या प्रचारासाठी पदयात्रा : कोल्हापूर जिल्ह्यातील 13 नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकीचा आखाडा सध्या सुरू आहे. कागल विधानसभा मतदारसंघातील कट्टर राजकीय प्रतिस्पर्धी मंत्री हसन मुश्रीफ आणि समरजीत घाटगे यांची अपेक्षित युती झाली. यानंतर तालुक्यातील मंडलिक गटानेही शिवसेनेच्या चिन्हावर सर्व ठिकाणी उमेदवार उभे केलेत. याच उमेदवारांच्या प्रचारासाठी शुक्रवारी शिवसेनेचे नेते आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर, माजी खासदार संजय मंडलिक, मंडलिक कारखान्याचे संचालक वीरेंद्र मंडलिक यांनी शहरात पदयात्रा काढून शक्ती प्रदर्शन केलं.
कागलकर 1996 च्या निवडणुकीची पुनरावृत्ती करतील : "1996 मध्ये झालेल्या कागल नगरपालिकेच्या निवडणुकीत मातब्बर घाटगे पॅनलच्या विरोधात माजी खासदार सदाशिवराव मंडलिक यांनी स्वतंत्र पॅनल उभं करून 17 पैकी 7 जागा निवडून आणल्या होत्या. सध्या असंच चित्र कागलमध्ये निर्माण झालं असून दोन्ही विरोधक सत्तेसाठी एकत्र आल्यामुळं ही युती कागलच्या जनतेला पचनी पडलेली नाही. त्यामुळंच 1996 च्या निवडणुकीची पुनरावृत्ती कागलकर करतील, असा विश्वास शिवसेनेचे पश्चिम महाराष्ट्र युवा सेना पक्षनिरीक्षक वीरेंद्र मंडलिक यांनी व्यक्त केला.
मंडलिक गटासाठी आरपारची लढाई : कागल मतदार संघ राजकीय पक्षांपेक्षा गटातटाच्या राजकारणासाठी ओळखला जातो. दिवंगत सदाशिवराव मंडलिक यांच्यानंतर माजी खासदार संजय मंडलिक आणि वीरेंद्र मंडलिक यांनी गटाची पताका फडकत ठेवत लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत चांगली लढत दिली होती. कागल नगरपालिकेत मुश्रीफ घाटगे युतीनं मंडलिक गटाला एकाकी पाडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र नगराध्यक्ष पदासह सर्वच जागा लढवत विरोधकांसमोर आव्हान उभं केलं आहे.
प्रचारासाठी उरले अवघे काही तास : दोन डिसेंबरला नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकीसाठी राज्यात मतदान होणार आहे. प्रचारासाठी उमेदवार आणि नेत्यांसाठी अवघे काही तास शिल्लक राहिले आहेत. यामुळं पायाला भिंगरी बांधून उमेदवार कॉर्नर सभा, प्रचार फेरी आणि प्रत्येक मतदारापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील गडहिंग्लज, चंदगड, जयसिंगपूर, कुरुंदवाड, पेठवडगाव, मलकापूर, पन्हाळा, शिरोळ या ठिकाणी चांगल्याच लढती होत आहेत. तर अनेक ठिकाणी महायुतीच्या घटक पक्षांमध्येच सामना रंगला आहे. या निवडणुकीचा प्रचार आता शिगेला पोहोचला असताना मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह राज्यातील मंत्र्यांना प्रचारात उतरवत जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र मतदार राजा कोणाला कौल देतो, यावरच युती आणि आघाड्यांची गणितं किती यशस्वी झाली ते ठरणार आहेत.
