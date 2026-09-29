'संजय राऊत यांना राहुल गांधीची शपथ...'; नितेश राणे नेमकं असं का म्हणाले?
मंत्री नितेश राणे यांनी केली. राज्याचे मंत्री नितेश राणे हे दुष्काळी पार्श्वभूमीवर छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते.
Published : September 29, 2026 at 6:54 AM IST
छत्रपती संभाजीनगर - संजय राऊत तुम्हाला राहुल गांधींची शपथ, सिंधुदुर्ग येथील जमिनीचा मुद्दा सोडू नका, कोणकोणत्या नेत्यांचे वस्त्रहरण होईल हे कळेल, एका प्रकरणात तुमच्यामुळे आदित्य ठाकरे अडकलेत. असे मुद्दे काढून तुमच्याच लोकांना अडकवणार आहात, अशी टीका मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी केली. राज्याचे मंत्री नितेश राणे हे दुष्काळी पार्श्वभूमीवर छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते. त्यांनी मत्सव्यवसायीकांशी चर्चा करून दुष्काळाच्या अनुषंगाने पाहणी केली. सरकारतर्फे दुष्काळग्रस्तांना जाहीर होणाऱ्या मदतीमध्ये मत्स्य व्यावसायिकांचा समावेश असावा यासाठी प्रयत्न असणार आहे. कोरड्या पडलेल्या तलावांचा गाळ काढल्यास तिथे पाणी पातळी वाढेल, असा विश्वास असल्याने त्याअनुषंगाने काम करण्याचे निर्देश दिले असल्याचं देखील त्यांनी सांगितले.
संजय राऊत यांनी मागणीवर ठाम रहावं - "सिंधुदुर्ग कथित जमीन अपहार प्रकरणात संजय राऊतांनी काही वक्तव्य केले आहेत, त्यांनी काढलेला मुद्दा अत्यंत योग्य आहे. माझं म्हणणं आहे की, त्यांनी या मुद्द्याशी बिलकूल मागे हटू नये, जेणेकरून त्यांनाही कळेल की, या मुद्द्यामुळे कोणाकोणाचं वस्त्रहरण होतंय, काय नेमकं सत्य बाहेर निघतंय, जमीन व्यवहार कधी झाला? कोणी केला? कोणी त्याचे 7/12 बनवले? कसं काय काय झालं? याची पुरेपूर माहिती मिळवण्यासाठी त्यांनी बिलकूल पुढाकार घ्यावा," असं नितेश राणे म्हणाले.