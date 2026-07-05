जिल्हा बँक निवडणूक : बँकेवर आमदार, खासदारांचं वर्चस्व: अंबादास दानवे महायुती पॅनलकडून झाले विजयी
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या संचालक पदाच्या निवडणुकीत दिग्गजांनी आपली प्रतिष्ठा राखली आहे. विशेष म्हणजे उबाठा आमदार अंबादास दानवे यांनी महायुतीच्या पॅनलकडून विजय मिळवला आहे.
Published : July 5, 2026 at 5:52 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या संचालक पदाच्या निवडणुकीत दिग्गजांनी आपली प्रतिष्ठा राखली आहे. शनिवारी झालेल्या मतदानात 99 टक्के मतदान झालं. या प्रक्रियेत दोन मंत्री, एक खासदार, सहा आमदारांचं भवितव्य ठरलं असून सर्व दिग्गजांनी विजय मिळवला आहे. महायुती शेतकरी विकास पॅनेलनं 19 जागांवर विजय मिळवत बँक ताब्यात ठेवण्यात यश मिळवलं आहे. मागील काही दिवसात प्रतिष्ठेची अशी निवडणूक मानली जात होती. विशेषतः राजकारणात विरोध करणारे उबाठा आमदार अंबादास दानवे हे देखील या पॅनलमध्ये निवडणूक लढवत जिंकून आले आहेत. 20 पैकी 8 जागा बिनविरोध मिळवत आधीच पॅनेलनं विजय नोंदवला होता. इतर सदस्यांनी विजय मिळवत यावर शिक्कामोर्तब केलं आहे. त्यामुळे आता अध्यक्षपद कोणाकडं जाईल याकडं नागरिकांचं लक्ष लागलं आहे.
निवडणूक चांगलीच आली चर्चेत : यावर्षी जिल्हा बँकेची निवडणूक अधिक प्रतिष्ठेची झाली. संचालक पदासाठी महायुतीच्या शेतकरी विकास पॅनलनं पूर्ण ताकदीनं बँक ताब्यात ठेवण्यासाठी प्रयत्न केल्याचं दिसून आलं. भाजपा नेते तथा मंत्री अतुल सावे यांच्यासह शिवसेनेचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी पॅनलची धुरा सांभाळली. वीस जागांसाठी होत असलेल्या या निवडणुकीत शिवसेना आमदार संजना जाधव आणि आमदार अब्दुल सत्तार यांचा मुलगा समीर सत्तार यांचे अर्ज बाद करण्यात आले. मात्र त्या विरोधात त्यांनी न्यायालयात धाव घेत दाद मागिल्यावर, सर्व बाबी तपासून अर्ज मान्य करण्याचे निर्देश मिळाल्यानं दोघांना निवडणूक लढवता आली. त्याचबरोबर उबाठा आमदार अंबादास दानवे यांनी महायुतीच्या पॅनलमध्ये निवडणूक लढवली. त्यामुळे ही निवडणूक चांगलीच चर्चेत आली.
या दिग्गजांनी प्रतिष्ठा राखली : जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत 12 जागांसाठी 31 उमेदवार रिगंणात होते. त्यासाठी 1053 मतदारांपैकी 1048 जणांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला. उमेदवारांमध्ये दोन मंत्री, एक खासदार, पाच आमदरांचा समावेश होता. या सर्वांनी विजय मिळवत प्रतिष्ठा राखली आहे. विजयी झालेल्या उमेदवारांमध्ये मंत्री अतुल सावे, समाज कल्याण मंत्री संजय शिरसाट यांच्यासह भाजपा आमदार अनुराधा चव्हाण, शिवसेना आमदार संजना जाधव, आमदार विलास भुमरे, आमदार रमेश बोरनारे, उबाठा आमदार अंबादास दानवे, काँग्रेस खासदार डॉ कल्याण काळे हे संचालक मंडळात दाखल झाले आहेत. यावेळी सर्वांच्या विकासासाठी कामं करणार असल्याचं आश्वासन मंत्री अतुल सावे यांनी दिले.
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