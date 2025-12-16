मंत्री माणिकराव कोकाटे अडचणीत, सत्र न्यायालयाकडून दोन वर्षांची शिक्षा कायम
मंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांच्या अडचणीत मोठी भर पडली आहे. सदनिका प्रकरणात त्यांना झालेली दोन वर्षांची शिक्षा आज जिल्हा सत्र न्यायालयानं कायम ठेवली.
Published : December 16, 2025 at 5:39 PM IST
नाशिक : महाराष्ट्र राज्याचे क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांना शासकीय कोट्यातील 10 टक्के सदनिका गैरव्यवहार प्रकरणी प्रथम वर्ग न्यायालयानं 2 वर्षे कारावास आणि 10 हजार दंडाची शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेविरोधात माणिकराव कोकाटे यांनी नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. जिल्हा सत्र न्यायालयात या प्रकरणी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद संपल्यानंतर कोकाटे यांची दोन वर्षांची शिक्षा आणि 10 हजाराचा दंड कायम ठेवला असल्यानं कोकाटे यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार कायम आहे.
मंत्रिपद धोक्यात : सदनिका गैरव्यवहार प्रकरणी जिल्हा सत्र न्यायालयानं, मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना प्रथम वर्ग न्यायालयानं दिलेली शिक्षा कायम ठेवली आहे. नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयानं 2 वर्षे कारावास आणि 10 हजार दंडाची शिक्षा कायम ठेवली आहे. त्यामुळं मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्यावर आता अटकेची टांगती तलवार आहे. तसंच या शिक्षेमुळं माणिकराव कोकाटे यांचं मंत्रिपदही धोक्यात आलं आहे. याप्रकरणी जामिनासाठी आता क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागणार आहे.
काय आहे प्रकरण? : राज्याचे क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे सदनिका प्रकरणात अडचणीत आले आहेत. माणिकराव कोकाटे यांच्यावर 1995 मध्ये म्हाडाच्या स्कीममध्ये मुख्यमंत्री दहा टक्के कोटा योजनेतून घर मिळवण्यासाठी खोटी कागदपत्रे दिल्याचा ठपका आहे, स्वतःचं घर नसल्याचा आणि उत्पन्न कमी असल्याचं सांगून दोन घरं त्यांनी घेतली होती. तसंच इतर लाभार्थ्यांना मिळालेली दोन घरंसुद्धा स्वतःच्या नावावर करून घेतली. शिवाय घर नावावर झाल्यानंतर अनधिकृत बांधकाम केल्याचासुद्धा त्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. याप्रकरणी माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी कोकाटे बंधूंसह चौघांविरोधात तक्रार दिली होती. 1997 मध्ये तत्कालीन अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या फिर्यादीनंतर कोकाटे बंधूंसह चौघांवर विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. 27 वर्ष नाशिकच्या जिल्हा न्यायालयात दहा साक्षीदार तपासण्यात आले. अखेर न्यायालयानं माणिकराव कोकाटे आणि त्यांच्या बंधूंना दोषी ठरवत दोन वर्षाची शिक्षा आणि पन्नास हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. आता वरच्या कोर्टात ही शिक्षा कायम ठेवण्यात आली आहे.
हेही वाचा -
- मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी शनिमंदिरात जाऊन फेडला नवस; दर्शनानंतर म्हणाले, 'शनि मागे लागला नाही, तो माझ्यासोबत खंबीरपणे उभा'
- अखेर 'रमी'चा डाव नडलाच: कोकाटेंना क्रीडा खात्याची जबाबदारी तर दत्ता भरणेंच्या गळ्यात कृषी खात्याची माळ
- 'गेम नव्हे, काम करत होतो... 'जंगली रमी'वरून कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांचं रोहित पवारांना प्रत्युत्तर