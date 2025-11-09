आरोग्यमंत्र्यांनी अनुभवला पॅरामोटरिंगचा रोमांचक थरार, कोल्हापुरातील भुदरगडावर साहसी खेळांच्या ऍक्टिव्हिटीजचा शुभारंभ
कोल्हापूरच्या भुदरगड किल्ल्यावर पॅरामोटरिंग, बोटिंगसह साहसी खेळांच्या ऍक्टिव्हिटीला सुरुवात झाली असून, या उपक्रमामुळं भुदरगड किल्ल्यावर पर्यटकांची गर्दी वाढेल.
Published : November 9, 2025 at 7:05 PM IST
कोल्हापूर : राज्याचे टेबल लँड असलेल्या महाबळेश्वर आणि पानशेतच्या धरतीवर कोल्हापुरातील ऐतिहासिक भुदरगड किल्ल्यावर साहसी खेळांच्या ऍक्टिव्हिटीजचा शुभारंभ आज करण्यात आला. सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावर समुद्रसपाटीपासून सुमारे तीन हजार फूट उंच असलेल्या या किल्ल्यावर नैसर्गिक वाऱ्याच्या वेगाचा वापर करून पॅरामोटरिंगसह साहसी खेळांच्या ऍक्टिव्हिटीमुळं भुदरगड तालुक्याच्या पर्यटनाला जगाच्या नकाशावर नवी ओळख निर्माण होईल, असा विश्वास राज्याचे आरोग्य मंत्री आणि कोल्हापूरचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी व्यक्त केला. यावेळी आरोग्यमंत्र्यांनी पॅरामोटरिंगचा रोमांचक थरार अनुभवत दुधी तलावात बोटिंगचा मनमुराद आनंद लुटला.
पर्यटकांना घेता येणार दुधी तलावात बोटिंगचा अनुभव : हिंदवी स्वराज्याचे सर्व संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावर बांधलेला लष्करी ठाण म्हणजे भुदरगड किल्ल्याची ओळख. तडाखे बंद तटबंदी आणि नैसर्गिक पद्धतीने समुद्रसपाटीपासून उंच असणाऱ्या या किल्ल्यावर छत्रपती राजाराम महाराजांनी वास्तव्य केलं होतं. इसवी सन 1672 मध्ये छत्रपती शिवरायांनी हा गड काबीज केला, भूमातेचं आसन म्हणून या गडाला भुदरगड असं नाव पडलं. कोल्हापूर, गोवा आणि दक्षिण कर्नाटकावर लक्ष ठेवण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कालखंडात या गडाचा वापर केला जायचा. या गडावर असलेल्या दूधी तलावात असणारे पाणी दुधासारखे दिसते म्हणून या तलावाला 'दुधी तलाव' अशी ओळख मिळाली. याच तलावात आता बोटिंगचा अनुभव पर्यटकांना घेता येणार आहे. तसेच पॅरामोटरिंग, पॅराग्लायडिंग झोरबिंब बॉल, वॉटर बोटिंग, टेलिस्कोप फ्लोटिंग जेटी हे साहसी खेळ प्रकार सुरू करण्यात आले आहेत. भुदरगड किल्ल्यावर करण्यात आलेल्या या सुविधांमुळं जगाच्या नकाशावर भुदरगड किल्ला पर्यटनासाठी ओळखला जाईल अशी भावना जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी व्यक्त केली.
देश-विदेशातून येणाऱ्या पर्यटकांची होणार सोय : या ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या धाडसी खेळ प्रकारांच्या सुविधामुळं देश-विदेशातील पर्यटक गडावर यावेत, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पराक्रम आणि त्यांनी हिंदवी स्वराज्यासाठी केलेल्या योजनाची माहिती मिळावी, यासाठी वन विभागाच्या मदतीनं या ठिकाणी पर्यटन सुविधा केंद्र उभारण्यात आलं आहे.
