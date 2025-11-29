ETV Bharat / state

निलेश राणेंना एकटं पाडण्याचा प्रयत्न, मंत्री नितेश राणे यांचा रोख दीपक केसरकरांकडं!

शिवसेना आमदार निलेश राणे यांचा बळीचा बकरा करत असून, त्यांनी घेतलेल्या भूमिकेला पाठिंबा देण्यासाठी शिवसेनेचा एकही नेता पुढे येत नाही.

minister nitesh rane
मंत्री नितेश राणे (ETV Bharat File Photo)
सिंधुदुर्ग : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुची तयारी अंतिम टप्प्यात असताना निलेश राणे यांनी भाजपा नेत्याच्या घरावर धाड टाकली होती. याप्रकरणी निलेश राणेंवर पोलिसात गुन्ह्याची नोंद झाली आहे. यावरुन आता राजकीय वातावरण तापलं आहे. या प्रकरणावरुन मंत्री नितेश राणे यांनी शिवसेना नेते दीपक केसरकर यांच्यावर नाव न घेता टीका केलीय.

दीपक केसरकर यांच्यावर टीका : "शिवसेना आमदार निलेश राणे यांचा बळीचा बकरा करत असून, त्यांनी घेतलेल्या भूमिकेला पाठिंबा देण्यासाठी शिवसेनेचा एकही नेता पुढे येत नाही. यावरून खरं काय ते कळतं. दीपक केसरकर यांनी विषय डायव्हर्ट करण्यापलिकडं काहीही केलं नाहीय," असं म्हणत मंत्री नितेश राणे यांनी केसरकर यांच्यावर हल्लाबोल केला. नारायण राणे यांना राजकीयदृष्ट्या कमकुवत करण्याचं कारस्थान भाजपामध्ये केलं जात आहे, अशा प्रकारचा आरोप दीपक केसरकर यांनी केला होता. त्यालाही मंत्री नितेश राणे यांनी उत्तर दिलंय. तसंच भाजपामुळंच आम्हाला सन्मान, पद मिळाल्याची प्रतिक्रियाही त्यांनी दिली.

नारायण राणे यांना संपवण्याचा प्रयत्न कोणी केला? : "2014 पासून 2024 पर्यंत आमच्यावर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे तसंच नारायण राणे यांच्यावर दहशतवादाचा करण्यात आलेला आरोप हा कोणी केला याचं उत्तर दीपक केसरकर यांनी द्यावं, तेव्हा आम्हाला राजकीयदृष्ट्या संपवण्याचं कारस्थान केसरकर यांनीच आखलं होतं," असा गंभीर आरोप मंत्री नितेश राणे यांनी केलाय. "भाजपानं राणे कुटुंबाला भरभरून दिलंय. आम्हाला केंद्रात मंत्रिपद त्यानंतर खासदार, मला आमदार, मंत्री असं भाजपाकडूनच मिळालं आहे," असं मंत्री राणे म्हणाले.

विषय वेगळीकडंच भरकटवला : "3 डिसेंबरला महाराष्ट्रात भाजपाचे किती नगराध्यक्ष बसतात हेच तुम्ही बघा, असा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या सांगण्याचा उद्देश होता. पण, काही जणांनी हा विषय वेगळीकडंच भरकटवला," असा आरोपही राणे यांनी केला.

