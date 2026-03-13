'टीईटी'सक्ती संदर्भात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याबाबत हिरवा कंदील!
शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य करण्यात आली आहे. या अनुषंगाने सेवेत असलेल्या सर्व शिक्षकांना टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन प्रयत्नांची मुदत देण्यात आली आहे.
Published : March 13, 2026 at 7:25 PM IST
मुंबई - विधानपरिषदेत शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्यतेच्या मुद्द्यावर लक्षवेधी सूचनेद्वारे चर्चा झाली. मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमनुसार, शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य करण्यात आली आहे. या अनुषंगाने सेवेत असलेल्या सर्व शिक्षकांना टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन प्रयत्नांची मुदत देण्यात आली आहे. नवीन नोकरीसाठी लागणारे उमेदवार आणि सेवेत असलेले शिक्षक या सर्वांसाठी एकच परीक्षा घेतली जात असल्याने सेवेत असलेल्या शिक्षकांसाठी ही अट पूर्ण करणे कठीण ठरत असल्याची बाब सभागृहात मांडण्यात आली.
यावर उत्तर देताना मंत्री पंकज भोयर यांनी इतर राज्यातील टीईटी संदर्भात घेतले गेलेलया निर्णयांचा अभ्यास करून मार्ग काढू. तसेच टीईटी सक्ती संदर्भात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याबाबत विधी न्याय विभागाकडून परवानगी मिळाल्याची माहिती त्यांनी सभागृहाला दिली.
विधानपरिषद सदस्य किरण सरनाईक यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी सेवेत असलेल्या शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षेची कठीण पातळी कमी करून स्वतंत्र परीक्षा आयोजित करण्याची गरज असल्याचे नमूद केले. तसेच सेवेत असलेल्या शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी ६० व ५५ टक्के ऐवजी ४५ टक्के गुणांची अट देण्याची मागणी करण्यात आली. शिक्षकांना परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी प्रयत्नांची संख्या वाढविण्याचीही गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. याबाबत सरकारने कोणती कार्यवाही केली आहे आणि सरकारची भूमिका काय आहे, याबाबत प्रश्न विचारले.
यावर उत्तर देताना सरकारकडून बिगर अल्पसंख्याक शाळांतील प्राथमिक शिक्षकांना (इयत्ता १ ली ते ८ वी) शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने १० जुलै २०२३ रोजी निर्णय दिला आहे. त्यामुळे टीईटीबाबतचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. या निर्णयानुसार सेवेत असलेल्या शिक्षकांना ३१ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक करण्यात आल्याची माहिती दिली. या मुदतीबाबत शिक्षक संघटना आणि लोकप्रतिनिधींनी चिंता व्यक्त केल्यानंतर टीईटी उत्तीर्ण करण्यासाठी शासनाने दोन वर्षाचा कालावधी निश्चित केला.
प्राथमिक शिक्षकांची किमान अर्हता ही बाब केंद्र सरकारच्या वतीने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (NCTE) च्या अखत्यारीत येते. त्यामुळे या प्रकरणात राज्य शासनाला थेट हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार मर्यादित आहे. मात्र ३१ ऑगस्ट २०२० पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना दिलासा मिळावा यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच टीईटी सक्ती संदर्भात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याबाबत विधी न्याय विभागाकडून परवानगी मिळाल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली.
यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्याबाबत विधी व न्याय विभागाने सुरुवातीला असहमती दर्शविली होती. मात्र शालेय शिक्षण विभागाने स्वतःच्या जबाबदारीवर पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्याची तयारी दर्शविल्यानंतर विधी व न्याय विभागाने त्यास सहमती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन पुढील कायदेशीर कारवाई राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेच्या मार्गदर्शनानुसार करण्यात येत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
दरम्यान, प्राथमिक शिक्षकांच्या टीईटी परीक्षेबाबत केंद्र शासनाकडे सविस्तर माहिती सादर करण्यात आली आहे. राज्यात यापूर्वी शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्षातून एकदाच घेतली जात होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता वर्षातून दोन वेळा परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सन २०१३ पासून आतापर्यंत ९ वेळा टीईटी परीक्षा घेण्यात आल्या असून या परीक्षेत उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण सुमारे २.३९ टक्के ते ५.०७ टक्के इतके असल्याचेही मंत्री पंकज भोयर यांनी सांगितले.
सरकारच्या या निर्णयाबाबत मुख्याध्यापक महामंडळाचे माजी उपाध्यक्ष महेंद्र गणपुले यांनी टीईटीबाबत अन्य राज्याची स्थिती पाहून पुनरलोकन याचिका दाखल करण्याच्या भूमिकेचे स्वागत केले आहे. तसेच शिक्षकांची यापूर्वीची सेवा आणि अनुभव तसेच प्राविण्य याआधारे योग्य सवलत मिळणे गरजेचे आहे, असं मत गणपुले यांनी व्यक्त केलं.
