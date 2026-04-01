विरोधकांकडून झिरवळ यांच्या राजीनाम्याची मागणी होत असताना, पक्ष नेतृत्व त्यांना अभय देणार की कठोर निर्णय घेणार? याकडे लक्ष लागलं आहे.

Minister Narhari Zirwal Skips Maharashtra State Cabinet Meeting; Sparks Intense Political Speculation
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीला मंत्री नरहरी झिरवळांची दांडी, राजकीय चर्चांना उधाण (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 1, 2026 at 3:32 PM IST

Updated : April 1, 2026 at 5:23 PM IST

मुंबई : व्हायरल व्हिडिओ प्रकरणामुळं वादात सापडलेले अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ आजच्या (1 एप्रिल) मंत्रिमंडळ बैठकीला गैरहजर राहिले. त्यांच्या अनुपस्थितीमुळं राजकीय चर्चांना उधाण आलं आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशानंतर आज पहिली मंत्रिमंडळ बैठक राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या प्री-कॅबिनेट बैठकीला छगन भुजबळ, अदिती तटकरे, हसन मुश्रीफ आणि दत्तात्रय भरणे उपस्थित होते. मात्र, मंत्री नरहरी झिरवळ उपस्थित नव्हते. तर त्यांच्या तब्येतीच्या कारणाचा उल्लेख त्यांच्या कार्यालयाकडून करण्यात आला आहे.

दरम्यान, मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी फोनवरून सुनेत्रा पवार यांच्याशी संपर्क साधून आपली बाजू मांडल्याचं समजतं. आपण काहीही चुकीचं केलं नसल्याचा दावा त्यांनी केला असून या प्रकरणाची अधिकृत चौकशी व्हावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. तसंच आजच्या बैठकीला अनुपस्थित राहिले असले तरी पुढील आठवड्यात होणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या बैठकीत हजर राहून आपली भूमिका स्पष्ट करणार असल्याची माहिती त्यांनी पक्ष नेतृत्वाला दिली आहे.

याचबरोबर, सातारा प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अस्वस्थता वाढल्याचे संकेत मिळत आहेत. पक्षातील नाराजी उघड करत मंत्री मकरंद पाटील यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीआधी प्री-कॅबिनेट बैठकीकडे पाठ फिरवली. त्यांच्यासोबतच बाबासाहेब पाटील हे सुद्धा अनुपस्थित असल्यामुळं पक्षांतर्गत नाराजीच्या नव्या चर्चांना सुरू झाल्या आहेत. दरम्यान, नरहरी झिरवळ यांच्या संदर्भातील व्हायरल व्हिडिओ प्रकरणानं पक्षासाठी डोकेदुखी निर्माण केली आहे. या मुद्द्यावर सुनेत्रा पवार यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत चर्चा झाल्याचे समजतं. विरोधकांकडून झिरवळ यांच्या राजीनाम्याची मागणी होत असताना, पक्ष नेतृत्व त्यांना अभय देणार की कठोर निर्णय घेणार? याकडे लक्ष लागलं आहे.

मंत्री उदय सामंत आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची प्रतिक्रिया (ETV Bharat Reporter)

आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी चर्चा : दरम्यान, आजच्या या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक निर्णय घेण्यात आले. आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आजच्या बैठकीत चर्चा झाली. एकरी 22 हजार रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला होता; मात्र ती रक्कम अपुरी असल्याचे मत मांडत ती वाढवण्याची मागणी करण्यात आल्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितलं. तसंच, राज्यातील उद्योजकांना येत्या दोन महिन्यांत मागणीनुसार पीएनजी गॅस कनेक्शन देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. याशिवाय, मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देताना ज्ञानेश्वरांनी लिहिलेल्या 'ज्ञानेश्वरी'चा आधार घेण्यात आला होता. सुमारे साडेसातशे वर्षांपूर्वीचे हे साहित्य असल्याने केंद्र सरकारनेच या प्रश्नाचे उत्तर दिलं आहे, असंही सामंत यांनी नमूद केलं.

साकळाई उपसा सिंचन योजनेला अखेर मंजुरी : दुसरीकडे अहिल्यानगरसाठी महत्त्वाची मानली जाणारी साकळाई उपसा सिंचन योजनेला अखेर मंजुरी मिळाली आहे, अशी माहिती मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. तसंच सुमारे 1234 कोटी रुपयांची ही योजना असून ती परिसरासाठी वरदान ठरणार असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. गेल्या काही वर्षांपासून या योजनेसाठी सातत्याने पाठपुरावा करत होतो, असंही मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितलं.

पाइपलाईन गॅसच्या कामाला वेग देण्यासाठी मोठा निर्णय : जागतिक परिस्थितीमुळं एलपीजी पुरवठ्यावर परिणाम होत असल्यामुळं 'सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन' (CGD) नेटवर्क जलद गतीनं वाढवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आता पाइपलाईनसाठीच्या प्रलंबित परवानग्या आपोआप मंजूर मानल्या जातील, तर नवीन अर्जांना 24 तासांत मंजुरी दिली जाईल. काम लवकर पूर्ण व्हावं म्हणून रस्ते पूर्ववत करण्याचे शुल्क माफ करण्यात आले असून कंपन्यांना 24 तास काम करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. याशिवाय, अग्निशमन दल आणि वाहतूक पोलिसांच्या NOC ची गरजही आता राहणार नाही. पीएनजीला पाणी आणि वीजप्रमाणे अत्यावश्यक सेवा म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. हॉटेल, शाळा, हॉस्पिटल, कम्युनिटी किचन आणि वसतिगृहांना 50 टक्के गॅस कमर्शियल दरानं दिला जाणार आहे. मात्र, घरगुती वापराला प्राधान्य दिले जाईल. या संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी नागरी पुरवठा संचालकांना नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय (संक्षिप्त)

  • अहिल्यानगर जिल्ह्यातील साकळाई उपसा सिंचन योजनेसाठी 1 हजार 234 कोटी रुपयांच्या तरतूदीस मान्यता. सुमारे 32 अवर्षणग्रस्त गावांना लाभ होणार, 9 हजार 600 हेक्टर क्षेत्राला सिंचन सुविधा मिळणार. (जलसंपदा, विभाग)
  • महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापन. राज्यातील 54 नदी प्रदुषित पट्ट्यांबाबत पूनरूज्जीवन प्रकल्प राबविणार. (पर्यावरण व वातावरणीय बदल, विभाग)
  • अमरावती महापालिकेला क्रीडा संकुलासाठी मौजे नवसारी येथील 16708 चौ.मी.जागा (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क, विभाग)
  • अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाबाबत निवेदन, अर्जांबाबत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती (सामाजिक न्याय विभाग)
  • भूमि अभिलेख विभागात आता भूकरमापक पदाऐवजी परिरक्षण भूमापक पद. हे पद पदोन्नती व विभागीय भरतीद्वारे भरता येणार. राज्यातील भूकरमापक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा (महसूल विभाग)
  • राज्यातील हजारो दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ. आठवी ते बारावीच्या दिव्यांग विद्यार्थांना मोठा दिलासा. बारा वर्षानंतर शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ. (दिव्यांग कल्याण विभाग)

Last Updated : April 1, 2026 at 5:23 PM IST

