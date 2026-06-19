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तुकाराम मुंढे पाठोपाठ मंत्री नरहरी झिरवळ ॲक्शन मोडवर : नाशिकच्या दूध बाजारात छापेमारी

अन्नातील भेसळीविरोधात तुकाराम मुंढे यांनी राज्यभर कारवाईचा धडाका लावला. त्यांच्यानंतर आता अन्न व औषध विभागाचे मंत्री नरहरी झिरवळ देखील मैदानात उतरले आहेत.

Narhari Zirwal Raid In Milk Market
मंत्री नरहरी झिरवळ (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 19, 2026 at 7:57 PM IST

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नाशिक : अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर अन्नातील भेसळीविरोधात राज्यभर कारवाईचा धडाका लावला. त्यांच्या पाठोपाठ आता अन्न व औषध विभागाचे मंत्री नरहरी झिरवळ देखील मैदानात उतरले आहेत. मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी अन्न व औषध विभागाच्या पथकास नाशिक शहरातील दूध बाजारात धडक देत छापेमारी केली. त्यावेळी मंत्री झिरवाळ ॲक्शन मोडवर आल्याचं दिसून आलं.

मंत्री नरहरी झिरवळांनी दिली दुध बाजारात धडक : अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या आयुक्त पदाचा कार्यभार धडाकेबाज अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी हाती घेतल्यापासून, त्यांनी या खात्यातील गैर कारभाराला लगाम घातला. पण अन्न व औषध प्रशासन खातं सर्वसामान्यांच्या मूलभूत हक्काशी निगडीत असल्यानं तुकाराम मुंढे यांनी अन्न भेसळ प्रक्रियेतील गैर बाबी हटवण्याच्या दृष्टीनं प्रयत्न सुरू केलेत. योगायोगानं नाशिकचे नरहरी झिरवळ हेच या खात्याचे मंत्री आहेत. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनीच धडक मोहीम हाती घेतल्यानं मंत्री नरहरी झिरवळ हे तरी कशाला मागे राहतील?या पार्श्वभूमीवर मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी विभागातील अधिकाऱ्यांचा जत्था सोबत घेऊन नाशिकच्या दूध बाजारात धडक दिली. थेट मंत्री महोदय आणि अधिकाऱ्यांचा ताफा दूध बाजारात दाखल झाल्यानं दूध व्यावसायिकांमध्ये खळबळ उडाली. यावेळी अधिकाऱ्यांनी जागेवरच दुधाच्या प्राथमिक तपासण्या सुरू केल्या. दूध बाजारात रोज किती दूध येते ? किती दुधाचं वाटप होते ?शिल्लक दुधाचं काय केलं जाते ? याची माहिती घेत मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी घेतली. ठिकठिकाणच्या दुधाचे सॅम्पल घेण्यात आले. यापुढंही ही मोहीम सुरूच राहणार असून जनतेच्या आरोग्याला प्राधान्य देणार असल्याचं मंत्री झिरवळ यांनी स्पष्ट केलं. एकीकडं आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी संपूर्ण राज्यात मोहीम राबवण्यास सुरुवात केली, तर दुसरीकडं मंत्र्यांनीही छापे टाकण्यावर भर दिल्यानं नागरिकांमधून समाधान व्यक्त होत आहे. यामुळे भेसळखोरांचे मात्र धाबे दणाणले आहेत.

काय म्हटले मंत्री नरहरी झिरवळ : "आम्ही आज नाशिकच्या शालिमार इथल्या दूध बाजारात दुधाची तपासणी केली. यावेळी आमच्यासोबत अन्न व औषध प्रशासनाचं पथक होतं. त्यांनी तत्काळ नऊ प्रकारच्या तपासण्या केल्या. त्यातून दुधाच्या दर्जाबाबत प्राथमिक अंदाज येतो. त्यामुळे आज तरी इथल्या दुधामध्ये कुठल्याही प्रकारची भेसळ आढळून आली नाही. या आधी अशी कारवाई मुंबई, नगरमध्ये होत होती. आज नाशिकमध्ये झाली. आता कायमस्वरूपी अशा प्रकारच्या तपासण्या केल्या जातील, असं मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी सांगितलं.

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TAGGED:

MINISTER NARHARI ZIRWAL
TUKARAM MUNDHE ACTION IMPACT
मंत्री नरहरी झिरवळ ॲक्शन मोडवर
नाशिकच्या दूध बाजारात छापेमारी
NARHARI ZIRWAL RAID IN MILK MARKET

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