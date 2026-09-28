"आदित्य ठाकरे म्हणजे 'नापास विद्यार्थी'!" मंत्री नितेश राणेंची आदित्य ठाकरेंवर बोचरी टीका
राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून, मागील सरकारच्या तुलनेत शेतकऱ्यांना दुप्पट मदत देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचा दावा नितेश राणेंनी केला.
Published : September 28, 2026 at 7:53 PM IST
जालना : मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी जालना दौऱ्यादरम्यान शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते आदित्य ठाकरे यांच्यावर जोरदार टीका केली. दुष्काळसदृश परिस्थिती, शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत आणि मत्स्यव्यवसायाच्या नुकसानीच्या मुद्द्यावरून राणेंनी विरोधकांवर निशाणा साधला.
राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून, मागील सरकारच्या तुलनेत शेतकऱ्यांना दुप्पट मदत देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचा दावा नितेश राणेंनी केला. शेतकऱ्यांच्या मदतीच्या मुद्द्यावरून त्यांनी आदित्य ठाकरे यांच्यावरही टीका केली.
शेतकरी मदतीच्या मुद्द्यासोबतच आदित्य ठाकरे यांच्यावरील राजकीय टीका चर्चेत :
आदित्य ठाकरे हे ‘नापास विद्यार्थी’ असल्याची टीका करत राणेंनी त्यांच्यावर वैयक्तिक स्वरूपाची टीकाही केली. तसेच, “नाईट लॅब गँगकडून थोडे पैसे घ्या आणि शेतकऱ्यांना मदत करा,” असा टोलाही त्यांनी लगावला.
दरम्यान, जालना दौऱ्यात नितेश राणे यांनी केलेल्या या वक्तव्यामुळे शेतकरी मदतीच्या मुद्द्यासोबतच त्यांची आदित्य ठाकरे यांच्यावरील राजकीय टीका चर्चेत आली आहे.
नितेश राणेंची आदित्य ठाकरेंसह काँग्रेसवर टीका :
मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी जालना जिल्ह्यातील बदनापूर तालुक्यातील राजेवाडी आणि सोमठाणा तलावांची पाहणी केली. दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे तलावांतील पाणीसाठ्यावर तसेच मत्स्यव्यवसायावर परिणाम झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर राणेंनी स्थानिक मच्छिमारांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या.
पाण्याअभावी मत्स्यव्यवसायाचं नुकसान झाल्यानं नुकसानग्रस्त मच्छिमारांच्या परिस्थितीचा राणेंनी आढावा घेतला. नियमानुसार पात्र नुकसानग्रस्त मच्छिमारांना मदत देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
‘इथे मच्छी चालते; पेंग्वीन कसे काय आले?’ :
यावेळी नितेश राणेंनी आदित्य ठाकरे यांच्यावर टीका केली. “इथे मच्छी चालते, पेंग्वीन कसे काय आले?” अशा शब्दांत त्यांनी आदित्य यांच्यावर निशाणा साधला.
विरोधकांच्या राजकारणावर टीका करताना राणे म्हणाले, “तुमच्या नाकर्तेपणामुळे तुम्ही निवडणुका हारत आहात. निवडणुका जिंकल्या की निवडणूक आयोगाच्या मांडीवर जाऊन बसतात.”
काँग्रेसवरही राणेंचा हल्लाबोल :
दरम्यान, नितेश राणे यांनी यावेळी काँग्रेसवरही टीका केली. काँग्रेसला देशात शरिया कायदा आणून पाकिस्तानच्या ‘आब्बाला’ खूश करायचं आहे, अशा स्वरुपाची टीकादेखील मंत्री नितेश राणेंनी काँग्रेसवर टीका.