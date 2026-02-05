ETV Bharat / state

नितेश राणे यांचे पालुपद कायम; भरघोस निधीसाठी भाजपालाच मतदान करा! काँग्रेस-शिवसेना अमेरिकेतून निधी आणणार का, असा केला सवाल

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूक प्रचाराचा गुरुवारी शेवटचा दिवस होता. यावेळी भाजपा उमेदवारांचा प्रचार करताना मंत्री नितेश राणे यांनी विरोधकांवर जोरदार टीका केली.

MINISTER NITESH RANE KOLHAPUR
भाजपा उमेदवारांचा प्रचार करताना मंत्री नितेश राणे (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 5, 2026 at 6:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोल्हापूर : खातं कोणतंही असलं तरी निधी देण्याचा अंतिम अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा असतो. काँग्रेसकडं आता उरलंय तरी काय? असा सवाल करत राज्याचे मत्स्यविकास मंत्री नितेश राणे यांनी काँग्रेस आणि शिवसेनेवर (उबाठा) तोफ डागली. काँग्रेस आणि शिवसेनेला (उबाठा) विचारा तुम्ही विकासासाठी निधी अमेरिकेतून आणणार आहात की पाकिस्तान मधून. मतदारांनो काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या (उबाठा) उमेदवारांना नक्की विचारा तुमच्या नेतृत्वाकडं निधी आणायची हिंमत आहे का? असा सवाल उपस्थित करत मंत्री नितेश राणे यांनी प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी महाविकास आघाडीवर हल्लाबोल केला. राधानगरीमध्ये जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी भाजपाच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ मंत्री राणे बोलत होते.

मी मुख्यमंत्र्यांचा लाडका मंत्री : "जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका ग्रामीण भागाचा चेहरा मोहरा बदलणाऱ्या आहेत. ग्रामविकासमंत्री तर भारतीय जनता पार्टीचा आहे. मग काँग्रेस आणि शिवसेनेला (उबाठा) मतदान देऊ का? असा प्रश्न तुम्ही उमेदवारांना विचारा. तर सिंधुदुर्गामध्ये शिवसेनेला (उबाठा) मी औषधाला सुद्धा ठेवलं नाही. त्यांना तिकडं उमेदवार मिळत नाहीत अशी परिस्थिती आहे. मी देवेंद्र फडणवीस यांचा लाडका मंत्री आहे. त्यामुळं तुम्हाला पाहिजे तेवढा निधी देऊ शकतो," असं मंत्री नितेश राणे यावेळी म्हणाले.

भागातील विकासाची जबाबदारी मंत्री म्हणून माझी : "देशात आणि राज्यात भाजपाची सत्ता आहे. देशाचे पंतप्रधान, राज्याचे मुख्यमंत्री आणि ग्रामविकासमंत्री सुद्धा भाजपाचे आहेत. त्यामुळं इथली जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचा प्रतिनिधी देखील भाजपाचाच असायला हवा. अन्य पक्षांना मतदान करून काही होणार आहे का? शिवसेना, काँग्रेस किंवा शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या उमेदवारांना मतदान करून काय उपयोग आहे. त्यांच्याकडं आहे तरी काय? राधानगरी परिसरात भाजपाचे उमेदवार निवडून द्या. या भागातील विकासाची जबाबदारी मंत्री म्हणून माझी असेल," असं मंत्री नितेश राणे म्हणाले.

राधानगरी तालुक्यात सर्वच पक्ष एकमेकांविरोधात : राज्याचे आरोग्य मंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांचा मतदारसंघ असलेल्या राधानगरी तालुक्यात 5 जिल्हा परिषद आणि 10 पंचायत समिती गण आहेत. कसबा तारळे, कसबा वाळवे, राधानगरी, राशिवडे या मतदारसंघात भाजपाचे उमेदवार आणि राष्ट्रवादी तसंच काँग्रेस यांच्यात लढती होणार आहेत. कसबा तारळे जिल्हा परिषद मतदार संघात गोकुळचे माजी चेअरमन अरुण डोंगळे यांची कन्या अमृता डोंगळे विरुद्ध भाजपाच्या ऋतुजा कौलवकर आणि काँग्रेसकडून भाग्यश्री डोंगळे यांच्यात होणारी लढत तालुक्यात लक्षवेधी ठरणार आहे. तर पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांचा बालेकिल्ला असलेल्या राधानगरी-भुदरगड तालुक्यात शिवसेनेची प्रतिष्ठाही पणाला लागली आहे.

हेही वाचा :

  1. जंक फूड विरोधात मोहीम, इंडियन मेडिकल असोसिएशनतर्फे 'योग्य आहार सशक्त पिढी' उपक्रम
  2. काळा घोडा आर्ट फेस्टिव्हल : प्रा. आनंद तेलतुंबडेचं चर्चासत्र मुंबई पोलिसांच्या दट्ट्यानंतर ऐनवेळी रद्द
  3. अबू सालेमला घरी जाण्याची परवानगी देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकार

TAGGED:

मंत्री नितेश राणे
MINISTER NITESH RANE
जिल्हा परिषद
ZP PANCHAYAT SAMITI ELECTION
MINISTER NITESH RANE KOLHAPUR

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.