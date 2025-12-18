माणिकराव कोकाटे यांना अटक करण्यासाठी नाशिकहून पोलीस पथक मुंबईकडे रवाना, कोणत्याही क्षणी अटकेची शक्यता
माणिकराव कोकाटे यांना अटक करण्यासाठी नाशिकहून पोलीस पथक मुंबईकडे रवाना झालं आहे. त्यांना आता कोणत्याहीक्षणी अटक होऊ शकते.
Published : December 18, 2025 at 6:47 PM IST
नाशिक - माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना सदनिका घोटाळा प्रकरणी जिल्हा व सत्र न्यायालयानं दोषी धरत दोन वर्षाची सक्तमजुरी आणि दहा हजारांचा दंड अशी शिक्षा सुनावली. लगेच दुसऱ्या दिवशी बुधवारी न्यायालयानं त्यांना अटक करण्यात यावी असं वॉरंट बजावलं होतं. आता हे नॉन बेलेबल वॉरंट घेऊन नाशिकचं पोलीस पथक मुंबईकडे माणिकराव कोकाटे यांना अटक करण्यासाठी रवाना झालं आहे.
माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय कोट्यातील दोन सदनिका घेतल्याप्रकरणी नाशिक न्यायालयानं त्यांना अटक वॉरंट काढल्यानं तसंच शरण येण्यासाठी चार दिवसांची मुदत नाकारल्यानं माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना मंत्रिमंडळातील खाती सोडावी लागली. या प्रकरणामुळं सरकारची नामुष्की होत असल्यानं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यपालांना त्यांची खाती काढून घेण्याची शिफारस केली. त्यांच्याकडील खाती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना देण्यात आली. अशात कोकाटे यांनी क्रीडा मंत्री पदाचा राजीनामा पक्षप्रमुख अजित पवार यांच्याकडं सुपूर्द केला आहे. या प्रकरणात नाशिक जिल्हा न्यायालयानं कोकाटे आणि बंधूविरुद्ध अटक वॉरंट काढलं आहे. अटक टाळण्यासाठी कोकाटे बुधवारी दुपारपासून मुंबईतील लीलावती रुग्णालयात दाखल झाले आहेत. मंगळवारी जिल्हा सत्र न्यायालयानं त्यांना तसंच त्यांच्या बंधूंना दोन वर्षाची शिक्षा सुनावली होती. याला हायकोर्टात स्थगिती मिळावी म्हणून त्यांनी प्रयत्न केले. मात्र त्यावर सुनावणी शुक्रवारी होईल. आता नाशिकच्या न्यायालयानं बजवलेलं नॉन बेलेबल वॉरंट घेऊन नाशिकचं पोलीस पथक मुंबईकडे रवाना झालं असून कोकाटे यांना अटक होते का हे बघणं महत्त्वाचं असणार आहे.
तीन अधिकारी आणि दहा पोलीस अंमलदार मुंबईकडे रवाना - नाशिक येथील दहावे मुख्य न्यायदंडाधिकारी त्यांच्याकडून माणिकराव शिवाजीराव कोकाटे यांचं एन बी डब्ल्यू वॉरंट (अजामिनपात्र) प्राप्त झालं आहे. ते बजावण्याकरता नाशिकच्या पोलीस आयुक्तालयाची टीम मुंबईकडे रवाना झाली आहे. या पथकामध्ये तीन अधिकारी आणि दहा पोलीस अंमलदारांचा समावेश आहे अशी माहिती सहाय्यक पोलीस आयुक्त संदीप मिटके यांनी दिली.
काय आहे प्रकरण - राज्याचे क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे सदनिका प्रकरणात अडचणीत आले आहेत. माणिकराव कोकाटे यांच्यावर 1995 मध्ये म्हाडाच्या स्कीममध्ये मुख्यमंत्री दहा टक्के कोटा योजनेतून घर मिळवण्यासाठी खोटी कागदपत्रं दिल्याचा ठपका आहे. स्वतःचं घर नसल्याचं आणि उत्पन्न कमी असल्याचं सांगून दोन घरं त्यांनी घेतली होती. तसंच इतर लाभार्थींना मिळालेली दोन घरंसुद्धा स्वतःच्या नावावर करून घेतली. शिवाय घर नावावर झाल्यानंतर अनधिकृत बांधकाम केल्याचासुद्धा त्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. याप्रकरणी माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी कोकाटे बंधूंसह चौघांविरोधात तक्रार दिली होती. 1997 मध्ये तत्कालीन अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या फिर्यादीनंतर कोकाटे बंधूंसह चौघांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. 27 वर्ष नाशिकच्या जिल्हा न्यायालयात दहा साक्षीदार तपासण्यात आले. अखेर न्यायालयानं माणिकराव कोकाटे आणि त्यांच्या बंधूंना दोषी ठरवत दोन वर्षाची शिक्षा आणि दहा हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
हेही वाचा...