ETV Bharat / state

'माझे वडील कमळातच जन्मले अन् कमळातच विसावले'; पंकजा मुंडेंचं पृथ्वीराज चव्हाणांच्या गौप्यस्फोटावर उत्तर

पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गोपीनाथ मुंडेंच्या कॉंग्रेस प्रवेशाबद्दल वक्तव्य केल्यानंतर मंत्री पंकजा मुंडे यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली.

Pankaja Munde on Prithviraj Chavan
मंत्री पंकजा मुंडे (FIle Photo - ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 16, 2026 at 12:00 PM IST

|

Updated : August 16, 2026 at 12:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बीड - ''यूपीए सरकारच्या काळात गोपीनाथ मुंडेंचा काँग्रेस प्रवेश निश्चित झाला होता'', असा गौप्यस्फोट काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला होता. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शनिवारी साताऱ्यातील पत्रकार परिषदेत जुन्या आणि विद्यमान राजकीय घडामोडींवर थेट भाष्य करत धक्कादायक खुलासे केले. यावर आता गोपीनाथ मुंडे यांची लेक आणि मंत्री पंकजा मुंडे यांनी प्रतिक्रिया दिली.

गोपीनाथ मुंडे यांच्याबद्दल पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळं चर्चेला उधाण आलं आहे. "जी माणसं हयात नाहीत त्यांच्याबद्दल बोलणं योग्य नाही," असं पंकजा मुंडे म्हणाल्या. "त्यांच्याविषयी वक्तव्य करणं आता उचित नाही. मला जे माझे वडील कळले, ते या कमळातच जन्मले आणि कमळातच विसावले. राजकारणामध्ये आजच्या परिस्थितीमध्ये अजूनही त्यांचं नाव लोक घेतात," अशी प्रतिक्रिया पंकजा मुंडे यांनी दिली.

माझ्या वडिलांनी आयुष्याच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत समाजसेवा केली. ती आमच्या पक्षाची शिकवण आहे. गोपीनाथ मुंडे यांनी संघटनेला मोठं केल्याचा उल्लेख पंकजा मुंडे यांनी केला.

काय म्हणाले होते पृथ्वीराज चव्हाण? - ''भाजपामधील अंतर्गत मतभेदांमुळे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे नाराज होते. त्यांचा काँग्रेस प्रवेश निश्चित झाला होता. मात्र, काही कारणास्तव तो प्रवेश होऊ शकला नाही. त्यानंतर गोपीनाथ मुंडे मला फक्त एकच वाक्य बोलले की, 'तुम्ही माझा राजकीय खून केला', जे मी आयुष्यभर विसरू शकणार नाही'', असं पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले. तसेच आता पंकजा मुंडे काँग्रेसमध्ये येण्याची शक्यता वाटते का? या प्रश्नावर त्यांनी अधिक बोलणं टाळलं.

भाजपाची पृथ्वीराज चव्हाणांवर टीका - ज्या व्यक्ती आज आपल्यात नाहीत, त्यांच्याविषयी बिनबुडाचे आरोप करून त्यांच्या प्रतिमेची बदनामी करणे, हे पृथ्वीराज चव्हाणांसारख्या अनुभवी आणि ज्येष्ठ नेत्याकडून अजिबात अपेक्षित नाही. आम्ही त्यांना बुद्धिवान, अभ्यासू आणि विचारवंत समजत होतो. मात्र, गेल्या काही दिवसांतील त्यांची वक्तव्ये पाहता त्यांनाही महाविकास आघाडीतील मित्रपक्षांचा ‘वाण नाही पण गुण लागला’ असावा, अशी टीका भाजपाचे प्रदेश उपाध्यक्ष केशव उपाध्येंनी केली आहे.

हेही वाचा -

  1. दिवंगत नेत्याची बदनामी करणं पृथ्वीराज चव्हाणांना शोभत नाही, त्यांना मित्र पक्षांचा ‘वाण नाही पण गुण लागला'; भाजपाची टीका
  2. भाजपा नेते गोपीनाथ मुंडेंचा काँग्रेस प्रवेश का हुकला ? पृथ्वीराज चव्हाणांनी उघड केलं सर्वात मोठं गुपित!
Last Updated : August 16, 2026 at 12:24 PM IST

TAGGED:

GOPINATH MUNDE CONGRESS ENTRY
PRITHVIRAJ CHAVAN
PANKAJA MUNDE ON PRITHVIRAJ CHAVAN
पंकजा मुंडे
MINISTER PANKAJA MUNDE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.