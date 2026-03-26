नरहरी झिरवाळांचा तृतीयपंथीयसोबत कथित व्हिडिओ व्हायरल; विरोधकांकडून राजीनाम्याची मागणी

मंत्री नरहरी झिरवाळ यांचा सोशल मीडियावर कथित आक्षेपार्ह व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधकांनी केली.

Minister Narhari Zirwal
संग्रहित-मंत्री नरहरी झिरवळ (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 26, 2026 at 1:25 PM IST

Updated : March 26, 2026 at 2:00 PM IST

मुंबई- राज्याचे अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांचा सोशल मीडियावर कथित आक्षेपार्ह व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. हा प्रकार त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी घडल्याचं सांगितलं जात असल्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. बुधवारी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस होता. हे अधिवेशन संपल्यानंतर अचानक हा कथित व्हिडिओ व्हायरल होऊ लागला. त्यामुळे विधानभवनात याबाबत कुजबूज सुरू झाली. विरोधकांनी यावरून सरकारवर टीका करत झिरवाळ यांना मंत्रिपदावरून हटवण्याची मागणी केली आहे.

कथित व्हायरल व्हिडिओमध्ये तृतीयपंथी हा झिरवाळ यांच्यासोबत दिसत असल्याचं सांगितलं जातं आहे. या तृतीयपंथीयावर मुंबईतील कुरार पोलीस ठाण्यात खंडणीचा गुन्हा दाखल आहे. झिरवाळ हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दिंडोरी मतदारसंघाचे आमदार आहेत. हा कथित व्हिडिओ सुमारे सात महिन्यांपूर्वीचा असल्याची चर्चा आहे. त्या व्हिडीओमध्ये शासकीय निवासस्थानी झिरवाळ आणि तृतीयपंथीय एकत्र दिसतात. याआधीही झिरवाळ यांच्या कार्यालयातील एका कर्मचाऱ्याला लाच घेताना पकडण्यात आलं होतं. त्यामुळे त्यांच्यावर आधीपासूनच टीका करण्यात होती. तेव्हाही त्यांच्या राजीनाम्याची विरोधकांकडून मागणी करण्यात आली होती.


हा कथित व्हिडिओ कोणी रेकॉर्ड केला? हा व्हिडीओ तृतीयपंथीय भावानंच मोबाईलमध्ये रेकॉर्ड केल्याचा दावा त्याच्या भावानं केला आहे. त्यानं सांगितलं की," तृतीयपंथीय भावानं झिरवाळ यांच्याशी जवळीक वाढवून त्यांना ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच इतर काही नेत्यांबरोबरही त्याचे संबंध असल्याचं आणि त्याचे व्हिडिओ त्याच्या मोबाईलमध्ये असल्याचंही त्यानं म्हटलं आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी झाली तर अधिक माहिती बाहेर येईल", असेही त्यानं सांगितलं. त्याला धमक्या येत असल्याचाही त्याचा दावा आहे.

नैतिक अध:पतनाचं ज्वलंत उदाहरण - कथित व्हिडीओ समोर आल्यानंतर राजकीय वातावरण तापलं असून काँग्रेसनं झिरवाळ यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी एक्स मीडियात पोस्ट करत म्हटलं आहे की, “राज्याचे मंत्री नरहरी झिरवाळ यांचा आक्षेपार्ह कथित व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होणं ही केवळ एक घटना नसून, महाराष्ट्राच्या राजकारणातील नैतिक अध:पतनाचं ज्वलंत उदाहरण आहे. एक जबाबदार लोकप्रतिनिधी, ज्याच्यावर जनतेचा विश्वास आणि करदात्यांच्या पैशांची जबाबदारी आहे. त्याच्याकडून अशा प्रकारचे अश्लील आणि अनैतिक वर्तन होणं अत्यंत संतापजनक आणि निषेधार्ह आहे. हा प्रकार केवळ व्यक्तीगत मर्यादांचा भंग नाही, तर सार्वजनिक जीवनातील नैतिकतेलाच काळिमा फासणारा आहे.”

या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्र्यांनी कोणतीही विलंब न लावता नरहरी झिरवाळ यांची मंत्रिपदावरून तात्काळ हकालपट्टी करावी अशी, मागणीही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सकपाळ यांनी केली आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनीही या प्रकरणावर कारवाईची मागणी केली आहे.मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष?- या प्रकरणावर झिरवाळ किंवा त्यांच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी बोलताना सांगितलं की," भोंदू बाबांशी काहींचे धार्मिक संबंध उघड होऊ लागल्याचं दिसताच, सहा-सात महिन्यांपूर्वी काढून ठेवलेला झिरवाळ साहेबांचा कथित व्हिडिओ अचानक आता कसा समोर आला?" ते पुढे म्हणाले," राज्याच्या उपमुख्यमंत्रीपदी तसेच राष्ट्रीय अध्यक्षपदी आदरणीय सुनेत्रा वहिनींची निवड व्हावी, अशी इच्छा व्यक्त करणारे पहिले व्यक्ती झिरवाळ साहेबच होते. त्यानंतर त्यांच्या कार्यालयात एसीबीचा ट्रॅप लावला गेला. आता पुन्हा तोच जुना कथित व्हिडिओ माध्यमांकडे देण्यात आला.”

अत्यंत घाणेरडे राजकारण - एका सरळ व्यक्तीला बदनाम करून त्याच्यावर मीडिया ट्रायल चालवण्याचा हा प्रयत्न आहे का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. “हे झारीतील शुक्राचार्य कोण?” असा थेट सवाल करत त्यांनी असंही म्हटलं की," अशोक खरात प्रकरण अंगलट येत असल्यानं स्वतःवरील लक्ष विचलित करण्यासाठीच हा प्रकार घडवून आणला गेला आहे. अत्यंत घाणेरडे राजकारण आहे", असेही मिटकरी म्हणाले.


या प्रकरणाची झिरवाळ यांना आधीपासून माहिती होती, असंही सांगितलं जात आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन याबाबत चर्चा केल्याची माहिती आहे. आता मुख्यमंत्री या प्रकरणात काय निर्णय घेतात, याकडं सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विरोधक आक्रमक झाल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Disclaimer- कथित व्हायरल व्हिडिओच्या सत्यतेबाबत ईटीव्ही भारत कोणताही दावा करत नाही.

हेही वाचा-

Last Updated : March 26, 2026 at 2:00 PM IST

